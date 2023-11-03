Нижний пяточный бурсит

Бурсит может развиться в нижних отделах пяточной области, в месте прикрепления подошвенной фасции. (См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
Симптомы и признаки нижнего пяточного бурсита включают пульсирующую боль в пятке, особенно при ходьбе босиком по твердой поверхности. Может присутствовать умеренное повышение температуры и отек. Боль наиболее сильна, когда пятка впервые контактирует с поверхностью при ходьбе или беге.
Лечение нижнего пяточного бурсита
Инъекция кортикостероида/раствора анестетика и модификация обуви
Лечение бурсита нижней части пятки представляет собой инъекции смеси кортикостероида и местного анестетика и ношение обуви с мягкими стельками с прокладками, предохраняющими пятку (см. Рекомендации по использованию инъекций кортикостероидов).