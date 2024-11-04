Спондилолистез - это смещение поясничного позвонка относительно позвонка под ним. Переднее смещение (антеролистез) встречается чаще, чем заднее смещение (ретролистез). Спондилолистез имеет несколько причин. Он может возникать в любом участке позвоночника и наиболее часто поражает поясничный и шейный отделы. Поясничный спондилолистез может быть бессимптомным или вызывать боль при ходьбе или нахождении в положении стоя в течение длительного времени. Лечение симптоматическое и включает физиотерапию с поясничной стабилизацией.
Существует пять типов спондилолистеза (1) в зависимости от этиологии:
Тип I, врожденный: вызван агенезом верхней суставной поверхности
Тип II, истмический: вызван дефектом межсуставной части (спондилолизис)
Тип III, дегенеративный: вызван суставной дегенерацией на фоне остеоартрита
Тип IV, травматический: вызван переломом, вывихом или другой травмой
Тип V, патологический: вызван инфекцией, новобразованием или другими костными аномалиями
Спондилолистезу обычно подвержены позвонки L3–L4, L4–L5 или, чаще всего, L5–S1.
Наиболее распространенными являются типы II (истмический) и III (дегенеративный).
Тип II часто развивается у подростков и молодых людей, занимающихся спортом, у которых случилась минимальная травма; причина заключается в том, что ослабление поясничных позвонков происходит в связи с дефектами в межсуставной части (спондилолизис). У большинства более молодых пациентов дефект возникает в результате травматического перенапряжения или стрессового перелома, при этом участок pars interarticularis на уровне L5 затрагивается чаще всего.
Тип III (дегенеративный) может возникнуть у пациентов старше 60 лет с остеоартритом; эта форма встречается в шесть раз чаще у женщин, чем у мужчин.
При антеролистезе наблюдаются двусторонние дефекты спондилолистеза II типа. При III типе (дегенеративном) дефекты костей отсутствуют.
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Спондилолистез классифицируется в соответствии со степенью смещения относительно друг друга тел смежных позвонков (1):
Стадия I: 0–25%
Стадия II: 25–50%
Стадия III: 50–75%
Стадия IV: 75–100%
Спондилолистез выявляется на рентгенограммах поясничного отдела позвоночника. Рентгенограмму в боковой проекции обычно используют для определения стадии заболевания. Можно использовать проекции в стадии сгибания и разгибания для выявления увеличения угла отклонения или движения вперед.
Легкий или умеренный спондилолистез (антеролистез ≤ 50%), особенно у молодых людей, может сопровождаться слабыми болями или оставаться бессимптомным. Спондилолистез может предрасполагать к развитию стеноза отверстий. Спондилолистез обычно стабилен во времени (т.е., постоянен и ограничен в степени).
Лечение спондилолистеза чаще всего симптоматическое. Может быть полезной физиотерапия с упражнениями для укрепления поясницы (2).
Справочные материалы
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