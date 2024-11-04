Пояснично-крестцовая радикулопатия

У пациентов с люмбосакральной радикулопатией, боли распространяются по ходу седалищного нерва (симптомы, связанные с нервными корешками L4, L5 и S1) чаще всего в ягодицу и вдоль всей задней поверхности ноги до места ниже колена. Типичны жгучие, острые и колющие боли. Они могут отмечаться наряду с болью в нижней части спины или без таких болей. При наличии грыжи диска возможно усиление болей при пробе Вальсальвы и кашле. Больные могут жаловаться на онемение, иногда на слабость в пораженной ноге.

Сдавление нервных корешков приводит к моторным, сенсорным нарушениям и, что наиболее объективно, выпадениям рефлексов. Грыжа межпозвоночного диска на уровне L5-S1 может приводить к снижению лодыжечного рефлекса, на уровне L3-L4 – коленного рефлекса.

Тест с поднятием выпрямленной ноги может вызвать боль, которая иррадиирует ниже в ногу, когда ногу медленно поднимают на 60°, а иногда и меньше. Этот результат чувствителен для пояснично-крестцовой радикулопатии; боль, отдающая в пораженную ногу при поднятии контралатеральной ноги (перекрестное поднятие прямой ноги), более специфична для пояснично-крестцовой радикулопатии. Тест прямого подъема ног может быть сделан в то время как пациенты сидят с согнутым под углом 90° тазобедренным суставом; голень медленно поднимается пока колено полностью не выпрямится. При радикуопатии боль в позвоночнике (а зачастую и корешковые симптомы) возникает, когда нога выпрямлена.

Можно также выполнить тест на сползание, аналогично тесту на поднятие прямой ноги, но со «сползанием» пациента (с согнутыми грудными и поясничными отделами позвоночника) и сгибанием шеи. Тест на сползание более чувствителен, но менее специфичен для грыжи межпозвонкового диска, чем тест на поднятие прямой ноги.