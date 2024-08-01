Спортивное сердце - это совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят в сердце людей, которые тренируются в течение длительного времени (например, > 1 час много дней подряд) и/или часто с высокой интенсивностью. Изменения не сопровождаются появлением субъективных симптомов; в число признаков входят брадикардия, систолический шум и дополнительные сердечные тоны. Часто встречаются изменения электрокардиограммы (ЭКГ). Диагноз ставится на основании клинических данных или результатов эхокардиографии. Лечение не требуется. Спортивное сердце имеет значение, поскольку его необходимо отличать от серьезных заболеваний сердца.

Интенсивные, длительные тренировки выносливости и силы приводят к активации многих механизмов физиологической адаптации. Возрастает нагрузка на левый желудочек (ЛЖ) объемом и давлением, что со временем приводит к увеличению его массы, толщины стенок и размера полости. Увеличиваются максимальный ударный объем и сердечный выброс, снижается частота сердечных сокращений в покое, увеличивается продолжительность времени диастолического заполнения. Редкий ритм сердца объясняется в основном повышенным парасимпатическим тонусом, однако также могут иметь значение сниженная симпатическая активация и другие факторы, не относящиеся к автономной регуляции, снижающие автоматическую функцию синусового узла. Брадикардия снижает потребность миокарда в кислороде. В то же время повышение уровня гемоглобина и объема циркулирующей крови улучшает транспорт кислорода. Несмотря на эти изменения, систолическая и диастолическая функции сердца остаются нормальными. Структурные изменения у женщин обычно менее выражены по сравнению с мужчинами с сопоставимыми антропометрическими данными, возрастом и уровнем подготовки (1, 2).

Распространенность индекса кальция коронарных артерий (ККА), превышающего или равного 100 единицам Агатстона, по-видимому, увеличивается у людей, с высокими уровнями физической активности (равные или превышающие 3000 MET [метаболический эквивалент задачи] минут в неделю), по сравнению с теми, кто имеет более низкие уровни физической активности. Однако это не переводит их в группу повышенного риска смертности от любых причин или от сердечно-сосудистых заболеваний. Данные подтверждают, что даже при наличии ККА риск общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний меньше при высоких уровнях физической активности, чем при более низких уровнях физической активности (3).

Симптомы и признаки спортивного сердца Состояние бессимптомно. Симптомы разнятся, но могут включать Брадикардию

Верхушечный толчок ЛЖ, смещенный латерально, разлитой и увеличенный по амплитуде

Систолический шум выброса (потока) у левой нижней границы грудины

III (третий) тон сердца (S3) вследствие раннего, быстрого диастолического наполнения желудочков сердца

Гипердинамический пульс на сонных артериях Эти симптомы отражают структурные изменения в сердце, возникшие вследствие адаптации к интенсивным физическим нагрузкам. Наличие четвертого тона сердца (S4) почти всегда является патологическим явлением у спортсмена.

Лечение спортивного сердца Возможно, необходим период прекращения тренировок для наблюдения за регрессией ЛЖ В лечении нет необходимости, хотя может потребоваться 3-месячный период отсутствия тренировок для того, чтобы проследить регрессию гипертрофии ЛЖ с целью дифференциальной диагностики этого синдрома с кардиомиопатией. Такой интервал отсутствия тренировок может существенно противоречить жизненным планам спортсмена и вызвать его сопротивление.

Прогноз спортивного сердца Хотя грубые структурные изменения напоминают таковые при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, обычно никаких побочных эффектов не наблюдается. Однако многочисленные исследования выявили повышенный риск развития мерцательной аритмии у пациентов, занимающихся видами спорта на выносливость и смешанными видами спорта (1). Спортсмены младше 55 лет подвергаются более высокому риску (2). Доза физической нагрузки, при которой риск увеличивается, не была зафиксирована в высококачественных исследованиях. В большинстве случаев структурные изменения и брадикардия регрессируют после прекращения тренировок, однако, поскольку приблизительно у 20% бывших спортсменов высокого класса камеры сердца остаются увеличенными, возникает вопрос, с учетом отсутствия данных долгосрочного наблюдения, о том, насколько спортивное сердце является истинно доброкачественным синдромом. Справочные материалы по прогнозам 1. La Gerche A, Wasfy MM, Brosnan MJ, et al: The Athlete's Heart—Challenges and Controversies: JACC Focus Seminar 4/4. J Am Coll Cardiol 80(14):1346–1362, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2022.07.014 2. Newman W, Parry-Williams G, Wiles J, et al: Risk of atrial fibrillation in athletes: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 55(21):1233–1238, 2021. doi:10.1136/bjsports-2021-103994