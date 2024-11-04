Грыжа межпозвоночного диска шейного отдела

Консервативное лечение

Если неврологические расстройства не прогрессируют и не являются тяжелыми, то лечение грыжи межпозвонкового диска должно быть консервативным. Длительный постельный режим (включая вытяжение) не показан. Следует ограничить тяжелую физическую работу, но ходьбу и легкую нагрузку при ее переносимости (например, подъем тяжестей меньше 2,5–5 кг [около 5 - 10 фунтов] с соблюдением специальных приемов) следует разрешить.

Для облегчения боли следует использовать парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты или другие анальгетики при необходимости. Если симптомы не облегчаются с помощью неопиоидных анальгетиков, то иногда назначают кортикостероиды системно или в виде эпидуральной инъекции; однако их эффективность при грыже шейного диска не доказана. Кроме того, обезболивание, как правило, бывает незначительным и в лучшем случае временным. Пример схемы снижения дозы перорального метилпреднизолона, которую можно использовать, начинается с 24 мг в день и снижается на 4 мг в день, чтобы завершить прием препарата в течение 6 дней.

У отдельных пациентов габапентин и амитриптилин используются для лечения рефрактерной невропатической боли.

Физиотерапия и упражнения на дому могут улучшить осанку и увеличить силу мышц шеи, что приводит к уменьшению движений позвоночника и исключению дальнейшего раздражения или сдавления корешка.