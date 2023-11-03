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Синдром предплюсневого канала

(невралгия заднего большеберцового нерва)

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Синдром тарзального канала проявляется болью в зоне иннервации заднего большеберцового нерва и обычно возникает в результате его компрессии в тарзальном канале.

На уровне лодыжек задний большеберцовый нерв проходит через костно-фиброзный канал и делится на медиальный и латеральный подошвенные нервы. Синдром тарзального канала соответствует компрессии нерва внутри этого канала, однако данный термин часто не совсем точно используется применительно к невралгии заднего большеберцового нерва, вызываемой другими причинами. Синовит сухожилий-сгибателей в области лодыжки возникает при нарушении функции стопы, артритах (например, ревматоидный артрит), фиброзе, ганглиозных кистах, деформациях и отеке лодыжечной области, обусловленном нарушением венозного кровотока. У больных гипотиреозом могут развиться проявления, напоминающие синдром тарзального канала, вследствие периневральных отложений муцина.

(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Симптомы и признаки синдрома предплюсневого канала

У пациентов с синдромом тарзального канала боль (иногда жжение и покалывание), как правило, наблюдается в ретромаллеолярной зоне, иногда в области медиального подошвенного нерва на пятке и может распространяться вдоль подошвенной поверхности вплоть до пальцев ног. Сначала боль усиливается при стоянии и ходьбе, по мере прогрессирования заболевания болевые ощущения появляются и в состоянии покоя, что помогает отличить его от подошвенного фасциита.

Диагностика синдрома предплюсневого канала

  • Обследование и электрофизиологическое исследование

  • Иногда МРТ

Постукивание или пальпация заднего большеберцового нерва ниже медиальной лодыжки в месте компрессии или повреждения часто вызывает покалывание в расположенной дистальнее области (симптом Тинеля).

Хотя ложно-отрицательные результаты на электродиагностических тестах распространены до некоторой степени, соответствующий анамнез в сочетании с подтверждающими физическими находками и положительными результатами электродиагностики делает диагноз кистевого туннельного синдрома весьма вероятным.

Боль в области свода стопы и подошвенной поверхности пятки, которая длится > 6 месяцев, четко свидетельствует о дистальной нервной компрессии большеберцового нерва с ущемлением. Причина любой припухлости в области нерва должна быть выявлена. МРТ помогает выявить любое объемное образование в тарзальном канале.

Лечение синдрома предплюсневого канала

  • Инверсия стопы при помощи ортезов, кортикостероидных инъекций, хирургического вмешательства или комбинацией этих приемов

У пациентов с синдромом тарзального канала нервное напряжение снизит натягивание стопы в нейтральном или слегка перевернутом положении, а также поднятие пятки или ношение фиксаторов или ортезов, удерживающих стопу в обратном направлении.

Возможно первоначальное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые могут облегчить некоторые симптомы. Если причиной заболевания являются воспаление и фиброз, может быть эффективным локальное введение нерастворимой комбинации кортикостероида и анестетика (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов).

При упорном течении заболевания может потребоваться выполнение хирургической декомпрессии.

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