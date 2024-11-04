Атлантоаксиальный подвывих - это смещение 1-го шейного позвонка (атланта) относительно 2-го шейного позвонка (аксиса), которое может возникать при гиперфлексии, гиперэкстензии и осевых нагрузках.
(См. также Оценка боли в шее и спине и Аномалии краниовертебрального перехода).
Атлантоаксиальный подвывих может быть следствием серьезной травмы или возникать у пациентов с заболеваниями, которые могут влиять на шейный отдел позвоночника, включая ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит, или анкилозирующий спондилоартрит и синдром Дауна. Атлантоаксиальный подвывих встречается очень редко
Симптомы атлантоаксиального подвывиха
Атлантоаксиальный подвывих обычно протекает бессимптомно, но может вызывать нечеткие боли в шее, затылке голове, или иногда интермиттирующую (и, возможно, со смертельным исходом) цервикальную компрессию спинного мозга.
Диагностика атлантоаксиального подвывиха
Рентгенограммы
МРТ для оценки целостности связок
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Атлантоаксиальный подвывих обычно диагностируют с помощью рентгенограммы шейного отдела в сгибании и разгибании. Снимки, полученные при максимально возможном сгибании шеи, позволяют обнаружить динамическую нестабильность шейного отдела позвоночника на любом уровне. Движение ниже уровня C1-C2 определяется снимками в сгибании и разгибании, показывающими увеличение угла наклона на 10 градусов и перемещение на 3 мм или больше. Если снимки с признаками патологии или если они нормальные, а подвывих все еще подозревается, должна быть выполнена МРТ, которая является более чувствительным методом. МРТ также предоставляет самую точную оценку компрессии спинного мозга и немедленно проводится при малейшем подозрении на это состояние.
Лечение атлантоаксиальный подвывих
Симптоматическое лечение
Цервикальная иммобилизация
Хирургическое лечение
Показания к лечению атлантоаксиального подвывиха включают боль, неврологическую симптоматику и потенциальную нестабильность позвоночника. Лечение включает симптоматические меры (например, анальгетики) и иммобилизацию шейного отдела, обычно начиная с жесткого шейного воротника. Срочность лечения пациентов, входящих в группу риска, как правило, основана на симптомах или наличии аномалий спинного мозга на МРТ. В случаях, когда симптомы усиливаются, или при острых травматических повреждениях может потребоваться хирургическое вмешательство для стабилизации позвоночника (1).
Справочные материалы по лечению
1. Yamada T, Yoshii T, Matsukura Y, et al. Retrospective analysis of surgical outcomes for atlantoaxial subluxation. J Orthop Surg Res. 2019;14(1):75. Published 2019 Mar 7. doi:10.1186/s13018-019-1112-2
Основные положения
Атлантоаксиальный подвывих – это неправильное положение первого и второго шейных позвонков, и это редкое состояние.
Причины включают обширную травму или определенные заболевания, которые влияют на шейный отдел позвоночника, включая ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит, анкилозирующий спондилит и синдром Дауна.
Обычно он протекает бессимптомно, но может вызывать нечеткие боли в шее, затылке голове, или иногда интермиттирующую (и, возможно, со смертельным исходом) цервикальную компрессию спинного мозга.
Диагностика проводится с помощью рентгенографии шейного отдела позвоночника в сгибании и разгибании, а при подозрении на компрессию спинного мозга необходимо выполнить МРТ.
Лечение заключается в применении анальгетиков и иммобилизации шейного отдела; пациентам с патологиями спинного мозга на МРТ требуется хирургическое вмешательство.