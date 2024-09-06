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Экстренная помощь при аритмиях

Авторы:L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Диагностика специфических аритмий, хотя зачастую проста (например, очевидна на ЭКГ), иногда требует более детального обследования, включая подробный анамнез, физикальное обследование и, в некоторых случаях, дополнительные тесты. Если специфическую аритмию определить не удается, аритмию можно отнести к одной из следующих категорий:

  • Ширококомплексная тахикардия (QRS > 0,12 мсек)

  • Тахикардии с узким комплексом

  • Брадикардия

Пациенты с аритмиями также могут быть гемодинамически стабильными или нестабильными (т. е. с низкой перфузией, как при гипотонии, подозрении на ишемию миокарда или нарушении сознания). До установления диагноза специфической аритмии пациентам с гемодинамической нестабильностью или нуждающимся в срочном лечении могут быть назначены следующие временные меры:

  • Тахикардия с гемодинамической нестабильностью: кардиоверсия

  • Ширококомплексная тахикардия с гемодинамической стабильностью: лечить как желудочковую тахикардию

  • Узкокомплексная тахикардия с гемодинамической стабильностью: пробное введение аденозина, недигидропиридинового антагониста кальция (верапамила или дилтиазема) или, возможно, внутривенного бета-блокатора

  • Брадикардия: чрескожная стимуляция, атропин и/или изопротеренол

Методы лечения сердечных аритмий

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