Синдром предплюсневого канала

Обследование и электрофизиологическое исследование

Иногда МРТ

Постукивание или пальпация заднего большеберцового нерва ниже медиальной лодыжки в месте компрессии или повреждения часто вызывает покалывание в расположенной дистальнее области (симптом Тинеля).

Хотя ложно-отрицательные результаты на электродиагностических тестах распространены до некоторой степени, соответствующий анамнез в сочетании с подтверждающими физическими находками и положительными результатами электродиагностики делает диагноз кистевого туннельного синдрома весьма вероятным.

Боль в области свода стопы и подошвенной поверхности пятки, которая длится > 6 месяцев, четко свидетельствует о дистальной нервной компрессии большеберцового нерва с ущемлением. Причина любой припухлости в области нерва должна быть выявлена. МРТ помогает выявить любое объемное образование в тарзальном канале.

Как проводить исследование сто... Видео