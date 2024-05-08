Симптомы Канавела

Рентгенограммы

Посев культуры отделяемого или хирургического образца

Инфекционный тендовагинит сгибателей вызывает симптомы Канавела:

согнутое положение пальцев в состоянии покоя;

веретенообразная припухлость;

болезненность при пальпации по ходу сухожильных влагалищ;

боль при пассивном разгибании пальца

Для выявления скрытых инородных тел должна быть выполнена рентгенография. Острый кальцифицирующий тендинит и ревматоидный артрит могут также ограничивать объем движений и вызывать боль по ходу сухожилия, но болезнь отличается от инфекционного теносиновита сгибателей постепенным началом и отсутствием некоторых симптомов Канавела.

Диссеминированная гонококковая инфекция может вызвать тендовагинит, но зачастую поражает несколько суставов (особенно суставов запястий, пальцев рук и ног, лодыжек), вызывая у пациентов лихорадку, сыпь, мигрирующие полиартралгии и часто становясь фактором риска заболеваний, передающихся половым путём. Инфекция сухожильного влагалища может вовлекать нетуберкулезные микобактерии, но эта инфекция, как правило, более вялотекущая, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом (1). Для выявления риска инфекции, вызванной Mycobacterium marinum, необходим анамнез контакта с аквариумной или другой стоячей водой.