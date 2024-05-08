Локтевой туннельный синдром представляет собой сдавление или деформацию растяжения локтевого нерва в участке локтя. Симптомы включают боль в локте и парестезии в областях, иннервируемых локтевым нервом. Диагноз ставится на основании симптомов и признаков и подтверждается результатами исследования нервной проводимости. Лечение включает шинирование, а в некоторых случаях – хирургическую декомпрессию.
(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).
Локтевой нерв обычно подвергается компрессии в области локтевого сустава или, реже, запястья. Кубитальный туннельный синдром наиболее часто развивается при опоре на локоть или длительном сильном сгибании в локтевом суставе. Он встречается менее часто, чем синдром запястного канала. При игре в бейсбол, где при бросках могут травмироваться связки локтевого сустава, повышается риск заболевания.
Симптомы и признаки локтевого туннельного синдрома
Симптомы локтевого туннельного синдрома включают онемение, парестезии в зонах иннервации локтевого нерва (безымянный палец и мизинец, локтевая поверхность кисти) и боль в локтевой области. При прогрессировании заболевания развивается слабость мышц кисти и сгибателей безымянного пальца и мизинца. Слабость препятствует сведению кончиков большого и указательного пальцев, захвату кистью.
У пациентов с хроническим локтевым туннельным синдромом может быть симптом когтистой руки. Cимптом когтистой руки представляет собой разгибание пястно-фаланговых суставов и сгибание межфалангововых суставов мизинца и безымянного пальцев, вызванное дисбалансом между внутренней и внешней мышцами кисти.
Диагностика кубитального туннельного синдрома
Клиническая оценка
Иногда исследование нервной проводимости или расширенные методы визуализации
Диагноз локтевого туннельного синдрома часто удается установить при клиническом исследовании. Однако, если клинический диагноз сомнителен и когда рассматривается хирургическое вмешательство, проводят исследование нервной проводимости или расширенные методы визуализации (например, МРТ, УЗИ) (1).
Локтевой туннельный синдром следует дифференцировать от ущемления локтевого нерва в области запястья (в канале Гюйона) по таким признакам, как нарушение чувствительности в области дорсальной поверхности локтевой стороны кисти, слабость проксимальных мышц кисти, иннервируемых локтевым нервом, обнаруживаемая при исследовании мышечной силы и нервной проводимости, а также исходя из наличия парестезии при постукивании по ходу локтевого нерва в участке кубитального туннеля локтя (положительный симптом Тинеля).
Локтевой туннельный синдром можно спутать с компрессией проксимального нерва, вызванной, к примеру, синдромом грудного выхода (СГВ) или шейной радикулопатией на уровне C8-T1 (см. таблицу Двигательные и рефлекторные симптомы дисфункции спинного мозга в зависимости от уровня повреждения сегмента). Переднее смещение локтевого нерва во время сгибания в локтевом суставе может вызывать сходные симптомы при нормальных результатах электродиагностического теста. Динамическая ультрасонография может подтвердить диагноз и отдифференцировать его от менее распространенного синдрома щелкающего трицепса (подвывих медиальной головки трицепса над медиальным надмыщелком).
Справочные материалы по диагностике
1. Carroll TJ, Chirokikh A, Thon J, Jones CMC, Logigian E, Ketonis C: Diagnosis of Ulnar Neuropathy at the Elbow Using Ultrasound - A Comparison to Electrophysiologic Studies. J Hand Surg Am. 2023;48(12):1229-1235. doi:10.1016/j.jhsa.2023.08.014
Лечение кубитального туннельного синдрома
Наложение шин и модификация активности
Иногда хирургическая декомпрессия
Лечение локтевого туннельного синдрома заключается в иммобилизации на ночь в положении разгибания в локтевом суставе под углом 45°, а также использовании специального локтевого ортеза в течение дня. Рекомендуется покой и прекращение любой деятельности, которая усугубляет симптомы, такой как сгибание локтя. Врачи-трудотерапевты могут помочь с изменением активности, рекомендациями по физической нагрузке и использованием шинирования и налокотников. При отсутствии эффекта консервативной терапии выполняют хирургическую декомпрессию нерва.