Синдром предплюсневого канала

Синдром тарзального канала проявляется болью в зоне иннервации заднего большеберцового нерва и обычно возникает в результате его компрессии в тарзальном канале.
На уровне лодыжек задний большеберцовый нерв проходит через костно-фиброзный канал и делится на медиальный и латеральный подошвенные нервы. Синдром тарзального канала соответствует компрессии нерва внутри этого канала, однако данный термин часто не совсем точно используется применительно к невралгии заднего большеберцового нерва, вызываемой другими причинами. Синовит сухожилий-сгибателей в области лодыжки возникает при нарушении функции стопы, артритах (например, ревматоидный артрит), фиброзе, ганглиозных кистах, деформациях и отеке лодыжечной области, обусловленном нарушением венозного кровотока. У больных гипотиреозом могут развиться проявления, напоминающие синдром тарзального канала, вследствие периневральных отложений муцина.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Photo courtesy of James C. Connors, DPM.
Photo courtesy of James C. Connors, DPM.
© Springer Science+Business Media
Симптомы и признаки синдрома предплюсневого канала
У пациентов с синдромом тарзального канала боль (иногда жжение и покалывание), как правило, наблюдается в ретромаллеолярной зоне, иногда в области медиального подошвенного нерва на пятке и может распространяться вдоль подошвенной поверхности вплоть до пальцев ног. Сначала боль усиливается при стоянии и ходьбе, по мере прогрессирования заболевания болевые ощущения появляются и в состоянии покоя, что помогает отличить его от подошвенного фасциита.
Диагностика синдрома предплюсневого канала
Обследование и электрофизиологическое исследование
Иногда МРТ
Постукивание или пальпация заднего большеберцового нерва ниже медиальной лодыжки в месте компрессии или повреждения часто вызывает покалывание в расположенной дистальнее области (симптом Тинеля).
Хотя ложно-отрицательные результаты на электродиагностических тестах распространены до некоторой степени, соответствующий анамнез в сочетании с подтверждающими физическими находками и положительными результатами электродиагностики делает диагноз кистевого туннельного синдрома весьма вероятным.
Боль в области свода стопы и подошвенной поверхности пятки, которая длится > 6 месяцев, четко свидетельствует о дистальной нервной компрессии большеберцового нерва с ущемлением. Причина любой припухлости в области нерва должна быть выявлена. МРТ помогает выявить любое объемное образование в тарзальном канале.
Лечение синдрома предплюсневого канала
Инверсия стопы при помощи ортезов, кортикостероидных инъекций, хирургического вмешательства или комбинацией этих приемов
У пациентов с синдромом тарзального канала нервное напряжение снизит натягивание стопы в нейтральном или слегка перевернутом положении, а также поднятие пятки или ношение фиксаторов или ортезов, удерживающих стопу в обратном направлении.
Возможно первоначальное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые могут облегчить некоторые симптомы. Если причиной заболевания являются воспаление и фиброз, может быть эффективным локальное введение нерастворимой комбинации кортикостероида и анестетика (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов).
При упорном течении заболевания может потребоваться выполнение хирургической декомпрессии.