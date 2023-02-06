Боль в одиночном суставе и вокруг суставов

При наличии недавней клинически значимой травмы предполагается, что такая травма является причиной заболевания (например, перелом, разрыв мениска или гемартроз). Тем не менее, при наличии травмы не следует исключать и другие причины заболевания, и пациенты часто ошибочно приписывают таким травмам свои недавно появившиеся болевые ощущения нетравматического характера. Часто необходимо обследование с целью исключения серьезных причин и постановки диагноза.

Острота начала заболевания имеет важное значение. Тяжелые боли в суставе, которые развиваются в течение нескольких часов, могут указывать на кристаллический или, реже, инфекционный артрит. Предыдущие приступы моноартрита с быстрым началом свидетельствуют о рецидиве мелкокристаллического артрита, особенно если диагноз был подтвержден ранее. Постепенное начало боли в суставах является более характерным для ревматоидного артрита или неинфекционного артрита. Но может встречаться также при некоторых инфекционных артритах (например, микобактериальном, грибковом).

Ключевыми определениями, основанными в основном на результатах физикального обследования, является характер боли (внутрисуставная, периартикулярная, или оба этих типа, например, при подагре, которая может влиять на внутри- и внесуставные структуры), а также присутствие или отсутствие воспаления. Боли в состоянии покоя и в начале движений свидетельствуют о воспалении суставов, тогда как усиление болей после физической нагрузки и выраженное ослабление их при покое характерно для механических или невоспалительных нарушений (например, для остеоартроза). Боль, которая усиливается при пассивном, а также активном движении суставов во время обследования, и которая ограничивает движение суставов, как правило, указывает на воспалительный процесс. Увеличение ощущения жара и наличие эритемы также предполагают воспаление, но эти симптомы часто являются непоказательными, поэтому их отсутствие не исключает наличия воспаления.

Боль, которая усиливается при активных, но не при пассивных движениях, может быть признаком тендинита или бурсита, болезненность или припухлость могут также быть локализованными выше синовиальной сумки или места прикрепления сухожилия. Болезненность и отечность только с одной стороны сустава или на расстоянии от проекции суставной щели указывают на заболевания внесуставного происхождения (например, поражение сухожилий или синовиальных сумок); болезненность, локализованная в области суставной щели или с диффузным вовлечением других областей сустава, говорит о внутрисуставном характере заболевания. Сдавление сустава без его сгибания или разгибания не является особенно болезненным для пациентов с тендинитом или бурситом, но весьма болезненно для пациентов с артритом.

Вовлечение первого плюснефалангового сустава предполагает подагру, но также может быть результатом инфекционного артрита, реактивного артрита или псориатического артрита.

Наличие симптомов кожной, кардиальной или легочной патологии характерно для нарушений, которые являются системными и обычно приводят к полиартикулярным болям.