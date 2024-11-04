Рентгенограммы

МРТ для оценки целостности связок

Атлантоаксиальный подвывих Изображение © Springer Science+Business Media

Атлантоаксиальный подвывих обычно диагностируют с помощью рентгенограммы шейного отдела в сгибании и разгибании. Снимки, полученные при максимально возможном сгибании шеи, позволяют обнаружить динамическую нестабильность шейного отдела позвоночника на любом уровне. Движение ниже уровня C1-C2 определяется снимками в сгибании и разгибании, показывающими увеличение угла наклона на 10 градусов и перемещение на 3 мм или больше. Если снимки с признаками патологии или если они нормальные, а подвывих все еще подозревается, должна быть выполнена МРТ, которая является более чувствительным методом. МРТ также предоставляет самую точную оценку компрессии спинного мозга и немедленно проводится при малейшем подозрении на это состояние.