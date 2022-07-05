Колхицин, НПВП и кортикостероиды не замедляют прогрессирования поражений суставов, обусловленных отложением тофусов, поскольку они не снижают уровень уратов в сыворотке. Повреждение суставов можно предотвратить, а если оно уже есть, то его можно обратить вспять с помощью препаратов, снижающих уровень уратов в сыворотке крови. Тофусные отложения рассасываются при снижении уровня сывороточных уратов или растворяются при заместительной терапии уриказой. Поддержание уровня мочевой кислоты в сыворотке крови ниже точки насыщения (целевой уровень обычно составляет < 6 мг/дл [< 0,35 ммоль/л] в конечном счете уменьшит частоту обострений острого артрита по мере растворения отложений. Такое снижение обеспечивается:

Блокированием продукции уратов с помощью ингибиторов ксантиноксидазы (ИКО) (аллопуринола или фебуксостата).

Повышением экскреции уратов с помощью урикозурического препарата (пробенецид или лозартан).

Использование комбинации этих препаратов при тяжелой подагре с тофусами у пациентов с непереносимостью более высоких доз ингибиторов ксантиноксидазы (XOI)

Повышение экскреции уратов путем преобразования уратов в аллантоин, который является более растворимым и легко экскретируемым, с заместительной терапией уриказой у таких пациентов, как имеющих тяжелую форму тофусной подагры или не отвечающих на другую уратснижающую терапию

Гипоурикемическая терапия показана пациентам, если у них:

тофусы;

Признаки поражения суставов подагрой при визуализирующих исследованиях

Частые или приводящие к инвалидности обострения подагрического артрита (например, > 2 вспышек/год)

Уролитиаз

Пациенты с редкими атаками, но у которых уровень мочевой кислоты в сыворотке крови > 9 мг/дл (> 0,5 ммоль/л) или для которых любые вспышки заболевания доставляют определенные трудности

Множественные коморбидные заболевания (например, пептическая язва, хроническая болезнь почек), которые являются относительными противопоказаниями к назначению препаратов, используемых при острых приступах (НПВП или кортикостероиды)

Гиперурикемию обычно не лечат при отсутствии вспышек подагры или уратного нефролитиаза.

Цель урато-понижающей терапии – снижение уровня уратов в сыворотке. Если тофусы отсутствуют, целесообразным является достижения уровня < 6 мг/дл (0,35 ммоль/л), что ниже уровня насыщения (> 6,8 мг/дл [0,4 ммоль/л] при нормальных показателях температуры тела и рН). С такой стратегией лечения до достижения цели имеются убедительные данные, свидетельствующие о снижении частоты обострений, если уровень уратов в сыворотке крови снижается до < 6 мг/дл. По результатам двух рандомизированных контролируемых исследований установлено, что пациенты с уровнем уратов в сыворотке < 6 мг/дл в значительно меньшем количестве испытывали вспышки подагры, чем пациенты с более высоким уровнем уратов в сыворотке. У пациентов с целевым уровнем уратов в сыворотке крови (< 6 мг/дл), у которых возникали обострения, наблюдалось меньше обострений подагры, чем у пациентов, у которых уровень уратов находился выше этого порогового значения (1).

При наличии пальпируемых тофусов или при наличии выраженной инвалидности из-за образования тофусных отложений целью является более быстрое их растворение, что требует более низкого целевого уровня. Чем ниже уровень уратов в сыворотке, тем быстрее редуцируются тофусы. После предполагаемого полного растворения отложений уровень сывороточных уратов может быть повышен до показателя < 6 мг/дл.

Препараты эффективно снижают уровень уратов в сыворотке крови. Диета с ограничением количества пуринов менее эффективна, однако следует избегать употребления пищи, богатой пуринами, алкоголя (особенно пива) и безалкогольного пива. Ограничение углеводов (особенно кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы) и потеря веса могут снизить уровень уратов в сыворотке, особенно у пациентов с инсулин резистентностью, потому что высокий уровень инсулина подавляет экскрецию уратов. Рекоммендуется потребление молочных продуктов с низким содержанием жира. Поскольку острые приступы обычно развиваются в течение первых месяцев терапии, снижающей уровень уратов, такую терапию следует начинать в сочетании с колхицином или НПВС, принимаемыми один или два раза в день.

Для резорбции тофусов могут потребоваться многие месяцы даже при поддержании низкой концентрации уратов в сыворотке крови. Необходимо периодически измерять уровень уратов в сыворотке крови, обычно ежемесячно для определения необходимой дозы препарата, а затем не реже одного раза в год для подтверждения эффективности терапии или чаще при замене препарата или увеличении веса. Во время обострения у пациента лечение, направленное на снижение уровня уратов, продолжают.

Аллопуринол, ингибитор ксантиноксидазы синтеза уратов, является наиболее часто назначаемой и предпочтительной начальной терапией, снижающей уровень уратов. Мочекислые камни и песок могут растворяться на фоне лечения аллопуринолом. Лечение обычно начинают со 50-100 мг перорально раз в день, дозу можно медленно доводить до 800 мг перорального раз в день. Если однократная суточная доза вызывает желудочно-кишечное расстройство, то ее можно разделить на несколько приемов. Некоторые врачи рекомендуют уменьшить начальную дозу у пациентов с почечной недостаточностью (например, 50 мг перорально один раз в день, если клиренс креатинина < 60 мл/мин/1,73 м2) с целью снижения вероятности развития редких, но тяжелых системных реакций гиперчувствительности; однако данных, которые подтверждают эффективность такого подхода, недостаточно. Точная доза аллопуринола определяется целевым уровнем уратов в сыворотке крови. Чаще всего суточная доза составляет 300 мг, но эта доза является достаточной для снижения уровня мочевой кислоты в крови до < 6 мг/дл (< 0,35 ммоль/л) менее чем у 40% пациентов с подагрой. Абсорбция аллопуринола может снижаться при дозах выше 300 мг, поэтому следует решить вопрос его дробного дозирования (например, разделить на два приема в день).

Побочные эффекты аллопуринола включают умеренные расстройства желудочно-кишечного тракта и сыпь, что может быть предвестником синдрома Стивенса–Джонсона, угрожающего жизни гепатита, васкулита или лейкопении. Нежелательные явления чаще встречаются у больных с нарушением функции почек. Носители аллеля HLA-B*5801 имеют более высокий риск реакций гиперчувствительности при применении аллопуринола, распространенность HLA-B*5801 зависит от расы (2). Таким образом, 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout рекомендует обследовать пациентов юго-восточного азиатского происхождения (например, китайцев ханьского происхождения, корейцев, тайцев) и афроамериканцев на HLA B*5801 и использовать альтернативный медикамент, если при обследовании выявлен данный генетический маркер. Аллопуринол противопоказан пациентам, принимающим азатиоприн или меркаптопурин, так как это может снизить метаболизм этих препаратов и таким образом усилить их иммуноподавляющий и цитолитический эффекты. Уровень трансаминаз может повышаться, поэтому его следует периодически измерять.

Фебуксостат - более дорогостоящий (в США), но мощный ингибитор ксантиноксидазы синтеза уратов. Препарат в особенности показан пациентам, которые не переносят аллопуринол, имеют противопоказания к аллопуринолу или у них аллопуринол недостаточно эффективен. Фебуксостат, по-видимому, предотвращает острые вспышки так же эффективно, как аллопуринол (3). Фебуксостат начинают принимать с 40 мг перорально 1 раз в день и повышают до 80-120 мг перорально 1 раз в день, если уровень уратов не снижается до < 6 мг/дл (< 0,35 ммоль/л). Фебуксостат (как и аллопуринол) противопоказан пациентам, принимающим азатиоприн или меркаптопурин, так как может ухудшить метаболизм этих препаратов. По сравнению с аллопуринолом, фебуксостат увеличивал риск смертности в одном исследовании пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями (4), но несколько дополнительных исследований не подтвердили это наблюдение (5). Уровень трансаминаз может повыситься, поэтому его следует периодически измерять.

Пеглотиказа представляет собой пегилированную форму рекомбинантной уриказы. Уриказа - это фермент, отсутствующий у человека, который превращает ураты в аллантоин, который является более растворимым. Пеглотиказа – это дорогое лекарственное средство и используется, в основном, у пациентов с подагрой, у которых другие методы лечения с целью снижения уровня уратов в сыворотке крови оказались неэффективными. Пеглотиказа может также использоваться у пациентов, имеющих большое количество тофусов, которые вряд ли будут растворены в течение приемлемого периода времени с помощью других препаратов, снижающих уровень уратов. Он вводится внутривенно каждые 2-3 недели в течение многих месяцев (обычно не менее 6-9 месяцев) до полного истощения избыточных уратных отложений; часто он снижает уровень уратов в сыворотке крови до < 1 мг/дл (< 0,1 ммоль/л). Пеглотиказа противопоказана пациентам с дефицитом G6PD (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), поскольку это может вызвать гемолиз и метгемоглобинемию. Инфузия пеглотиказы может сопровождаться симптомами, соответствующими анафилаксии. Эффективность доступного в настоящее время препарата ограничена высокой скоростью выработки антител, нейтрализующих лекарственные средства. Отсутствие снижения уровня уратов до < 6 мг/дл (< 0,35 ммоль/л) после инфузии пеглотиказы указывает на вероятное присутствие антител к полиэтиленгликолю (анти-ПЭГ) и повышенный риск будущих аллергических реакций; затем регулярные инфузии прекращают. Чтобы другие препараты, снижающие уровень уратов, не маскировали неэффективность пеглотиказы, другие препараты, снижающие уровень уратов, не следует назначать вместе с пеглотиказой. Тем не менее совместное введение иммунодепрессантов (например, метотрексата) с пеглотиказой может предотвратить развитие нейтрализующих антител.

Урикозурическая терапия эффективна у пациентов с пониженной экскрецией мочевой кислоты (большинство пациентов с гиперурикемией) и нормальной функцией почек, не имевших в анамнезе почечных камней. Пробенецид - единственный урикозурический препарат, доступный в США.

Пробенецид можно использовать в качестве монотерапии, если как аллопуринол так и фебуксостат, противопоказаны либо пациент их не переносит. Пробенецид теряет эффективность при снижении функции почек и обычно его применение нецелесообразно при скорости гломерулярной фильтрации < 50 мл/мин/1,73 м2. Лечение пробенецидом начинают с 250 мг перорально 2 раза в день, при этом дозы увеличиваются по мере необходимости, максимум до 1 г перорально 3 раза в день. Он также эффективен при добавлении к ингибитору ксантиноксидазы.

Антигипертензивный препарат лозартан и фенофибрат, препарат, понижающий уровень триглицеридов, обладают урикозурическим эффектом и их можно использовать для снижения уровня мочевой кислоты у пациентов, у которых есть другие причины для приема этих препаратов. Низкие дозы салицилатов могут уменьшить выведение мочевой кислоты из организма и усугубить гиперурикемию, но лишь незначительно, и их не следует избегать, если иное не показано, как, например, при вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.