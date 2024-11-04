Пояснично-крестцовая радикулопатия – это боль и/или неврологические симптомы, иррадиирующие в одну или несколько поясничных или крестцовых дерматом. Это обычно происходит в результате сжатия корешков поясничных нервов в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Самыми частыми причинами являются поражение дисков и сужение спинномозгового канала (спинальный стеноз). Характерна боль, иррадиирующая от ягодиц в нижние конечности. Для диагностики в ряде случаев используется МРТ или КТ. Электромиография и исследование нервной проводимости позволяют оценить уровень поражения. Лечение включает симптоматические меры и иногда хирургическое вмешательство, особенно если имеется стойкий неврологический дефицит.
(См. также Оценка болей в шее и спине (Evaluation of Neck and Back Pain)).
Этиология пояснично-крестцовой радикулопатии
Люмбосакральная радикулопатия обычно возникает из-за сдавливания нервного корешка грыжей межпозвоночного диска, костными структурами (например, остеофитами, спондилолистезом), а также вследствие стеноза спинномозгового канала, либо, гораздо реже, интраспинальной опухоли или абсцесса. Компрессия может происходить внутри позвоночного канала или межпозвоночного отверстия. Нерв также может быть сдавлен вне позвоночного столба, на уровне таза или ягодицы. Наиболее часто поражаются нервные корешки на уровне L5-S1, L4-L5 и L3-L4 (см. таблицу Влияние дисфункции спинного мозга на моторику и рефлексы на сегментарном уровне). Радикулопатии, которые распространяются вниз по задней поверхности бедра и за колено, соответствуют ишиасу (нервные корешки L4, L5 и S1 формируют седалищный нерв). Радикулопатии, которые распространяются на переднюю часть бедра, не являются ишиасом и распространяются вдоль бедренного нерва (L1, L2 и L3).
Термин «ишиас» часто используется неточно для описания любой боли в нижней части спины, которая может или не может отдавать в ногу. Его использования следует избегать, поскольку это может привести к диагностической путанице.
Симптомы и признаки пояснично-крестцовой радикулопатии
У пациентов с люмбосакральной радикулопатией, боли распространяются по ходу седалищного нерва (симптомы, связанные с нервными корешками L4, L5 и S1) чаще всего в ягодицу и вдоль всей задней поверхности ноги до места ниже колена. Типичны жгучие, острые и колющие боли. Они могут отмечаться наряду с болью в нижней части спины или без таких болей. При наличии грыжи диска возможно усиление болей при пробе Вальсальвы и кашле. Больные могут жаловаться на онемение, иногда на слабость в пораженной ноге.
Сдавление нервных корешков приводит к моторным, сенсорным нарушениям и, что наиболее объективно, выпадениям рефлексов. Грыжа межпозвоночного диска на уровне L5-S1 может приводить к снижению лодыжечного рефлекса, на уровне L3-L4 – коленного рефлекса.
Тест с поднятием выпрямленной ноги может вызвать боль, которая иррадиирует ниже в ногу, когда ногу медленно поднимают на 60°, а иногда и меньше. Этот результат чувствителен для пояснично-крестцовой радикулопатии; боль, отдающая в пораженную ногу при поднятии контралатеральной ноги (перекрестное поднятие прямой ноги), более специфична для пояснично-крестцовой радикулопатии. Тест прямого подъема ног может быть сделан в то время как пациенты сидят с согнутым под углом 90° тазобедренным суставом; голень медленно поднимается пока колено полностью не выпрямится. При радикуопатии боль в позвоночнике (а зачастую и корешковые симптомы) возникает, когда нога выпрямлена.
Можно также выполнить тест на сползание, аналогично тесту на поднятие прямой ноги, но со «сползанием» пациента (с согнутыми грудными и поясничными отделами позвоночника) и сгибанием шеи. Тест на сползание более чувствителен, но менее специфичен для грыжи межпозвонкового диска, чем тест на поднятие прямой ноги.
Диагностика пояснично-крестцовой радикулопатии
Клиническая оценка
Иногда МРТ, электрофизиологические методы или то и другое
Люмбосакральная радикулопатия подозревается на основании характерной боли. В этом случае следует оценить чувствительность, мышечную силу и сохранность рефлексов. При наличии неврологического дефицита или сохранении симптоматики в течение более 6 недель необходимо выполнение визуализирующих и электрофизиологических исследований. КТ и МРТ являются наиболее точными методами для выявления структурных аномалий, которые могут привести к развитию люмбосакральной радикулопатии (включая спинальный стеноз).
Электродиагностические исследования позволяют подтвердить наличие и степень компрессии нервных корешков и исключить заболевания, которые могут имитировать пояснично-крестцовую радикулопатию, например, паралич малоберцового нерва множественной мононейропатии, или полинейропатии. Эти исследования помогают установить, имеются одиночные или множественные повреждения нервов, коррелируют ли данные с найденными на МРТ изменениями (это может иметь особое значение перед оперативным вмешательством). Однако аномалии могут не быть очевидны на электродиагностических исследованиях как минимум в течение 2 недель после начала симптомов.
Лечение пояснично-крестцовой радикулопатии
Физическая активность по мере переносимости, анальгетики, иногда препараты, уменьшающие нейропатические боли
Физиотерапия
В некоторых случаях – кортикостероиды перорально или эпидурально
В тяжелых случаях хирургическое лечение
Острая боль при люмбарной радикулопатии обычно стихает после 24–48 часов постельного режима в положении лёжа с приподнятым примерно на 30° изголовьем кровати (полусидячее положение). До 6 недель можно применять методы, используемые для снятия болей в нижней части спины, включая неопиоидные анальгетики (например, НПВП, парацетамол). Могут принести облегчение прием средств, уменьшающих нейропатическую боль (см. Лекарства от нейропатичекой боли), например габапентина или других антиконвульсантов, а также низкие дозы трициклических антидепрессантов (ни один из них не превосходит остальные). Первоначально назначают пероральный прием габапентина в дозе от 100 до 300 мг перед сном, эту дозу следует медленно титровать, чтобы избежать побочных эффектов, которые могут помешать выздоровлению пациента. Как и все седативные препараты, они должны применяться с осторожностью у пожилых лиц, пациентов с риском падения, с аритмией и с хроническим заболеванием почек.
Мышечный спазм можно уменьшить с помощью тепла или холода, может быть полезна лечебная физкультура.
Использование кортикостероидов для лечения острой радикулярной боли является спорным. Эпидуральное введение глюкокортикоидов может ускорить купирование боли, но данная процедура должна выполняться только при выраженной и стойкой боли. Некоторые данные свидетельствуют о том, что курс пероральных кортикостероидов может привести к небольшому краткосрочному уменьшению боли у некоторых пациентов с радикулярной болью в пояснице; однако пероральные кортикостероиды, скорее всего, будут неэффективны у пациентов с нерадикулярной болью в пояснице (1). Пример схемы снижения дозы перорального метилпреднизолона, которую можно использовать, начинается с 24 мг в день и снижается на 4 мг в день, чтобы завершить прием препарата в течение 6 дней.
Хирургическое лечение показано при синдроме конского хвоста или верифицированной грыже диска в сочетании с одним из следующих факторов:
Мышечная слабость, которая ухудшается или не корригируется
Другие прогрессирующие неврологические дефициты
Непереносимые некупируемые боли, влияющие на трудоспособность, эмоциональное или общее состояние пациента, при отсутствии эффекта консервативной терапии в течение 6 недель.
Стандартной хирургической процедурой при межпозвоночных грыжах является классическая дискэктомия с частичной ламинэктомией. Если грыжа небольшая, возможно проведение микродискэктомии, для которой достаточны минимальные разрезы на коже, и ламинэктомии. Химический нуклеолиз путем введения в диск папаина в настоящее время не используют.
Предикторами неблагоприятного исхода хирургического лечения являются:
Значимые факторы психического здоровья
Длительность симптоматики > 6 месяцев
Тяжелый физический труд
Наличие нерадикулярной боли в спине
Возможность вторичной выгоды (т.е. судебные разбирательства и возможность компенсации).
Справочные материалы по лечению
1. Chou R, Pinto RZ, Fu R, et al. Systemic corticosteroids for radicular and non-radicular low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2022;10(10):CD012450. Published 2022 Oct 21. doi:10.1002/14651858.CD012450.pub2
Основные положения
Люмбосакральная радикулопатия обычно обусловлена сдавлением нервного корешка вследствие грыжи межпозвоночного диска, остеоартрита остеофитов, стеноза позвоночного канала либо спондилолистеза.
Классическая, жгущая, стреляющая или колющая боль распространяется по ходу седалищного нерва, чаще всего в ягодицу, по задней стороне бедра и голени.
Может возникнуть потеря чувствительности, слабость и выпадение рефлексов.
Проведите МРТ и электродиагностические исследования, если есть неврологический дефицит или симптомы сохраняются в течение более 6 недель.
Лечите консервативно, но рассмотрите возможность хирургического вмешательства при грыже диска с прогрессирующим неврологическим дефицитом или при постоянной, не поддающейся лечению боли.