Реципрокная (пароксизмальная) суправентрикулярная тахикардия (ПСВТ)

Электрокардиография (ЭКГ)

Диагноз суправентрикулярной тахикардии устанавливается на основании данных ЭКГ, указывающих на частую, ритмичную тахикардию. Предыдущие записи, если доступны, проверяются на наличие ЭКГ-признаков манифестного синдрома ВПУ или ранее существовавшей блокады ножки пучка Гиса.

Форма волны Р может быть различной. В большинстве случаев типичной (медленно-быстрой) реципрокной тахикардии АВ-узла ретроградные зубцы P находятся в терминальной части комплекса QRS (часто вызывая псевдо-отклонение зубца R′ в отведении V1); около трети из них возникают сразу после комплекса QRS, и очень немногие — непосредственно перед ним. Зубцы P всегда следуют за комплексом QRS при ортодромной типичной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии с использованием дополнительного АВ-соединения, как при синдроме ВПУ. В любом случае зубец Р, если он идентифицирован, находится в первой половине интервала RR (RP < PR), что говорит о тахикардии с коротким интервалом RP. Исключением является редкая типичная АВ-узловая реципрокная тахикардия с зубцом Р, находящимся непосредственно (≤ 0,12 сек) перед комплексом QRS. Эта тахикардия слишком коротка, чтобы провести импульс через АВ-узел и создать этот комплекс QRS.

Зубец Р, если он идентифицирован при атипичной (быстро-медленной) АВ-узловой реципрокной тахикардии, при постоянной узловой реципрокной тахикардии (ПУРТ) и при антидромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии, находится во второй половине интервала RR (RP > PR), что свидетельствует о тахикардии с длинным интервалом RP. При каждой из этих пароксизмальных наджелудочковых тахикардий морфология зубца Р в нижних отведениях (II, III и AVF) отрицательна, что указывает на то, что фронт волны активации предсердий перемещается снизу вверх через предсердия. При предсердной реципрокной тахикардии зубец P может попадать в любое место интервала RR, что определяется соотношением между частотой тахикардии и задержкой AV-проводимости; морфология зубца P может быть или не быть отрицательной в нижних отведениях (II, III и AVF) в зависимости от места возникновения деполяризации предсердий.

Комплекс QRS узкий, за исключением случаев сопутствующей блокады ножки пучка Гиса. Широкие QRS-комплексы также являются результатом активации желудочков исключительно по дополнительному АВ-соединению при антидромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии или атриовентрикулярной реципрокной тахикардии с двойным дополнительным соединением. Если неизвестно, имеет ли ширококомплексная тахикардия наджелудочковое происхождение, ее следует лечить в ургентном порядке как желудочковую тахикардию.

Помимо положения зубца P, две наиболее распространенные формы реципрокной (пароксизмальной) наджелудочковой тахикардии — типичная АВ-узловая реципрокная тахикардия и ортодромная атриовентрикулярная реципрокная тахикардия — также отличаются тем, что пациентами с типичной АВ-узловой реципрокной тахикардией чаще всего являются женщины, а проявляется патология обычно на третьем или четвертом десятилетии жизни тахикардией с чсс в диапазоне от 150 до 200 уд/мин. Пациентами с ортодромной атриовентрикулярной тахикардией являются чаще являются мужчины, а патология обычно проявляется во втором или третьем десятилетии жизни тахикардией с чсс в диапазоне 180–220 уд/мин.

Реципрокные СЖТ могут также отличаться по своей реакции на вагусные приемы или введение аденозина. Хотя каждая из реципрокных СЖТ может не реагировать на эти вмешательства, СЖТ с проводимостью через АВ, как часть их реципрокного контура, должна прекратиться, если блокируется передача импульса в одном АВ-узле. Такие СЖТ являются как типичными, так и атипичными АВ-узловыми реципрокными тахикардиями, а также ортодромными и антидромными атриовентрикулярными реципрокными тахикардиями. За исключением отсутствия реакции, наиболее частой реакцией предсердной реципрокной тахикардии на вагальные маневры или введение аденозина является транзиторная блокада АВ-узла без прекращения тахикардии. Это приводит к образованию длинного интервала RR, в котором ранее скрытый зубец P должен стать более заметным на ЭКГ. Хотя предсердные реципрокные тахикардии не требуют для своего поддержания проведения импульса через АВ-узел, некоторые такие ритмы могут останавливаться под действием вагусных маневров или введения аденозина, особенно если их механизм вызван автоматизмом или микро-реципрокностью. Прекращение тахикардии с конечным результатом в виде появления на ЭКГ зубца P убедительно свидетельствует о том, что СЖТ не имеет предсердного происхождения, поскольку для этого потребовалось бы совпадение, при котором предсердный водитель ритма прекратил работу точно в то же время, когда АВ-узел прекратил проведение импульса.

Проведение вагальных маневров или введение аденозина также полезны для дифференцировки реципрокных СЖТ от трепетания предсердий (обычная реакция проявляется развитием АВ-блокады без прекращения трепетания, но с видимыми на ЭКГ волнами трепетания) или синусовой тахикардии (обычная реакция — постепенное замедление до новой частоты сердечных сокращений с последующим постепенным ускорением до предшествующей чсс).

Здравый смысл и предостережения