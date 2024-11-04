Грыжа межпозвоночного диска шейного отдела

(Шейная грыжа межпозвоночного диска; разрыв межпозвоночного диска шейного отдела; пролапс межпозвоночного диска)

Авторы:Peter J. Moley, MD, Hospital for Special Surgery
Reviewed ByBrian F. Mandell, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено Изменено нояб. 2024
Грыжа шейного диска — это пролапс ядра пульпозуса межпозвоночного диска через разрыв окружающего фиброзного кольца. Разрыв вызывает боль из-за раздражения сенсорных нервов в диске, а когда диск ущемляет соседний нервный корешок, возникает сегментарная радикулопатия с парестезиями и иногда слабостью в области пораженного корешка. Диагноз обычно подтверждается с помощью МРТ или КТ. При легком течении лечение включает применение анальгетиков, модификацию активности и физическую терапию. Пациентам с прогрессирующим или тяжелым неврологическим дефицитом, устойчивой болью, шейной миелопатией или в случае неуспеха консервативных мероприятий может потребоваться немедленная или более поздняя плановая хирургическая операция (например, дискэктомия, ламинэктомия).

Позвонки разделены фиброзно-хрящевыми дисками, состоящими из внешнего фиброзного кольца и внутреннего пульпозного ядра. Когда дегенеративные изменения (вследствие травмы или без нее) приводят к протрузии или разрыву фиброзного кольца в пояснично-крестцовой или шейной области, ядро смещается кзади и/или латерально в эпидуральное пространство.

Когда грыжа диска давит на нервный корешок, возникает радикулопатия. Задняя протрузия может сдавливать спинной мозг в шейном, грудном или верхнем поясничном отделе, или нервные волокна конского хвоста, особенно при врожденном стенозе позвоночного канала. В шейном отделе позвоночника чаще всего поражаются нервы C6 и C7.

Грыжа диска – распространенное явление.

Симптомы и признаки грыжи шейного диска

Иногда грыжа диска протекает бессимптомно или сопровождается симптомами в зоне распределения пораженных корешков. Боль обычно развивается внезапно, при этом боль в шее, как правило, купируется отдыхом и изменением активности. Корешковая боль, вызванная эпидуральной опухолью или абсцессом, напротив, начинается более постепенно и незаметно и боль в шее часто ухудшается после ночного сна.

У пациентов с грыжей межпозвоночных дисков шейного отдела может быть боль при сгибании или комбинированном разгибании и вращении, которая может иррадиировать в верхние конечности. Также в верхних конечностях могут присутствовать мышечная слабость, онемение и парестезии.

Диагностика грыжи межпозвоночных дисков

  • МРТ или КТ

Диагноз, как правило, подозревают на основании данных анамнеза и объективного обследования и подтверждают с помощью МРТ или КТ.

Объективное обследование должно оценить движение шейного отдела позвоночника и его связь с симптомами пациента. Неврологическое обследование должно включать оценку двигательной силы, чувствительности и состояние глубоких сухожильных рефлексов. Пассивное растяжение шейного отдела позвоночника, поворот головы в пораженную сторону и применение аксиальной компрессии (тест Спурлинга, или компрессионный тест) может вызвать радикулярную боль в верхней конечности на стороне, в которую повернута голова.

МРТ или КТ позволяют установить причину и точный уровень поражения. В редких случаях (т.е., при наличии противопоказаний к МРТ и недостаточно информативных результатах МРТ) необходимо проведение КТ-миелографии. Нейрофизиологическое исследование может выявить пораженный корешок, если боль присутствовала в течение по крайней мере 4 недель. Более раннее тестирование может привести к ложноотрицательному результату.

Грыжи межпозвоночного диска часто протекают бессимптомно, поэтому до проведения инвазивных процедур следует тщательно сопоставить симптомы и результатами физического осмотра с данными МРТ.

Лечение грыжи межпозвоночных дисков шейки матки

  • Вначале проводится консервативное лечение

  • Инвазивные мероприятия, иногда включая хирургическое вмешательство, показаны при прогрессирующем или тяжелом неврологическом дефиците

Поскольку выпавший межпозвоночный диск со временем теряет влагу и уменьшается, то вне зависимости от лечения выраженность симптомом уменьшается. Примерно у 75% пациентов с острой шейной радикулопатией в течение 6 недель отмечается значительное уменьшение боли без хирургического вмешательства (1).

Консервативное лечение

Если неврологические расстройства не прогрессируют и не являются тяжелыми, то лечение грыжи межпозвонкового диска должно быть консервативным. Длительный постельный режим (включая вытяжение) не показан. Следует ограничить тяжелую физическую работу, но ходьбу и легкую нагрузку при ее переносимости (например, подъем тяжестей меньше 2,5–5 кг [около 5 - 10 фунтов] с соблюдением специальных приемов) следует разрешить.

Для облегчения боли следует использовать парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты или другие анальгетики при необходимости. Если симптомы не облегчаются с помощью неопиоидных анальгетиков, то иногда назначают кортикостероиды системно или в виде эпидуральной инъекции; однако их эффективность при грыже шейного диска не доказана. Кроме того, обезболивание, как правило, бывает незначительным и в лучшем случае временным. Пример схемы снижения дозы перорального метилпреднизолона, которую можно использовать, начинается с 24 мг в день и снижается на 4 мг в день, чтобы завершить прием препарата в течение 6 дней.

У отдельных пациентов габапентин и амитриптилин используются для лечения рефрактерной невропатической боли.

Физиотерапия и упражнения на дому могут улучшить осанку и увеличить силу мышц шеи, что приводит к уменьшению движений позвоночника и исключению дальнейшего раздражения или сдавления корешка.

Оперативное вмешательство

Хирургические процедуры следует рассмотреть в следующих случаях:

  • Стойкого или ухудшающегося неврологического дефицита, особенно выявляемого при объективном обследовании (например, слабость, снижение или выпадение рефлексов) вследствие радикулопатии шейного отдела

  • Острой компрессии спинного мозга, вызывающего миелопатию

  • Сильной, рефрактерной корешковой боли или чувствительных нарушений.

Если клинические данные компрессии спинного мозга коррелируют с аномалиями на МРТ, тогда необходима немедленная хирургическая оценка.

Наиболее распространенными методами лечения шейных радикулопатий являются передняя шейная дискэктомия и шейный спондилодез. Ламинэктомии вследствие осложнения шейного кифоза без заднего спондилодеза не выполняются.

Местные инъекции химопапаина с целью лизиса грыжи не рекомендуются.

Очаги острой компрессии спинного мозга, вызывающие миелопатию, требуют немедленного хирургического обследования (см. диагностику компрессии спинного мозга).

Если шейная радикулопатия связана с симптомами компрессии спинного мозга, то необходимо немедленно провести хирургическую декомпрессию; в других случаях, она проводится опционально, когда нехирургические методы лечения неэффективны.

Ключевые моменты

  • Грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела встречаются часто и чаще всего поражают нервные корешки С6 и С7.

  • Если симптомы развиваются внезапно и боль в шее уменьшается при отдыхе, подозревайте грыжу диска.

  • Диагноз основывают на основании данных анамнеза и объективного обследования и подтверждают с помощью МРТ или КТ.

  • Рекомендуются анальгетики, легкую активность, если она хорошо переносится, и упражнения для улучшения осанки и силы; однако, если боль или проявления болезни являются серьезными, или наблюдается ухудшение состояния, рассматривают необходимость хирургических процедур.

