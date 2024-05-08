Кубитальный туннельный синдром

Клиническая оценка

Иногда исследование нервной проводимости или расширенные методы визуализации

Диагноз локтевого туннельного синдрома часто удается установить при клиническом исследовании. Однако, если клинический диагноз сомнителен и когда рассматривается хирургическое вмешательство, проводят исследование нервной проводимости или расширенные методы визуализации (например, МРТ, УЗИ) (1).

Локтевой туннельный синдром следует дифференцировать от ущемления локтевого нерва в области запястья (в канале Гюйона) по таким признакам, как нарушение чувствительности в области дорсальной поверхности локтевой стороны кисти, слабость проксимальных мышц кисти, иннервируемых локтевым нервом, обнаруживаемая при исследовании мышечной силы и нервной проводимости, а также исходя из наличия парестезии при постукивании по ходу локтевого нерва в участке кубитального туннеля локтя (положительный симптом Тинеля).

Локтевой туннельный синдром можно спутать с компрессией проксимального нерва, вызванной, к примеру, синдромом грудного выхода (СГВ) или шейной радикулопатией на уровне C8-T1 (см. таблицу Двигательные и рефлекторные симптомы дисфункции спинного мозга в зависимости от уровня повреждения сегмента). Переднее смещение локтевого нерва во время сгибания в локтевом суставе может вызывать сходные симптомы при нормальных результатах электродиагностического теста. Динамическая ультрасонография может подтвердить диагноз и отдифференцировать его от менее распространенного синдрома щелкающего трицепса (подвывих медиальной головки трицепса над медиальным надмыщелком).