Как выполнить аспирацию или инъекцию препателлярной сумки

Показания к проведению аспирации или инъекции в области препателлярной синовиальной сумки

Показания к проведению аспирации или инъекции в области препателлярной синовиальной сумки

Аспирация выпота для определения причины бурсита

Иногда перед инъекцией кортикостероида для лечения резистентного или рецидивирующего неинфекционного воспаления

Пункция препателлярной бурсы обычно выполняется диагностически (например, для диагностики септического или мелкокристаллического бурсита). Поскольку препателлярная синовиальная сумка является вторым по распространенности местом развития септического бурсита, выпотную жидкость следует регулярно отправлять в лабораторию для подсчета количества клеток и их дифференциального анализа, исследования кристаллических тел, окрашивания по Граму, посева и определения чувствительности.

Необходимость инъекционного введения кортикостероидных препаратов в препателлярную бурсу возникает редко. Следует выполнить терапевтическую инъекцию, только если соблюдены все следующие критерии:

Инфекция была исключена путем анализа синовиальной жидкости.

Синовиальная жидкость неоднократно накапливается вновь.

Симптомы не купируются местными средствами, такими как лед, возвышенное положение, эластичная повязка, а также приемом нестероидных и противовоспалительных препаратов.

При необходимости инъекция в синовиальную сумку может обеспечить быстрое облегчение симптомов, что особенно полезно при больших или болезненных рецидивирующих выпотах.