Синдром запястного канала

Клиническая оценка

Иногда тесты визуализации

Иногда проводят исследование нервной проводимости

Диагностика синдрома карпального канала основывается на обнаружении симптома Тинеля, при котором парестезии в области срединного нерва должны быть воспроизведены поколачиванием по ладонной поверхности запястья над местом прохождения срединного нерва в канале запястья. Распространение покалывания при сгибании запястья (симптом Фалена) или прямом давлении на нерв в области запястья в нейтральном положении (тест на сжатие срединного нерва) также позволяет предполагать это заболевание. Тест на сжатие срединного нерва считается положительным, если симптомы развиваются в течение 30 секунд. Шкала симптомов синдрома запястного канала, состоящая из шести пунктов (CTS-6), является диагностическим инструментом, который использует 6 клинических критериев (1, 2). Оценка ≥ 12 коррелирует с высокой вероятностью синдрома запястного канала.

Клиническая дифференциация от других типов периферических нейропатий иногда может быть затруднена. МРТ или УЗИ запястного канала являются неинвазивными тестами, которые могут подтвердить изменения в срединном нерве или вокруг него, ассоциированные с синдромом запястного канала, хотя они не могут предоставить конкретную информацию о функции нерва.

Если симптомы тяжелые или диагноз неясен, для диагностики и для исключения отдельной и сопутствующей периферической полинейропатии или более проксимальной компрессионной нейропатии на пораженной руке следует провести исследование нервной проводимости.