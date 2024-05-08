Синдром щёлкающего пальца (стенозирующий теносиновит сгибателей)

Синдром щёлкающего пальца – это воспаление, иногда с последующим фиброзом, сухожилий и сухожильных влагалищ пальцев рук.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Синдром щёлкающего пальца является идиопатическим заболеванием, но часто встречается у пациентов с ревматоидным артритом или сахарным диабетом. Провоцирующим фактором может быть большая нагрузка на кисти (например, при использовании тугих садовых ножниц). У пациентов с сахарным диабетом синдром щёлкающего пальца часто сочетается с синдромом запястного канала и иногда с фиброзом ладонной фасции. Патологические изменения начинаются с утолщения или появления узелков на сухожилии; при их локализации в месте первой кольцевидной связки затрудняются сгибание и разгибание пальца. Узелки при прикосновении часто болезненны. Палец может фиксироваться в состоянии сгибания, внезапно разгибаясь со щелчком.
Диагностика синдрома щёлкающего пальца
Клиническая оценка
Диагноз «синдром щелкающего пальца» в основном основывается на описании пациентом болезненного щелканья или блокировки пораженного пальца при сгибании и разгибании. Этот диагноз можно установить при объективном обследовании, если попросить пациента согнуть и разогнуть пальцы. У основания пальца может присутствовать болезненность, с наличием узелка или без него. Для диагностики не требуется визуализация
Лечение синдрома щёлкающего пальца
Консервативные методы
Иногда инъекции глюкокортикоидов
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение при остром воспалении и боли состоит в иммобилизации, согревающих процедурах и использовании нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
При отсутствии эффекта вводят глюкокортикостероиды во влагалище сухожилия сгибателя, используют ортез, что обеспечивает быстрое уменьшение выраженности боли и разгибание пальца (1). Если данная терапия не помогает, показано хирургическое лечение.
Справочные материалы по лечению
1. Giugale JM, Fowler JR: Trigger Finger: Adult and Pediatric Treatment Strategies. Orthop Clin North Am. 2015;46(4):561-569. doi:10.1016/j.ocl.2015.06.014