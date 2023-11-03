Нижний пяточный бурсит

Бурсит может развиться в нижних отделах пяточной области, в месте прикрепления подошвенной фасции. (См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Симптомы и признаки нижнего пяточного бурсита включают пульсирующую боль в пятке, особенно при ходьбе босиком по твердой поверхности. Может присутствовать умеренное повышение температуры и отек. Боль наиболее сильна, когда пятка впервые контактирует с поверхностью при ходьбе или беге.

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