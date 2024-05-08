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Инфекционный тендовагинит сгибателей

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024

Инфекционный теносиновиит сгибателей представляет собой острую инфекцию влагалища сухожилий-сгибателей. Диагноз предполагается при наличии симптомов Канавела и подтверждается рентгенологическим исследованием. Лечение – хирургическое дренирование и антибиотикотерапия.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Обычной причиной инфекционного тендовагинита сгибателей является пенетрация и бактериальное заражение влагалища.

Диагностика инфекционного тендовагинита сгибателей

  • Симптомы Канавела

  • Рентгенограммы

  • Посев культуры отделяемого или хирургического образца

Инфекционный тендовагинит сгибателей вызывает симптомы Канавела:

  • согнутое положение пальцев в состоянии покоя;

  • веретенообразная припухлость;

  • болезненность при пальпации по ходу сухожильных влагалищ;

  • боль при пассивном разгибании пальца

Для выявления скрытых инородных тел должна быть выполнена рентгенография. Острый кальцифицирующий тендинит и ревматоидный артрит могут также ограничивать объем движений и вызывать боль по ходу сухожилия, но болезнь отличается от инфекционного теносиновита сгибателей постепенным началом и отсутствием некоторых симптомов Канавела.

Диссеминированная гонококковая инфекция может вызвать тендовагинит, но зачастую поражает несколько суставов (особенно суставов запястий, пальцев рук и ног, лодыжек), вызывая у пациентов лихорадку, сыпь, мигрирующие полиартралгии и часто становясь фактором риска заболеваний, передающихся половым путём. Инфекция сухожильного влагалища может вовлекать нетуберкулезные микобактерии, но эта инфекция, как правило, более вялотекущая, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом (1). Для выявления риска инфекции, вызванной Mycobacterium marinum, необходим анамнез контакта с аквариумной или другой стоячей водой.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Kazmers NH, Fryhofer GW, Gittings D, et al: Acute deep infections of the upper extremity: The utility of obtaining atypical cultures in the presence of purulence. J Hand Surg Am 42(8):663.e1-663.e8, 2017. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.05.004. Epub 2017 May 25. PMID: 28550986.

Лечение инфекционного теносиновита сгибателей

  • Хирургическое дренирование и антибиотики

Лечение инфекционного теносиновиита сгибателей сводится к оперативному вскрытию и дренированию очага (например, ирригация влагалища сухожилия путем установки канюли в одном из его концов таким образом, чтобы жидкость проходила через все влагалище и вытекала с другого его конца, либо обширный открытый разрез при более серьезных инфекциях).

Также необходимо начать антибиотикотерапию (начиная терапию с эмпирически назначаемого препарата цефалоспорина) и провести бактериальный посев. В зонах распространения метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (МРЗС), вместо цефалоспорина следует использовать триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид. Выбор антибиотиков в конечном итоге должен основываться на микробиологии и данных о восприимчивости, если таковые имеются. При подозрении на микобактериальную или грибковую инфекцию должна быть предупреждена микробиологическая лаборатория.

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