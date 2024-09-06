Экстренная помощь при аритмиях

Диагностика специфических аритмий, хотя зачастую проста (например, очевидна на ЭКГ), иногда требует более детального обследования, включая подробный анамнез, физикальное обследование и, в некоторых случаях, дополнительные тесты. Если специфическую аритмию определить не удается, аритмию можно отнести к одной из следующих категорий:

Ширококомплексная тахикардия (QRS > 0,12 мсек)

Тахикардии с узким комплексом

Брадикардия

Пациенты с аритмиями также могут быть гемодинамически стабильными или нестабильными (т. е. с низкой перфузией, как при гипотонии, подозрении на ишемию миокарда или нарушении сознания). До установления диагноза специфической аритмии пациентам с гемодинамической нестабильностью или нуждающимся в срочном лечении могут быть назначены следующие временные меры:

Тахикардия с гемодинамической нестабильностью: кардиоверсия

Ширококомплексная тахикардия с гемодинамической стабильностью: лечить как желудочковую тахикардию

Узкокомплексная тахикардия с гемодинамической стабильностью: пробное введение аденозина, недигидропиридинового антагониста кальция (верапамила или дилтиазема) или, возможно, внутривенного бета-блокатора

Брадикардия: чрескожная стимуляция, атропин и/или изопротеренол