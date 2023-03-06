Остеонекроз (ОН)

Остеонекроз – это очаговый некроз кости, который может возникать как под влиянием определенных этиологических факторов, так и быть идиопатическим. Он может вызывать боль, ограничение подвижности, коллапс сустава и вторичный остеоартроз. Для диагностики применяется рентгеновское исследование и МРТ. На ранней стадии хирургическое лечение может замедлить или предотвратить прогрессирование. На более поздних стадиях с целью облегчения боли и поддержания функции может потребоваться эндопротезирование.
В США ежегодно регистрируют около 20 000 новых случаев остеонекроза. Наиболее часто поражается головка бедренной кости, реже – коленный и плечевой суставы (головка плечевой кости). Реже поражаются лучезапястный и голеностопный суставы. Обычно остеонекроз плечевого сустава и других, более редких локализаций, не возникает при отсутствии поражения тазобедренного сустава. Лекарственный остеонекроз челюсти (ЛОНЧ) редко ассоциируется с антирезорбтивной терапией остеопороза. ЛОНЧ имеет характеристики, которые отличают его от остеонекрозов другой локализации
Этиология остеонекроза
Наиболее распространенной причиной остеонекроза является травма, а наиболее распространенной причиной нетравматического остеонекроза – прием кортикостероидов.
Травматический остеонекроз
Наиболее частой причиной травматического остеонекроза является субкапитальный перелом проксимального отдела бедра; возникновение остеонекроза после межвертельных переломов нехарактерно. Частота возникновения остеонекроза после вывиха тазобедренного сустава связана прежде всего с тяжестью первичного повреждения, но этот показатель может быть выше, если вывих своевременно не вправлен. Перелом или вывих могут вызывать остеонекроз за счет нарушения кровотока по сдавленным сосудам.
Нетравматический остеонекроз
Нетравматический остеонекроз у мужчин возникает чаще, чем у женщин, бывает двусторонним более чем (>) 60% случаев и отмечается преимущественно в возрасте 30–50 лет.
Наиболее распространенными факторами, вызывающими или способствующими нетравматическому остеонекрозу, являются
Применение кортикостероидов (особенно при длительном применении и/или в более высоких дозах)
чрезмерное употребление алкоголя
Другие нетравматические факторы риска остеонекроза включают:
Химиотерапию
Нарушение коагуляции (например, антифосфолипидный синдром, врожденная тромбофилия, гипофибринолитические заболевания)
Гемоглобинопатия (например, серповидно-клеточная анемия)
Заболевания печени
Трансплантация органов;
Радиоактивное облучение
Курение
Cистемная красная волчанка (СКВ) и другие аутоиммунные болезни соединительной ткани
Опухоли
Различные заболевания (например, хроническое заболевание почек, редкие врожденные метаболические болезни)
Роль применения кортикостероидов в появлении риска развития остеонекроза повышается, если доза преднизона или эквивалентная доза другого кортикостероида составляет более (>) 20 мг/день в течение нескольких недель или месяцев, с накоплением кумулятивной дозы обычно более (>) 2000 мг, хотя в отчетах о клинических случаях описан остеонекроз после гораздо меньшего воздействия кортикостероидов. Примечательно то, что кортикостероид-ассоциированный остеонекроз часто является мультифокальным и может поражать как опорные, так и не опорные суставы, такие как плечевые.
Риск остеонекроза также повышается при употреблении более (>) 3 доз алкоголя/день (более (>) 500 мл этанола/неделю) в течение нескольких лет.
Некоторые генетические факторы повышают предрасположенность к остеонекрозу. Небольшие нарушения свертывания, связанные с дефицитом протеина С, протеина S, антитромбина III или наличием антител к кардиолипину (см. Обзор тромботических заболеваний [Overview of Thrombotic Disorders]), выявляются у значительной части больных остеонекрозом.
Для лечения некоторых заболеваний,часто сопутствующих остеонекрозу (например, системной красной волчанки), используют глюкокортикоиды. Судя по имеющимся данным, в таких случаях риск остеонекроза связан прежде всего с назначением кортикостероидов, а не с самим заболеванием. Около 20% случаев остеонекроза являются идиопатическими. Лекарственный остеонекроз челюсти был зарегистрирован у пациентов, которые получали терапию бисфосфонатами (особенно при в/в введении) и другими антирезорбтивными средствами (например, деносумабом). Нетравматический остеонекроз тазобедренного сустава приблизительно у 60% случаев бывает двусторонним.
Термин «спонтанный остеонекроз коленного сустава» (СОКС) является неправильным. Это состояние обычно встречается у пожилых пациентов и локализуется на мыщелке бедренной кости или большеберцовом плато. Считается, что СОНК может быть обусловлен переломом, связанным с остеопорозом, возникающем при незначительной травме. Истинный остеонекроз коленного сустава также может быть результатом травмы или любых других нетравматических факторов риска развития остеонекроза.
Патофизиология остеонекроза
Остеонекроз связан с гибелью клеточного вещества и костного мозга. Развитие нетравматического остеонекроза может быть обусловлено эмболией сгустками крови или каплями жира, внутрисосудистым тромбозом и внесосудистой компрессией.
После сосудистого эпизода развивается репаративный процесс, направленный на удаление некротизированной кости и костного мозга и замещение их живой тканью. Например, если зона инфаркта в области бедра невелика и не подвергается значительной нагрузке, процессы восстановления протекают успешно, а головка бедренной кости остается округлой. Тем не менее приблизительно у 80% пациентов, особенно при обширном инфаркте и в зоне нагрузки, коллапс инфарктной зоны опережает попытки восстановления и этот участок отмирает. Головка бедренной кости больше не округлая.
Так как остеонекроз обычно поражает дистальные участки (эпифизы и метафизы) трубчатых костей, суставная поверхность хряща становится уплощенной и неровной с участками коллапса, что в конечном счете может привести к развитию остеоартрита и усилению болей.
Для получения дополнительной информации о патофизиологии остеонекроза, см. Osteonecrosis: Overview of New Paradigms in the Etiology and Treatment.
Симптомы и признаки остеонекроза
Общая симптоматика
Области, пораженные остеонекрозом, могут оставаться бессимптомными в течение недель или месяцев после сосудистого эпизода. Обычно после этого постепенно развивается боль, но она может возникнуть и остро. По мере прогрессирования компрессии сустава боль нарастает, усиливается при нагрузке и уменьшается в покое.
Поскольку многие факторы риска развития остеонекроза действуют системно (например, прием кортикостероидов, чрезмерное потребление алкоголя, серповидноклеточная анемия), остеонекроз может быть многоочаговым. При серповидноклеточной анемии остеонекроз может поражать различные длинные кости и вызывать внезапную эпизодическую боль.
Специфические симптомы
Остеонекроз тазобедренного сустава вызывает боли в области паха, которые могут иррадиировать в бедро или ягодицу. Подвижность сустава ограничивается, появляется хромота.
СОНК обычно сопровождается внезапной болью в колене без предшествующей травмы; внезапное начало и локализация боли могут помочь отличить его от классического ОН. Боль чаще локализована на внутренней поверхности сустава, при этом наблюдаются болезненность, невоспалительные экссудативные изменения сустава и хромота.
Остеонекроз головки плечевой кости обычно вызывает меньше боли и ограничения функции, чем поражение тазобедренных и коленных суставов, но боль и ограничение функции могут быть выраженными у пациентов, которые используют костыли для переноса веса.
В прогрессирующей стадии остеонекроза отмечаются боли и ограничение подвижности, при этом пассивные движения ограничиваются в меньшей степени, чем активные. Может возникнуть синовиальный выпот с клиническими проявлениями, особенно в коленном суставе; синовиальная жидкость имеет невоспалительный характер.
Диагностика остеонекроза
Рентгенография
МРТ
Остеонекроз следует предполагать в следующих случаях:
Предыдущие переломы (например, субкапитальные переломы головки бедренной кости со смещением), вывихи суставов (например, вывихи бедра) или другие факторы риска (например, лечение кортикостероидами, гемоглобинопатии), особенно если боль сохраняется или усиливается
при персистирующих спонтанных болях в тазобедренном, коленном или плечевом суставе, особенно если имеются факторы риска остеонекроза
На начальном этапе следует выполнить простое рентгенологическое исследование. Рентгенологическая картина может быть нормальной в течение нескольких месяцев. Ранние рентгенологические признаки включают локализованные очаги склероза и просветления. Позднее может появиться субхондральный симптом полулуния из-за перелома эпифиза. Затем развивается коллапс кости и уплощение суставной поверхности с последующим развитием дегенеративных изменений. Если причина системная, поражения могут быть множественными.
Когда клиническое подозрение высоко, но данные рентгенографии нормальные или диагностически незначимы, МРТ, которая является более чувствительной и более специфичной, нужно сделать на ранних этапах диагностики, чтобы избежать продолжающегося повреждения суставов, несущих вес, что ограничит успех суставосохраняющих операций (1). Необходимо исследовать оба тазобедренных сустава. КТ требуется редко, хотя иногда она может быть полезна для выявления коллапса сустава, который не определяется на обычной рентгенограмме, а иногда не виден даже на МРТ. Сканирование костей менее чувствительно и менее специфично, чем МРТ, и, как правило, не проводится, если МРТ и КТ противопоказаны или недоступны.
Для классификации остеонекроза могут быть использованы системы стадирования. Например, система классификации остеонекроза головки бедренной кости от Ассоциации исследователей кровообращения в костной ткани (ARCO) основана на размере и локализации поражения, сферической природе головки бедренной кости и наличии коллапса субхондральной кости или артрита тазобедренного сустава (2, 3).
Лабораторные анализы, как правило, в норме и имеют небольшое значение для диагностики ОН. Однако с их помощью можно обнаружить первопричинное заболевание (например, нарушение коагуляции, гемоглобинопатию, липидные изменения).
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Лечение остеонекроза
Симптоматические мероприятия (например, покой, ЛФК, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП])
Хирургическая декомпрессия и другие процедуры, стимулирующие репарацию
Эндопротезирование тазобедренного сустава
Нехирургическое лечение
Небольшие асимптоматические поражения, особенно те, которые не находятся в зонах, несущих весовую нагрузку, могут спонтанно заживляться и не нуждаться в лечении. Тем не менее, поражения, которые являются симптоматическими, среднего или большего размера, часто лечат (например, с помощью простой процедуры как внутренняя декомпрессия), чтобы повысить вероятность заживления поражений без коллапса сустава. Для ускорения заживления следует минимизировать влияние причинных факторов (например, ограничить использование кортикостероидов), в сочетании с другим лечением или без него.
Более крупные очаги, как симптоматические, так и асимптоматические, без лечения имеют худший прогноз, особенно если они локализуются а головке бедра. Желательно рано начинать лечение направленное на замедление или пред-отвращение прогрессирования очага и сохранение сустава. В настоящее время не существует методов, позволяющих полностью излечить эту патологию. Медикаментозная терапия (например, пероральные бисфосфонаты) и физические методы (например, электромагнитные поля и акустические волны) показали себя обнадеживающими в ограниченных исследованиях, но в настоящее время не используются в целом. Ограничение нагрузки не позволяет улучшить долгосрочный исход.
СОНК обычно лечат без хирургического вмешательства, поскольку перелом заживает со временем. Полезными дополнениями для контроля боли являются анальгетики и использование костылей, а для поддержания силы и диапазона движения - постепенный перенос веса тела и физиотерапия.
Хирургическое лечение
Хирургическое лечение остеонекроза наиболее эффективно, если разрушения кости не произошло. Они чаще используются при остеонекрозе тазобедренного сустава, где прогноз при отсутствии лечения хуже, чем при остеонекрозе в других областях.
Стержневая декомпрессия является наиболее часто выполняемой процедурой; используя дрель, в областе остеонекроза делают один или несколько небольших пункций или перфораций, с целью уменьшения внутрикостного давления и стимуляции репарации. Декомпрессия технически проста, и при правильном выполнении осложнения возникают очень редко. Необходимо ограничить нагрузку (нагрузка только по мере переносимости, с помощью костылей, ходунков или трости) на протяжении примерно от 4 до 6 недель. Большинство сообщений указывают на удовлетворительные или хорошие результаты, которые отмечаются у 65% от всего количества пациентов и у 80% пациентов с незначительными поражениями тазобедренного сустава, которые излечиваются на ранних стадиях заболевания; однако сообщаемые результаты и, следовательно, потребность в полной замене тазобедренного сустава сильно варьируют. В целом около 20–35% пациентов требуют полной замены тазобедренного сустава.
Инъекция концентрированного раствора аутологичных клеток, взятых из подвздошного гребня, может улучшить показания клинических результатов и диагностического отображения остеонекроза головки бедренной кости (1-4).
К другим методам относятся различные проксимальные остеотомии бедра и применение костных трансплантатов, как васкуляризованных, так и неваскуляризованных. Эти процедуры технически сложны, требуют ограничения нагрузки в течение 6 месяцев и в США выполняются нечасто. Существуют разные мнения о показаниях к их проведению и эффективности. Такие процедуры надо выполнять в отдельных центрах, имеющих опыт их использования и необходимое оснащение для получения оптимальных результатов.
Если значительное разрушение головки бедра и дегенеративные изменения вертлужной впадины вызывают сильные боли и нарушение движений, то артропластика обычно является наиболее надежным способом эффективного снятия боли и увеличения подвижности. Общепринятый метод – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Хорошие и отличные результаты при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов наблюдаются в 95% случаев, и больным удается в основном восстановить повседневную активность в течение 3 месяцев. В большинстве случаев срок службы эндопротезов тазобедренного и коленного суставов составляет более > 15–20 лет.
При остеонекрозе коленного и плечевого суставов нехирургическое лечение проводится чаще, чем при поражении тазобедренного сустава. Опыт использования декомпрессии и остеопластики невелик, но дает обнадеживающие результаты. На поздних стадиях может быть показано частичное или тотальное эндопротезирование суставов. Однако, спонтанный остеонекроз коленного сустава (СОНК) обычно разрешается без хирургического лечения.
Справочные материалы по лечению
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Профилактика остеонекроза
Риск остеонекроза, связанный с назначением глюкокортикоидов, может быть снижен при назначении их только по строгим показаниям в минимально допустимой дозировке в течение как можно более короткого времени. Пациенты должны быть проинформированы об этом осложнении, если ожидается длительное и/или применение высоких доз кортикостероидов.
Для профилактики остеонекроза, связанного с кессонной болезнью необходимо соблюдать общепринятые правила декомпрессии после глубоководных погружений.
Следует избегать чрезмерного употребления алкоголя и курения. Доказательства эффективности различных лекарственных средств (например, антикоагулянтов, вазодилататоров, гиполипидемических препаратов) для профилактики остеонекроза у пациентов с высоким риском ограничены и неубедительны.
Основные положения
Остеонекроз чаще всего возникает вследствие осложнения при субкапитальном переломе шейки бедра со смещением, но факторы, которые нарушают костный кровоток (например, серповидно-клеточная анемия), повышают риск нетравматического остеонекроза.
Остеонекроз следует предполагать у пациентов с необъяснимой нетравматической болью в тазобедренном, коленном или плечевом суставе (иногда в лучезапястном или голеностопном суставе) и после некоторых переломов, если боль сохраняется или усиливается.
Рентгенография позволяет подтвердить диагноз, но МРТ более чувствительна и специфична.
Небольшие повреждения регенерируют самостоятельно, но большинство крупных поражений, особенно в тазобедренном суставе, прогрессируют без лечения.
Нехирургическое лечение пока не получило широкого распространения, поскольку его эффективность еще не доказана.
Хирургическое лечение часто показано для предупреждения прогрессии и/или для облегчения симптомов, в частности, для ОН тазобедренного сустава.