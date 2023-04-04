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Как сделать инъекцию в подкожную вертельную сумку

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Инъекция в трохантерную бурсу - это процесс прокола иглой синовиальной сумки и/или области вокруг нее и введения анестетиков, часто вместе с кортикостероидами, для лечения болевого синдрома в области большого вертела.

В настоящее время считается, что изолированный трихантерный бурсит встречается редко, а латеральная боль в тазобедренном суставе чаще связана с болевым синдромом большого вертела, который чаще всего возникает из-за тендинопатии средней и малой ягодичной мышцы, иногда с ассоциированным бурситом. Однако техника инъекций (направленных на точку максимальной болезненности) одинакова как при изолированном вертлужном бурсите, так и при болевом синдроме в области большого вертела.

Глубокая синовиальная сумка (вертлюжная, субакромиальная или ансериновая) лежит между костью и сухожилиями. Бурсит глубокой синовиальной сумки редко проявляется видимым отеком или эритемой.

(См. также Бурсит).

Показания к проведению инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Для инъекций кортикостероидов при лечении воспаления

Симптомы болевого синдрома в области большого вертела эффективно лечатся покоем, нестероидными противовоспалительными препаратами и лечебной физкультурой. Тем не менее, если вертельный бурсит персистирует, несмотря на консервативные меры, бурсальная инъекция обеспечивает быстрое облегчение.

Аспирация жидкости из вертельной сумки не проводится.

Противопоказания к проведению инъекции в трохантерную синовиальную сумку

Абсолютные противопоказания

  • Вышерасположенные целлюлит или язва кожи, бактериемия, наличие сопредельного суставного протеза

  • Гиперчувствительность к вводимому веществу

  • При инъекции кортикостероидов, подозрение на септический бурсит

Относительные противопоказания

  • Нераспознанная травма сухожилия или мышцы: обезболивание, обеспечиваемое инъекцией кортикостероидов, может отсрочить постановку точного диагноза.

  • Плохо контролируемый диабет: любая польза от кортикостероидов сопоставляется с риском краткосрочного ухудшения гликемического контроля.

  • Недавние (т.е. в течение последних 3 месяцев) инъекции кортикостероидов в одно и то же место (хотя нет доказательств, оценивающих такие случаи)

Коагулопатия не является противопоказанием (1).

Осложнения после проведения инъекции в трохантерную синовиальную сумку

Осложнения редки и включают

  • Атрофию подкожного жира, атрофию кожи и формирование свищевых ходов, временную депигментацию кожи из-за случайного подкожного введения кортикостероидов

  • Предполагается, что болезненная локальная реакция является результатом химического синовита в ответ на реакцию солей с раствором кортикостероидов (иногда называемого постинъекционным обострением), возникающего в течение нескольких часов после депонирования кортикостероидов и обычно продолжающегося ≤ 48 часов

  • Инфекция

  • У пациентов с сахарным диабетом гипергликемия после инъекции депо-кортикостероида

Оборудование для проведения инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт)

  • Стерильная марля, перчатки, стерильная адгезивная повязка

  • Анестезия в месте введения иглы (например, местный замораживающий спрей или инъекционный 1% лидокаин без адреналина в шприце объемом 3 мл)

  • Для терапевтической инъекции: 10-мл шприц с 3–10 мл 1% лидокаина (без адреналина), смешанного с инъекционным депо-кортикостероидом (например, триамцинолона ацетонидом 40 мг)

  • 2-дюймовая игла, 22-25 калибра

  • Некоторые шприцы 3 мл

Полезно иметь при операции помощника.

Дополнительные рекомендации по проведению инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Для проведения инъекции в суставную сумку местный анестетик и депо-кортикостероид часто смешивают в одном шприце. Добавление анестетика помогает подтвердить правильное размещение иглы, если после инъекции боль немедленно уменьшается. Добавление анестетика также может снизить риск атрофии подкожной жировой клетчатки, вызванной введением кортикостероидов и риск развития постинъекционного обострения.

  • Если анамнез или результаты физикального обследования указывают на вероятность септического бурсита, воздержаться от инъекций кортикостероидов.

  • Немедленная анальгезия после введения местного анестетика помогает подтвердить правильное размещение иглы и, то что источником боль является болевой синдром большого вертела.

Соответствующая анатомия для проведения инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Хотя характерна болезненность в области большого вертела или рядом с ним, трохантерные синовиальные сумки обычно не являются единственным источником боли.

  • Чаще всего поражаются вертельная сумка большой ягодичной мышцы (многокамерная, находится между большим вертелом и сухожилием большой ягодичной мышцы) и сумки между большим вертелом и сухожилиями средней и малой ягодичных мышц. Другие источники боли включают тендинопатию средней и малой ягодичной мышц.

  • С помощью пальпации определяют локализацию боли, которая указывает на место введения иглы.

Положение пациента при проведении инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Положите пациента на бок на непораженную сторону, слегка согнув пораженную ногу и приведя ее так, чтобы боковые мышцы двигались в направлении от большого вертела бедренной кости.

  • Чтобы избежать вазовагальных эпизодов, отведите голову пациента в сторону и сориентируйте рабочую зону так, чтобы пациент не видел иглы.

Пошаговое описание проведения инъекции в трохантерную синовиальную сумку

Подготовка места

  • Отметьте место введения иглы в кожу.

  • Подготовьте область с помощью антисептического раствора.

  • Распыливайте замораживающий спрей в месте введения иглы до тех пор, пока кожа в этом месте не побледнеет и/или введите внутрикожно местный анестетик до образования папулы (≤ 1 мл).

Сделайте укол в синовиальную сумку

  • Наденьте перчатки.

  • Введите иглу перпендикулярно коже в точке максимальной болезненности, направляя ее в сторону большого вертела.

Когда кончик иглы достиг большого вертела, вытяните иглу примерно на 1 мм.

  • Осторожно оттяните поршень шприца назад, чтобы исключить размещение иглы внутрь сосуда.

  • Медленно введите всю смесь анестетика с кортикостероидом и выньте иглу.

Если на пути инъекции возникает сопротивление, кончик иглы может находиться в вышележащем сухожилии. Прекратите введение препарата, продвигайте глубже или оттягивайте иглу до тех пор, пока не исчезнет сопротивление.

  • Боль может быть немедленно купирована после правильно сделанной инъекции анестетика.

  • Наложите лейкопластырь или стерильную повязку.

Уход после проведения инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Пока боль не утихнет, назначьте ограничение активности в тазобедренном суставе (например, избегать подъема по лестнице, длительной ходьбы, бега, поднятия тяжестей), лед и пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

  • Ограничение активных движений в тазобедренном суставе может помочь минимизировать распространение кортикостероида в соседние ткани и максимизировать его терапевтический эффект.

  • Если боль непрерывно и постепенно нарастает через несколько часов или сохраняется в течение > 48 часов, попросите пациента прийти на повторное обследование для исключения инфекции.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Чтобы избежать повреждения сухожилий, при введении кортикостероидов не должно ощущаться сопротивление.

Советы и рекомендации по проведению инъекции в трохантерную синовиальную сумку

  • Приемлемое положение очень полезно. Исследуют вертельные и ягодичные структуры на наличие множественных участков болезненности, которые являются источником боли пациента.

Справочные материалы

  1. 1. Yui JC, Preskill C, Greenlund LS: Arthrocentesis and joint injection in patients receiving direct oral anticoagulants. Mayo Clin Proc 92(8):1223–1226, 2017. doi: 10.1016/j.mayocp.2017.04.007

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