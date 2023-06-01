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Как выполнить артроцентез плечевого сустава

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Артроцентез плеча – это прокол плечевого сустава иглой для удаления синовиальной жидкости. Передний доступ, который описан здесь, наиболее распространен и может быть технически затруднительным. Существует также задний доступ.

(см. также Обследование пациента с суставным синдромом и Обследование плечевого сустава).

Показания к проведению артроцентеза плечевого сустава

  • Диагностика причины синовиального выпота (например, инфекция, микрокристаллический артрит)

  • Удаление синовиального выпота и/или инъекция лекарственных средств в рамках лечения и для облегчения боли

Противопоказания к проведению артроцентеза плечевого сустава

Абсолютные противопоказания

  • Инфицирование кожи или более глубоких тканей в предполагаемом месте введения иглы

Если это возможно, следует выбрать другой, неинфицированный участок для прокола. Тем не менее остро воспаленные суставы, как правило, могут ощущаться и выглядеть горячими, болезненными и эритематозными, что имитирует внесуставную инфекцию и затрудняет поиск не вовлеченного в повреждение места введения. Может быть полезным ультразвуковое исследование; визуализация суставного выпота с помощью УЗИ может подтвердить решение о проведении артроцентеза, несмотря на окружающую эритему. ВНИМАНИЕ: Если есть серьезные подозрения на инфекционный артрит, необходимо провести артроцентез несмотря на наличие эритемы или отрицательных результатов УЗИ, поскольку инфекционное поражение сустава не должно быть пропущено.

Относительные противопоказания

  • Тяжелый геморрагический диатез, который может потребовать коррекции до проведения артроцентеза; обычная терапевтическая антикоагуляция не является противопоказанием, особенно при подозрении на инфекцию

  • Эндопротезированный сустав, предрасположенный к ятрогенной инфекции; артроцентез эндопротезированного сустава обычно должен выполнять хирург-ортопед

Осложнения артроцентеза плечевого сустава

Осложнения редки и включают

  • Инфекцию

  • Повреждение сухожилия, нерва или кровеносных сосудов (травматический разрыв)

Оборудование для проведения артроцентеза плечевого сустава

  • Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт), стерильная марля и перчатки

  • Нестерильные подкладки

  • Местный анестетик (например, 1% раствор лидокаина, игла 25-го калибра, шприц, объёмом 3-5 мл)

  • Для пункции суставов – игла 20-го калибра длиной 51 мм (2 дюйма) и шприц 20 мл

  • Соответствующие контейнеры для сбора жидкости для лабораторных исследований (например, общего анализа крови, общего анализа мочи, культуральных методов исследования)

  • Для внутрисуставных терапевтических инъекций: шприц, содержащий кортикостероиды (например, триамцинолона ацетонид 40 мг или метилпреднизолона ацетат 40 мг) и/или анестетик длительного действия (например, 0,25% бупивакаин), игла 22-го калибра, а также гемостат, использующийся при замене шприцев, если необходимо

Дополнительные рекомендации по проведению артроцентеза плечевого сустава

  • Стерильная техника необходима для предотвращения микробного загрязнения суставного пространства и аспирированной синовиальной жидкости.

Соответствующая анатомия для проведения артроцентеза плечевого сустава

  • Иглу вводят снизу сбоку от клювовидного отростка к середине головки плечевой кости.

Артроцентез плечевого сустава

При пункции плечевого сустава больной сидит, опустив пораженную руку вдоль туловища и положив кисть на колено. Иглу вводят спереди, чуть ниже и латеральнее клювовидного отростка, направляя в сторону суставной поверхности лопатки, ближе к центру плечевой головки. Существует также задний доступ.

Положение пациента при проведении артроцентеза плечевого сустава

  • Попросите пациента сесть вертикально на носилках, с приведенной больной рукой и кистью на коленях (т.е., рука должна быть повернута внутрь).

Пошаговое описание проведения процедуры артроцентеза плечевого сустава

  • Проводится пальпация плечевого сустава для выявления ключицы, клювовидного отростка и головки плечевой кости. При желании, отметьте предполагаемое место введения иглы кожным маркером или предпочтительнее вдавливанием кожи (перед очищением кожи).

  • Подготовьте зону с помощью очищающего кожу средства, такого как хлоргексидин или повидон-йод, после чего удалите его с помощью пропитанной спиртом салфетки.

  • С помощью иглы 25 калибра введите внутрикожно местный анестетик так, чтобы над местом прокола образовалась небольшая папула. Затем введите больше анестетика по предполагаемой траектории движения иглы для артроцентеза, но не входите в суставное пространство.

  • Проведите пальпацию ориентиров, включая клювовидный отросток и головку плечевой кости.

  • Аспирируйте содержимое сустава с помощью иглы 20-го калибра. Иглу вводят спереди, чуть ниже и латеральнее клювовидного отростка, ближе к центру плечевой головки. Направьте иглу назад, к периферии сустава, и, по мере продвижения вперед, осторожно потяните на себя поршень. После попадания в полость сустава синовиальная жидкость попадает в шприц.

  • Если игла уперлась в кость, отведите ее почти к поверхности кожи, а затем направьте под другим углом.

  • Слейте всю жидкость из сустава.

  • Если необходимо ввести препараты внутрисуставно (например, анестетик, кортикостероид), то держите втулку иглы неподвижно (используя зажим, если он есть), пока извлекаете шприц, содержащий синовиальную жидкость, после чего подсоединяете к игле шприц с медикаментом, который нужно ввести в сустав. Если игла осталась на месте в суставном пространстве, сопротивления введению препарата не будет.

  • После введения кортикостероидов нужно сделать полный диапазон движений в суставе, для того чтобы равномерно распределить препарат.

  • Поместите синовиальную жидкость в пробирки и другие транспортные среды для анализа синовиальной жидкости. Осмотрите жидкость на наличие крови и жира.

  • Наложите лейкопластырь или стерильную повязку.

Дальнейший уход после проведения артроцентеза плечевого сустава

  • Снизить боль помогает лед, приподнятое положение и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

  • Если внутрь сустава был введен анестетик, следует ограничить активность суставов в течение 4–8 часов.

  • Если был введен внутрисуставной кортикостероид, то сустав должен находиться в состоянии покоя в течение 24-48 часов.

  • Если у пациента усилилось покраснение, боль и/или отек через более чем 12 часов после процедуры, необходимо обследовать сустав на предмет возможной инфекции.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении артроцентеза плечевого сустава

  • Тщательно обеспечьте оптимальное положение перед пункцией сустава.

  • Прежде чем продолжить, дайте местному наркозу подействовать.

  • Чтобы избежать повреждения синовиальной оболочки и суставного хряща, не продвигайте иглу против сопротивления и не двигайте иглой, как только через нее началось дренирование синовиальной жидкости.

  • Если необходимо переместить кончик иглы, то сначала выведите его почти к поверхности кожи и затем перенаправьте; не пытайтесь изменить угол введения иглы, когда она находится в ткани.

Советы и рекомендации по проведению артроцентеза плечевого сустава

В случае отсутствия выраженных признаков выпота рассмотрите возможность проведения УЗИ.

Обратите внимание, что горячая на ощупь кожа, болезненность и покраснение могут маскировать острое воспаление сустава, имитируя внесуставную инфекцию.

При попытке дифференцировать инфекционный артрит от инфекции вышележащих структур (противопоказание к артроцентезу), инфекционный артрит более вероятен при наличии следующих признаков:

  • Выпот в суставной полости

  • Круговая боль в суставе и болезненность в области капсулы

  • Боль как при щадящем пассивном движении, так и при активном движении сустава

При исследовании жидкости следует обратить внимание на следующее:

  • Гемартроз при проколе кровяного сосуда во время пункции имеет тенденцию к неравномерному кровоизлиянию и образованию сгустков

  • Жировые вкрапления на фоне гемартроза (липогемартроз) являются следствием скрытого перелома.

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