Первично злокачественные опухоли костей

Остеосаркома является наиболее распространенной злокачественной первичной опухолью кости (если считать миелому опухолью из клеток костного мозга, а не первичной костной опухолью) и является высокозлокачественной. Она чаще всего возникает в возрасте от 10 до 25 лет, хотя может развиться в любом возрасте. Есть два пика заболеваемости; она наиболее высока у подростков и очень молодых людей (совпадает со всплеском роста у подростков), а вторичный пик встречается у пожилых людей (≥ 60 лет), особенно у имеющих такие факторы риска, как болезнь Педжета, инфаркты костей и наличие участков костей, подвергавшихся для лечения другой опухоли воздействию высоких доз лучевой терапии много лет назад. Существует генетическая предрасположенность, особенно у детей, являющихся носителями гена наследственной ретинобластомы (варианты гена RB1) и синдрома Ли-Фраумени (ген TP53).

Остеосаркома продуцирует злокачественный остеоид (незрелая кость) из опухолевых костных клеток. Обычно развивается в области коленного сустава (в дистальном отделе бедра чаще, чем в проксимальном отделе большеберцовой кости) или в других длинных костях, особенно в метафизарно-диафизарной области и может метастазировать, обычно в легкие или другие кости. Обычные симптомы – боль и припухлость.

Остеосаркома Изображение Image courtesy of Michael J. Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

При использовании методов визуализации результаты варьируют и могут быть обнаружены склеротические или литические изменения. Для диагностики остеосаркомы требуется биопсия. Также необходима рентгенография или КТ органов грудной клетки с целью выявления метастатического поражения легких и осцинтиграфия для диагностики костных метастазов. Проводится МРТ всей вовлеченной в патологический процесс конечности для обнаружения метахронных повреждений, если таковые имеются. ПЭТ-КТ может показать отдаленные метастазы или метахронные поражения.

При остеосаркоме проводят хирургическое лечение в сочетании с химиотерапией. Использование адъювантной химиотерапии повышает 5-летнюю выживаемость с 20% до более чем 65%. Неоадъювантную химиотерапию проводят перед хирургической резекцией. Снижение массы опухоли периферических мягких тканей или увеличение минерализации на рентгенограммах приводило к уменьшению боли, а снижение уровня щелочной фосфатазы указывает на некоторую реакцию, однако желательной реакцией является > 95% некроз опухоли при гистологическом картировании резецированного образца патологоанатомом. После нескольких курсов химиотерапии (на проятжении нескольких месяцев) выполняют щадящее удаление опухоли и реконструкцию конечности. В некоторых случаях перед началом химиотерапии образования некротической опухоли с неприятным запахом проводят хирургическую ампутацию. Цель состоит в том, чтобы лечить предположительно имеющееся микрометастатическое заболевание на ранних стадиях, даже если оно не было выявлено при проведении визуализирующих исследований со стадирующей целью.

Опухоль удаляют со всеми окружающими реактивно измененными тканями и зоной окружающей нормальной ткани, чтобы избежать распространения опухолевых клеток. Более чем у 85% больных щадящее оперативное вмешательство может быть выполнено без уменьшения отдаленной выживаемости.

Необходимо продолжение химиотерапии после операции. Если до операции удается добиться почти полного некроза опухоли (около 95%), то 5-летняя выживаемость составляет более 90%. Ограниченное метастазирование в легкие иногда можно лечить с помощью торакотомии и клиновидной резекции поражения (поражений) легких.

К числу гораздо более редких вариантов остеосаркомы, которые отличаются от обычной остеосаркомы, относятся такие поверхностные кортикальные процессы, как параостальная остеосаркома и периостальная остеосаркома. Параостальные остеосаркомы наиболее часто поражают задний отдел кортикального слоя дистального отдела бедра и обычно бывают хорошо дифференцированными. При лечении периостальной остеосаркомы низкой степени злокачественности перед хирургической резекцией химиотерапия не требуется. Параостальные остеосаркомы требуют удаления, но не химиотерапии, если гистологическое исследование резецированного препарата подтверждает, что опухоль хорошо дифференцирована.

Периостальная остеосаркома является скорее опухолью поверхности хрящевого матрикса, которая также содержит костный матрикс и является злокачественной. Она часто локализуется в среднем отделе бедренной кости и на рентгенограмме имеет вид солнечного луча. Вероятность метастазирования периостальной остеосаркомы намного выше, чем хорошо дифференцированной параостальной остеосаркомы, но несколько меньше, чем типичной остеосаркомы. При наличии периостальной остеосаркомы лечение такое же, как при обычной остеосаркоме: проводят химиотерапию и удаление опухоли.