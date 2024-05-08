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Синдром щёлкающего пальца (стенозирующий теносиновит сгибателей)

(Стенозирующий тендовагинит сгибателей)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Синдром щёлкающего пальца – это воспаление, иногда с последующим фиброзом, сухожилий и сухожильных влагалищ пальцев рук.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Синдром щёлкающего пальца является идиопатическим заболеванием, но часто встречается у пациентов с ревматоидным артритом или сахарным диабетом. Провоцирующим фактором может быть большая нагрузка на кисти (например, при использовании тугих садовых ножниц). У пациентов с сахарным диабетом синдром щёлкающего пальца часто сочетается с синдромом запястного канала и иногда с фиброзом ладонной фасции. Патологические изменения начинаются с утолщения или появления узелков на сухожилии; при их локализации в месте первой кольцевидной связки затрудняются сгибание и разгибание пальца. Узелки при прикосновении часто болезненны. Палец может фиксироваться в состоянии сгибания, внезапно разгибаясь со щелчком.

Диагностика синдрома щёлкающего пальца

  • Клиническая оценка

Диагноз «синдром щелкающего пальца» в основном основывается на описании пациентом болезненного щелканья или блокировки пораженного пальца при сгибании и разгибании. Этот диагноз можно установить при объективном обследовании, если попросить пациента согнуть и разогнуть пальцы. У основания пальца может присутствовать болезненность, с наличием узелка или без него. Для диагностики не требуется визуализация

Лечение синдрома щёлкающего пальца

  • Консервативные методы

  • Иногда инъекции глюкокортикоидов

  • Иногда хирургическое вмешательство

Лечение при остром воспалении и боли состоит в иммобилизации, согревающих процедурах и использовании нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

При отсутствии эффекта вводят глюкокортикостероиды во влагалище сухожилия сгибателя, используют ортез, что обеспечивает быстрое уменьшение выраженности боли и разгибание пальца (1). Если данная терапия не помогает, показано хирургическое лечение.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Giugale JM, Fowler JR: Trigger Finger: Adult and Pediatric Treatment Strategies. Orthop Clin North Am. 2015;46(4):561-569. doi:10.1016/j.ocl.2015.06.014

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