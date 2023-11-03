Подошвенный фасциит

Обычная причина плантарного фасциита – укорочение или контрактура ахиллова сухожилия и подошвенной фасции. Факторами риска заболевания являются малоподвижный образ жизни, работа, требующая длительного нахождения в положении сидя, очень высокий или низкий свод стопы и постоянное ношение обуви на высоком каблуке. Заболевание характерно для бегунов и танцоров, а также для людей, работа которых связана с длительным пребыванием в положении стоя или с длительной ходьбой по твердой поверхности.

К заболеваниям, которые могут быть связаны с плантарным фасцитом, относятся ожирение, ревматоидный артрит, реактивный артрит и псориатический артрит, а также другие спондилоартропатии. Его развитию могут способствовать многократные инъекции глюкокортикоидов, которые индуцируют дегенеративные изменения фасции и атрофию пяточной жировой подушки.