Герпетический панариций является кожной инфекцией дистального отдела пальца, вызванной вирусом простого герпеса.

(См. также Обзор и оценка заболеваний кистей рук (Overview and Evaluation of Hand Disorders)).

Герпетический панариций может вызвать сильную боль, покраснение и отек пальца. Мягкие ткани пальца не очень напряжены, но могут быть красными и отечными; также возможны лихорадка и лимфаденопатия. Пузырьки развиваются на ладонной или тыльной поверхности дистальной фаланги, но зачастую не ранее чем через 2–3 дней после появления боли. Интенсивная боль может симулировать бактериальный панариций, но для герпетического характерны отсутствие выраженного напряжения тканей и наличие пузырьков. Герпетический панариций может также имитировать паронихию или другие вирусные инфекции кисти (например, вирус Коксаки). Заболевание разрешается самопроизвольно, но может рецидивировать.

Здравый смысл и предостережения

Вскрытие и дренирование противопоказаны. Местное применение мази 5% ацикловира может уменьшить длительность первой атаки. Применение перорального ацикловира (800 мг 2 раза в сутки) может предотвратить рецидив, если лечение начато сразу после появления первых симптомов. Вскрывшиеся пузырьки должны быть закрыты повязкой для исключения передачи инфекции.