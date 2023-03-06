Остеонекроз (ОН)

Нетравматический остеонекроз у мужчин возникает чаще, чем у женщин, бывает двусторонним более чем (>) 60% случаев и отмечается преимущественно в возрасте 30–50 лет.

Наиболее распространенными факторами, вызывающими или способствующими нетравматическому остеонекрозу, являются

Применение кортикостероидов (особенно при длительном применении и/или в более высоких дозах)

чрезмерное употребление алкоголя

Другие нетравматические факторы риска остеонекроза включают:

Роль применения кортикостероидов в появлении риска развития остеонекроза повышается, если доза преднизона или эквивалентная доза другого кортикостероида составляет более (>) 20 мг/день в течение нескольких недель или месяцев, с накоплением кумулятивной дозы обычно более (>) 2000 мг, хотя в отчетах о клинических случаях описан остеонекроз после гораздо меньшего воздействия кортикостероидов. Примечательно то, что кортикостероид-ассоциированный остеонекроз часто является мультифокальным и может поражать как опорные, так и не опорные суставы, такие как плечевые.

Риск остеонекроза также повышается при употреблении более (>) 3 доз алкоголя/день (более (>) 500 мл этанола/неделю) в течение нескольких лет.

Некоторые генетические факторы повышают предрасположенность к остеонекрозу. Небольшие нарушения свертывания, связанные с дефицитом протеина С, протеина S, антитромбина III или наличием антител к кардиолипину (см. Обзор тромботических заболеваний [Overview of Thrombotic Disorders]), выявляются у значительной части больных остеонекрозом.

Для лечения некоторых заболеваний,часто сопутствующих остеонекрозу (например, системной красной волчанки), используют глюкокортикоиды. Судя по имеющимся данным, в таких случаях риск остеонекроза связан прежде всего с назначением кортикостероидов, а не с самим заболеванием. Около 20% случаев остеонекроза являются идиопатическими. Лекарственный остеонекроз челюсти был зарегистрирован у пациентов, которые получали терапию бисфосфонатами (особенно при в/в введении) и другими антирезорбтивными средствами (например, деносумабом). Нетравматический остеонекроз тазобедренного сустава приблизительно у 60% случаев бывает двусторонним.

Термин «спонтанный остеонекроз коленного сустава» (СОКС) является неправильным. Это состояние обычно встречается у пожилых пациентов и локализуется на мыщелке бедренной кости или большеберцовом плато. Считается, что СОНК может быть обусловлен переломом, связанным с остеопорозом, возникающем при незначительной травме. Истинный остеонекроз коленного сустава также может быть результатом травмы или любых других нетравматических факторов риска развития остеонекроза.