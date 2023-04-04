Как выполнить аспирацию или инъекцию локтевой сумки

Показания к проведению аспирации или инъекции в области синовиальной сумки

Показания к проведению аспирации или инъекции в области синовиальной сумки

Аспирация синовиального выпота для определения причины бурсита

В редких случаях, инъекция кортикостероида при стойком или рецидивирующем бурсите

Пункция суставной сумки олекранона обычно проводится с диагностической целью (например, для диагностики септического бурсита или хондрокальциноза). Так как синовиальная сумка олекранона является наиболее распространенным местом возникновения септического бурсита, синовиальный выпот из суставной сумки олекранона следует направить в лабораторию для подсчета количества клеток и дифференциального анализа, анализа кристаллов, окрашивания по Граму, посева и анализа чувствительности к антибиотикам.

Иногда необходимо введение кортикостероидов в синовиальную сумку олекранона. Следует выполнить терапевтическую инъекцию, только если соблюдены все следующие критерии:

Инфекция была исключена путем анализа синовиальной жидкости.

Синовиальная жидкость постоянно скапливается.

Симптомы не купируются местными методами, такими как лед, возвышение, ношение эластичного бинта или ортеза и приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (если они не противопоказаны).

При необходимости, инъекция в полость синовиальной сумки может обеспечить быстрое облегчение симптомов, что может быть особенно полезно при больших или болезненных выпотах.