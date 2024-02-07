Обследование руки

Кости кисти Изображение MEDICAL RF.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Как проводить обследование рук... Видео

Физический осмотр вовлеченной руки включает (1):

Обследование

Пальпацию

Измерение диапазона амплитуды движения и силы

Пробы для выявления импинджмент-синдрома

Оценивается общий внешний вид руки. Рука осматривается сначала в функциональном положении или в положении покоя; обычно пальцы согнуты одинаково и не параллельны друг другу. Вместо этого они сходятся и указывают на одну точку на запястье. Потом рука осматривается с выпрямленными пальцами и пястно-фаланговыми суставами (ПФС), согнутыми на 90°; как правило, если смотреть на ногти, то они все расположены параллельно в одной плоскости. (См. также Обследование при патологиях рук (Physical examination of hand disorders), а также Боль в нескольких суставах (Pain in Multiple Joints).)

Кисть осматривают на наличие выраженной деформации, эритемы и отека, особенно в области ПФС и межфаланговых суставов. Отмечаются поражения кожи и ногтей, а также мышечная атрофия на тыльной стороне руки между пястными костями, на ладони, в частности, области возвышения тенара и гипотенара.

Рука бережно пальпируется для выявления участков повышения температуры, затем проводится последовательная бимануальная пальпация каждой кости и каждого сустава для определения чувствительности. Использование только одного пальца при пальпации может помочь выделить болезненную или слегка отечную область.

Полная амплитуда движений и сила проверяются, когда пациент сначала плотно сжимает в кулаке 1-й и 2-й пальцы экзаменатора, а затем все пальцы пациента полностью распрямляются и разводятся, оказывая сопротивление сжатию большим и указательным пальцами экзаменатора.

Оценивается амплитуда движений и сила каждого пальца отдельно, начиная с большого пальца и его способности оставаться противопоставленным (плотно прижатыми) к кончику каждого пальца, в то время как указательный палец экзаменатора пытается тянуть в месте смыкания пальцев. Оценивается каждый палец:

Для оценки функции заднего межкостного нерва пациент отводит указательный, а затем и большой палец с сопротивлением.

Сухожилия глубокого сгибателя изолируются путем удержания проксимального межфалангового (PIP) сустава на месте и сгибания пальца пациента (т.е., дистального межфалангового [DIP] сустава). Поверхностные сухожилия сгибателей сгибают проксимальные межфаланговые суставы (ПМФ).

Синдром щелкающего пальца обнаруживается, когда пациент сгибает каждый палец, в то время как эксперт пальпирует сухожилие сгибателей в дистальной ладонной складке; в области связки А1 (первая кольцевая связка) можно прощупать узловатый выступ; основательная пальпация в данной области может выявить болезненный узелок.

Устойчивость локтевой коллатеральной связки (у пациентов с травмой большого пальца) определяется путем фиксации пястно-фалангового сустава большого пальца одной рукой и применения радиальной силы к кончику большого пальца другой рукой. Может быть необходимо сравнение с непораженной стороной.

Чтобы выявить теносиновит де Кервена (воспаление разгибателей и абдукторов пальцев), пациент сжимает пальцы вокруг согнутого большого пальца с последующим осторожным пассивным ульнарным отведением, которое может вызвать боль.

Оценка импинджмент-синдрома:

Синдром запястного канала (у пациентов с онемением или парестезиями большого и длинного пальцев) проверяется с помощью прямой компрессии, а также проб Тинеля и Фалена. При проведении пробы Тинеля постукивание по запястному каналу вызывает парестезии в пальцах, иннервируемых срединным нервом, или иногда иррадиирующие вверх по предплечью. При проведении пробы Фалена удерживание запястья согнутым под углом 90° в течение 1 минуты вызывает у пациента парестезию в пальцах, иннервированных срединным нервом.

Локтевой туннельный синдром (ущемление локтевого нерва в локтевом канале у пациентов с онемением или парестезией мизинца) выявляетя путем постукивания по локтевому каналу, которое приводит к парестезии в мизинце и безымянном пальце. Локтевой канал находится между медиальным надмыщелком плечевой кости и локтевым отростком локтевой кости.

Повреждение пальцевого нерва можно выявить путем определения двухточечной дискриминации на кончиках пальцев. Используется калипер или разогнутая скрепка для бумаг. Сначала проводят демонстрацию пробы, а затем саму пробу, попросив пациента закрыть глаза. Вначале устанавливается широкое расстояние между браншами калипера, которые пациент может четко различать. По мере соприкосновения со стороной кончика пальца, иногда только в одной точке, а иногда и в двух точках одновременно, расстояние между браншами постепенно сужается, до тех пор, пока пациент не сможет отличить одну точку от двух. Измеряется кратчайшее расстояние, которое пациент может различать. Обследование повторяют на противоположной стороне. Дискриминационная способность обычно должна составлять примерно 2 мм с каждой стороны.