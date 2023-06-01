Как выполнить артроцентез плечевого сустава

Проводится пальпация плечевого сустава для выявления ключицы, клювовидного отростка и головки плечевой кости. При желании, отметьте предполагаемое место введения иглы кожным маркером или предпочтительнее вдавливанием кожи (перед очищением кожи).

Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

С помощью иглы 25 калибра введите внутрикожно местный анестетик так, чтобы над местом прокола образовалась небольшая папула. Затем введите больше анестетика по предполагаемой траектории движения иглы для артроцентеза, но не входите в суставное пространство.

Проведите пальпацию ориентиров, включая клювовидный отросток и головку плечевой кости.

Аспирируйте содержимое сустава с помощью иглы 20-го калибра. Иглу вводят спереди, чуть ниже и латеральнее клювовидного отростка, ближе к центру плечевой головки. Направьте иглу назад, к периферии сустава, и, по мере продвижения вперед, осторожно потяните на себя поршень. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.

Слейте всю жидкость из сустава.

Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.