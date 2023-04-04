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Как выполнить инъекцию в подакромиальную сумку

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Субакромиальная бурсальная инъекция - это процесс введения анестетиков и/или кортикостероидов в субакромиальную сумку или вокруг нее для лечения бурсита.

Обычно используется латеральный доступ (описан ниже), который несложно выполнить у постели пациента.

По характеру клинических проявлений и реакции на инъекционную терапию, субакромиальный бурсит, тендинит надостной мышцы и кальцифицирующий тендинит могут быть неотличимы.

Субакромиальная сумка лежит между костью и покрывающими ее сухожилиями. Поскольку субакромиальный бурсит локализируется глубоко в тканях, он редко вызывает видимую припухлость или эритему. Тем не менее, как правило, не требуется проводить прикроватную ультрасонографию с целью оценки состояния субакромиального пространства и контроля введения иглы. Аспирация жидкости не проводится, если при осмотре или УЗИ не выявлен отек.

(См. также Бурсит).

Показания к проведению инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Для инъекций кортикостероидов при лечении воспаления

Симптомы несептического бурсита часто эффективно лечатся покоем и приемом нестероидных противовоспалительных препаратов в течение 10-14 дней. Тем не менее, при необходимости, инъекционная терапия в синовиальную сумку сустава обеспечивает быстрое облегчение, что может быть полезно при персисубакромиальном бурсите, который персистирует или рецидивирует, несмотря на консервативные меры лечения.

Противопоказания к инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

Абсолютные противопоказания

  • Поверхностная флегмона или язвы кожи, бактериемия, прилегающие к протезу плечевого сустава

  • Гиперчувствительность к вводимому веществу

  • При инъекции кортикостероидов, подозрение на септический бурсит

Относительные противопоказания

  • Нераспознанное повреждение сухожилия: обезболивание, возникающее вследствие введения кортикостероидов, может отстрочить постановку правильного диагноза.

  • Плохо контролируемый диабет: любая польза от кортикостероидов сопоставляется с риском краткосрочного ухудшения гликемического контроля.

  • Недавние (т.е. в течение последних 3 месяцев) инъекции кортикостероидов в одно и то же место (хотя нет доказательств, оценивающих такие случаи)

Коагулопатия не является противопоказанием (1).

Осложнения после инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

Осложнения редки и включают

  • Атрофию подкожного жира, атрофию кожи и формирование свищевых ходов, временную депигментацию кожи из-за случайного подкожного введения кортикостероидов

  • Предполагается, что болезненная локальная реакция является результатом химического синовита в ответ на реакцию солей с раствором кортикостероидов (иногда называемого постинъекционным обострением), возникающего в течение нескольких часов после депонирования кортикостероидов и обычно продолжающегося ≤ 48 часов

  • Инфекция

  • У пациентов с сахарным диабетом гипергликемия после инъекции депо-кортикостероида

  • Повреждение сухожилий, нервов или кровеносных сосудов в результате неправильного введения кортикостероидов из-за введения иглы в неправильное место для инъекции

Оборудование для проведения инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод, изопропиловый спирт)

  • Стерильная марля, перчатки, стерильная адгезивная повязка

  • Анестезия в месте введения иглы (например, местный замораживающий спрей и/или инъекционный 1% лидокаин без адреналина в шприце объемом 3 мл)

  • Факультативно: для терапевтической инъекции, 1% лидокаин (без адреналина), смешанный с инъекционным депо-кортикостероидом (например, триамцинолона ацетонидом 20–40 мг)

  • Гемостат, если предполагается замена шприца, пока игла остается вставленной

  • Игла 27 калибра длиной 1,5 дюйма (для инъекций, но не для аспирации)

  • Несколько шприцев объемом 3, 5 и 10 мл

Полезно иметь при операции помощника.

Дополнительные рекомендации по проведению инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Для проведения инъекции в суставную сумку местный анестетик и депо-кортикостероид часто смешивают в одном шприце. Добавление анестетика помогает подтвердить правильное размещение иглы, если после инъекции боль немедленно уменьшается. Добавление анестетика также может снизить риск атрофии подкожной жировой клетчатки, вызванной введением кортикостероидов и риск развития постинъекционного обострения.

  • Если анамнез или физикальное обследование указывают на возможный септический бурсит (например, выраженное местное повышение температуры, эритема, отек), воздержитесь от введения кортикостероидов и назначьте проведение аспирации под контролем УЗИ.

  • Немедленная анальгезия после инъекции местного анестетика помогает подтвердить правильное положение иглы и то, что субакромиальная синовиальная сумка является источником боли.

  • Субакромиальный бурсит и тендинопатию надостной мышцы плеча не всегда можно дифференцировать клиническим путем, однако тендинопатия может быть кальцифицированная, иногда с распространением на синовиальную сумку (кальцифицированный, или обызвествленный тендинит).

  • Инъекционная терапия может быть эффективной при любом из этих заболеваний; однако при тендинопатии способ введения препарата может отличаться.

  • Следует рассмотреть возможность проведения перед инъекцией рентгенографии плечевого сустава у пациентов с длительно существующей хронической болью в плече или, при сохранении симптомов, чтобы идентифицировать другие возможные причины боли (например, суставной остеоартрит, перелом).

Соответствующая анатомия для проведения инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Субакромиальная синовиальная сумка находится сверху и латерально от сухожилия надостной мышцы и ниже клювовидно-акромиальной дуги.

  • При инъекции в сухожилие или мышцу возникает сопротивление тканей, которого следует избегать; желаемой является инъекция в синовиальную сумку (или иногда во влагалище сухожилия) и она не сопровождается сопротивлением.

Анатомия плеча (вид спереди)

Положение пациента при проведении инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Усадите пациента, положив предплечье на колени. Положение сидя позволяет гравитации оттянуть плечевую кость и расширять подакромиальное пространство.

  • Чтобы избежать вазовагальных эпизодов, отведите голову пациента в сторону и сориентируйте рабочую зону так, чтобы пациент не видел иглы.

Пошаговое описание процедуры проведения инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

Подготовка места

  • Отметьте место введения иглы на коже.

  • Подготовьте область с помощью антисептического раствора.

  • Распыливайте замораживающий спрей в месте введения иглы до тех пор, пока кожа в этом месте не побледнеет и/или введите внутрикожно местный анестетик до образования папулы (≤ 1 мл).

Сделайте укол в синовиальную сумку

  • Наденьте перчатки.

  • Место для латерального введения иглы: введите иглу ниже латеральной границы акромиона и выше головки плечевой кости.

  • Техника заднего введения иглы: введите иглу на 2–3 см ниже заднебокового угла акромиона и направьте ее вперед к клювовидному отростку, под углом 10° вверх.

Если игла попала в акромион, оттяните иглу назад примерно на 1 мм.

  • Осторожно оттяните поршень шприца назад, чтобы исключить размещение иглы внутрь сосуда.

  • Медленно введите смесь анестетика и кортикостероида и выньте иглу.

Если во время инъекции встречается сопротивление, кончик иглы может попасть в сухожилие надостной мышцы. Прекратите введение препарата, частично оттяните иглу, а затем снова введите ее более высоко до тех пор, пока лекарство можно будет ввести без сопротивления.

  • При правильном введении анестетика боль немедленно исчезает.

  • Наложите лейкопластырь или стерильную повязку.

Уход после проведения инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Назначьте ограничение активности, но не иммобилизируйте плечо (чтобы избежать синдрома "замороженного плеча", который также называют адгезивным капсулитом).

  • Рекомендуйте использовать лед и, если нет противопоказаний, пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), пока боль не утихнет.

  • Если боль непрерывно и постепенно нарастает через несколько часов или сохраняется в течение > 48 часов, попросите пациента прийти на повторное обследование для исключения инфекции.

  • Начните упражнения с небольшой амплитудой движений через 24 часа и увеличьте интенсивность через 2 недели.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Если в ходе инъекции кортикостероидов возникло ощущение сопротивления, следует прекратить процедуру, чтобы избежать повреждения сухожилий.

Советы и рекомендации по проведению инъекции в субакромиальную синовиальную сумку

  • Чтобы увеличить открытие подакромиального пространства при боковом доступе, попросите пациента обхватить пальцами подушку медицинской кушетки, расслабить мышцы плеча и наклониться в противоположную сторону.

Справочные материалы

  1. 1. Yui JC, Preskill C, Greenlund LS: Arthrocentesis and joint injection in patients receiving direct oral anticoagulants. Mayo Clin Proc 92(8):1223–1226, 2017. doi: 10.1016/j.mayocp.2017.04.007

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