Желудочковая тахикардия Torsades de pointes

Электрокардиография (ЭКГ)

Диагноз ставится на основании ЭКГ, показывающей волнообразную ось QRS, при этом полярность комплексов смещается относительно изоэлектрической линии (см. рисунок Желудочковая тахикардия типа «пируэт»). На ЭКГ между эпизодами ЖТ – удлиненный QT интервал (после коррекции на частоту ритма [корригированный QT]). Нормальные значения QTc составляют < 0,43 с для мужчин и < 0,45 с для женщин. Показатели считаются удлиненными, если они их значение > 0,45 секунд у мужчин или > 0,47 секунд у женщин (1). Семейный анамнез позволяет предположить врожденный синдром.

К угрожающим ЭКГ-признакам приближающейся ПЖТ в дополнение к удлинению интервала QT относятся:

Слияние зубцов Т и U (иногда с гигантскими волнами TU)

Постэкстрасистолические изменения в схеме реполяризации

Макроскопическую альтернацию зубца Т (видимое чередование двух различных возникающих зубцов Т)

Частые полиморфные желудочковые экстрасистолы, представляющие собой единичные удары TdeP (часто при бигемии)

Повторяющиеся короткие эпизоды полиморфной желудочковой тахикардии

Угрожающие признаки пируэтной желудочковой тахикардии Изображение Images courtesy of L. Brent Mitchell, MD.

Подозрение на ПЖТ возникает при выявлении быстрой полиморфной ЖТ, которая часто самостоятельно купируется. Начинается приступ обычно после появления чередования короткого-длинного-короткого интервалов RR (хотя эта последовательность не является специфической для пируэтной ЖТ): первый короткий RR-интервал возникает между базовым сокращением (обычно нормальным) и преждевременным (обычно преждевременным сокращением желудочков). Удлиненный интервал RR является постэкстрасистолической паузой и заканчивается базальным сердечным сокращением (как правило, нормальным). Пауза еще больше удлиняет интервал QT этого базового ритма, после чего появляется короткий интервал RR, когда начинается пируэтная ЖТ. Хотя в другое время у пациентов может быть нормальный интервал QTc, во время пируэтной ЖТ интервал QTc обычно значительно удлиняется, а интервал QT последнего комплекса QRS перед пируэтной ЖТ должен быть длинным (часто с гигантской волной TU).

Здравый смысл и предостережения

Желудочковая тахикардия Torsades de pointes

Клинический калькулятор Коррекция интервала QT (ЭКГ)