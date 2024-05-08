Синдром запястного канала представляет собой сдавление срединного нерва при его прохождении через запястный канал. Развиваются боли и парестезии в областях, иннервируемых срединным нервом. Диагностика основывается на клинических проявлениях и подтверждается результатами электрофизиологических исследований. Лечение включает устранение неблагоприятных поз, аналгезию, иммобилизацию, иногда – инъекции глюкокортикоидов или хирургическое вмешательство.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Синдром запястного канала достаточно часто встречается у женщин в возрасте от 40 до 59 лет (1). Факторами риска являются ревматоидный артрит или другие виды артритов суставов запястья (иногда это ведущее проявление), сахарный диабет, гипотиреоз, акромегалия, наличие лёгких цепей иммуноглобулина, сердечный или диализ-ассоциированный амилоидоз, а также отек при синдроме запястного канала во время беременности. Определенную роль играет работа, требующая многократных сгибательных и разгибательных движений в запястье. В большинстве случаев этиология заболевания неизвестна.
Справочные материалы
1. Ibrahim T, Majid I, Clarke M, Kershaw CJ. Outcome of carpal tunnel decompression: the influence of age, gender, and occupation. Int Orthop. 2009;33(5):1305-1309. doi:10.1007/s00264-008-0669-x
Симптомы и признаки синдрома запястного канала
Симптомы синдрома запястного канала включают боль в руке и запястье с покалыванием и онемением, обычно распределенную по ходу срединного нерва (ладонная поверхность большого пальца, указательный и средний пальцы и радиальная поверхность безымянного пальца), но возможно охватывающую всю руку. Как правило, пациент просыпается ночью с ощущением жжения или ноющей болью, а также с чувством онемения и покалывания; он встряхивает руку, чтобы получить облегчение и восстановить чувствительность. Позднее отмечаются атрофия возвышения и слабость большого пальца с нарушением функции противопоставления и отведения.
Диагностика синдрома запястного канала
Клиническая оценка
Иногда тесты визуализации
Иногда проводят исследование нервной проводимости
Диагностика синдрома карпального канала основывается на обнаружении симптома Тинеля, при котором парестезии в области срединного нерва должны быть воспроизведены поколачиванием по ладонной поверхности запястья над местом прохождения срединного нерва в канале запястья. Распространение покалывания при сгибании запястья (симптом Фалена) или прямом давлении на нерв в области запястья в нейтральном положении (тест на сжатие срединного нерва) также позволяет предполагать это заболевание. Тест на сжатие срединного нерва считается положительным, если симптомы развиваются в течение 30 секунд. Шкала симптомов синдрома запястного канала, состоящая из шести пунктов (CTS-6), является диагностическим инструментом, который использует 6 клинических критериев (1, 2). Оценка ≥ 12 коррелирует с высокой вероятностью синдрома запястного канала.
Клиническая дифференциация от других типов периферических нейропатий иногда может быть затруднена. МРТ или УЗИ запястного канала являются неинвазивными тестами, которые могут подтвердить изменения в срединном нерве или вокруг него, ассоциированные с синдромом запястного канала, хотя они не могут предоставить конкретную информацию о функции нерва.
Если симптомы тяжелые или диагноз неясен, для диагностики и для исключения отдельной и сопутствующей периферической полинейропатии или более проксимальной компрессионной нейропатии на пораженной руке следует провести исследование нервной проводимости.
Справочные материалы по диагностике
1. Grandizio LC, Boualam B, Shea P, et al: The Reliability of the CTS-6 for Examiners With Varying Levels of Clinical Experience. J Hand Surg Am. 2022;47(6):501-506. doi:10.1016/j.jhsa.2022.01.024
2. Graham B: The value added by electrodiagnostic testing in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2008;90(12):2587-2593. doi:10.2106/JBJS.G.01362
Лечение синдрома запястного канала
Шинирование
Лечение первичного заболевания
Иногда введение глюкокортикоидов и анестетика
Иногда хирургическая декомпрессия
Изменение положения клавиатуры компьютера и другие варианты устранения неблагоприятных поз позволяют снизить выраженность болевого синдрома. С другой стороны, лечение запястного синдрома включает использование иммобилизации запястья в нейтральном положении с помощью легкой шины, особенно ночью, и прием слабых анальгетиков (например, ацетаминофена, нестероидных противовоспалительных препаратов).
Лечение любых основных заболеваний, (например, сахарного диабета, ревматоидного артрита, гипотиреоза) может помочь облегчить симптомы.
Если эти меры не являются эффективными, используют инъекции смеси анестетика с кортикостероидом (например, 1,5 мл раствора дексаметазона с концентрацией 4 мг/мл, смешанного с 1,5 мл 1% лидокаина) в запястный канал, непосредственно с локтевой стороны сухожилия длинной ладонной мышцы и проксимальнее дистальной складки запястья. Это являются более эффективным при легком или связанном с беременностью синдроме запястного канала.
Если симптоматика персистирует или рецидивирует, развивается слабость кисти и атрофия тенара, показана хирургическая декомпрессия запястного канала с использованием эндоскопической техники.
Иммобилизация запястья в нейтральном положении с помощью ортеза
Основные положения
Несмотря на то, что кистевой туннельный синдром имеет много факторов риска, большинство случаев являются идиопатическими.
Типичные симптомы включают боль в запястье и кисти, боль с покалыванием и онемением вдоль ладонной стороны большого пальца, указательного и среднего пальцев, а также радиальной половины безымянного пальца.
Воспроизводящие симптомы со сгибанием запястья или давлением на срединный нерв могут обеспечить полезные диагностические критерии.
Заболевание изначально лечится эргономическими коррекциями, далее практикуют наложение шины и прием анальгетиков, инъекции кортикостероидов, а при слабости, атрофии мышц, и/или тяжелых, не реагирующих на терапию, симптомах применяют хирургическую декомпрессию.