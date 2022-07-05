Кальций-пирофосфатный артрит

Причина развития кальций-пирофосфатного артрита (КПФ-артрита) неизвестна. ПФК-артрит часто ассоциируется с другими состояниями, такими как травма (включая хирургическое вмешательство), гипомагниемия, гиперпаратиреоз, подагра, гемохроматоз, гипофосфатазия, Синдром Гительмана, Х-сцепленный гипофосфатемический рахит, семейная гипокальциурическая гиперкальциемия и пожилой возраст. Эти ассоциации предполагают, что отложения кристаллов кальция пирофосфата дигидрата (ПФК дигидрата) могут быть вызваны дегенеративными или метаболическими изменениями в пораженных тканях.

Некоторые случаи имеют семейный характер и обычно наследуются по аутосомно-доминантному типу с полной пенетрантностью к 40 годам.

Белок анкирин (АНК) является основным фактором в процессе синтеза избыточного внеклеточного пирофосфата, который способствует образованию кристаллов кальция пирофосфата дигидрата (КПД). Анкириновый белок предположительно транспортирует внутриклеточный и микровезикулярный пирофосфат во внеклеточное пространство, где образуются кристаллы КПФД.