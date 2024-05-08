Синдром щёлкающего пальца (стенозирующий теносиновит сгибателей)

Синдром щёлкающего пальца – это воспаление, иногда с последующим фиброзом, сухожилий и сухожильных влагалищ пальцев рук.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Синдром щелкающего пальца Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Синдром щёлкающего пальца является идиопатическим заболеванием, но часто встречается у пациентов с ревматоидным артритом или сахарным диабетом. Провоцирующим фактором может быть большая нагрузка на кисти (например, при использовании тугих садовых ножниц). У пациентов с сахарным диабетом синдром щёлкающего пальца часто сочетается с синдромом запястного канала и иногда с фиброзом ладонной фасции. Патологические изменения начинаются с утолщения или появления узелков на сухожилии; при их локализации в месте первой кольцевидной связки затрудняются сгибание и разгибание пальца. Узелки при прикосновении часто болезненны. Палец может фиксироваться в состоянии сгибания, внезапно разгибаясь со щелчком.

Диагностика синдрома щёлкающего пальца Клиническая оценка Диагноз «синдром щелкающего пальца» в основном основывается на описании пациентом болезненного щелканья или блокировки пораженного пальца при сгибании и разгибании. Этот диагноз можно установить при объективном обследовании, если попросить пациента согнуть и разогнуть пальцы. У основания пальца может присутствовать болезненность, с наличием узелка или без него. Для диагностики не требуется визуализация