Отек легких – острая тяжелая левожелудочковая недостаточность с легочной венозной гипертензией и альвеолярным отеком. При отеке легких появляются выраженная одышка, потливость, хрипы и иногда пенистая мокрота, окрашенная кровью. Диагноз устанавливают клинически и на основании данных рентгенографии органов грудной клетки. Лечение проводят с помощью кислорода, в/в нитратов, диуретиков, а у пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса иногда положительными инотропами, назначенными в/в, и вспомогательной ИВЛ (т.е., эндотрахеальной интубации с механической ИВЛ или двухфазной ИВЛ с положительным давлением в дыхательных путях).
(См. также Сердечная недостаточность (Heart Failure))
Если давление наполнения ЛЖ увеличивается внезапно, происходит быстрое перемещение плазмы крови из легочных капилляров в интерстициальное пространство и альвеолы, что вызывает отек легких. Хотя отягчающие факторы могут различаться в зависимости от возраста и страны, приблизительно половина всех случаев происходит вследствие острой коронарной ишемии, некоторые – вследствие декомпенсации тяжелой предшествовавшей сердечной недостаточности (СН), включая СН с сохранённой фракцией выброса из-за артериальной гипертензии; остальные случаи связаны с аритмией, острой дисфункцией клапанов или острой перегрузкой объемом, часто вследствие внутривенного введения жидкостей. В качестве причин также указывают нарушения приема препаратов и диетические погрешности.
Симптомы и признаки отека легких
У пациентов с отеком легких наблюдается интенсивная одышка, беспокойство и тревога с ощущением нехватки воздуха. Кашель, возможно, с выделением кровянистой мокроты, бледность, цианоз и выраженное потоотделение - обычное явление; у некоторых пациентов выделяется пена изо рта. Выраженное кровохарканье встречается редко. Пульс становится быстрым, с низким наполнением, артериальное давление изменяется. Появляющаяся артериальная гипертензия указывает на значительный кардиальный резерв; артериальная гипотензия с систолическим артериальным давлением < 100 мг рт.ст. – угрожающий признак. Выслушивается крепитация на вдохе, рассеянная по передней и задней поверхностям над всеми легочными полями. Могут появляться выраженные свистящие хрипы (сердечная астма). Звучные дыхательные шумы часто затрудняют аускультацию сердца. Может определяться ритм галопа вследствие сочетания III (S3) и IV (S4) сердечных тонов. Возможны признаки недостаточности ПЖ (например, набухание вен шеи, периферические отеки).
Диагностика отека легких
Клиническая картина, представленная тяжелой одышкой и легочной крепитацией
Рентгенография грудной клетки
Иногда определение уровня мозгового натрийуретического пептида (ВNP) или N-концевого пропептида мозгового натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) в сыворотке крови
ЭКГ, сердечные маркеры и другие тесты для установления этиологии по необходимости
Обострение ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) может имитировать отек легких из-за недостаточности ЛЖ или обоих желудочков в том случае, если у больного легочное сердце. Отек легких может быть первым клиническим проявлением у больных без заболеваний сердца в анамнезе, в то время как больные ХОБЛ с такими тяжелыми проявлениями обычно имеют длительный анамнез ХОБЛ и могут страдать слишком выраженной одышкой, мешающей распознать данное осложнение.
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Картина интерстициального отека на экстренных рентгенограммах грудной клетки обычно помогает установить диагноз. В случаях, если диагноз неясен, проводят измерение сывороточных уровней BNP/NT-proBNP (повышение при отеке легких и норма при обострении ХОБЛ).
Выполняют также ЭКГ, пульсоксиметрию и анализы крови (исследуют кардиальные маркеры, электролиты,АМК (азот мочевины крови), креатинин, а у тяжело больных пациентов – и газовый состав артериальной крови [ГСАК]).
Эхокардиографическое исследование позволяет установить причину отека легких (например, инфаркт миокарда, дисфункция клапанов, гипертензивное сердце, дилатационная кардиомиопатия) и выбрать тактику лечения.
Гипоксемия может быть тяжелой. Задержка углекислого газа – поздний угрожающий признак вторичной гиповентиляции.
Лечение отека легких
Лечение причины заболевания
Кислород
Диуретик внутривенно
Нитраты
Инотропы внутривенно
Вентиляционная поддержка
Первичное лечение включает в себя выявление причины; 100% кислород в кислородной маске с клапаном, пребывание в вертикальном положении; фуросемид 0,5–1,0 мг/кг внутривенно или путем непрерывной инфузии 5–10 мг/час; нитроглицерин 0,4 мг под язык каждые 5 минут, с последующим внутривенным капельным введением по 10–20 мкг/минуту с увеличением дозы на 10 мкг/минуту каждые 5 мин, при необходимости до максимальной дозы 300 мкг/минуту, если систолическое артериальное давление составляет > 100 мм рт. ст. Морфин в дозе 1-5 мг внутривенно один или два раза в сутки использовался в течение длительного времени для уменьшения беспокойства и облегчения дыхания, однако он все реже применяется с этой целью (за исключением паллиативного лечения) из-за выводов неэкспериментальных исследований о более низких результатах эффективности его использования. В случаях значительной гипоксии может помочь неинвазивная вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях (режим BiPAP). В случае задержки углекислого газа или заторможенности пациента необходимы интубация трахеи и механическая вентиляция.
Специфическая дополнительная терапия зависит от этиологии:
При остром инфаркте миокарда или другом варианте острого коронарного синдрома необходимо проведение тромболизиса или прямой чрескожной коронарной ангиопластики со стентированием
При тяжелой артериальной гипертензии – сосудорасширяющие средства
При наджелудочковой или желудочковой тахикардии проводят кардиоверсию постоянным током
При выраженной фибрилляции предсердий кардиоверсия является предпочтительным методом. Для замедления желудочкового ритма используют бета-облокаторы внутривенно, дигоксин внутривенно или осторожное внутривенное введение блокаторов кальциевых каналов
У пациентов с острым ИМ (инфарктом миокарда) водный баланс до появления отека легких обычно нормальный, поэтому применение диуретиков для них менее полезно, чем для пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, и может вызвать гипотензию. Если систолическое артериальное давление падает < 100 мм рт. ст. или развивается шок, применяют внутривенно добутамин и внутри-аортальную баллонную контрпульсацию.
Некоторые новые препараты, такие как внутривенные натрийуретический пептид (несиритид) и кальций-сенсибилизирующие инотропные препараты (левосимендан, пимобендан), веснаринон и ибопамин, могут изначально иметь положительный эффект, однако они не улучшают результаты лечения по сравнению со стандартной терапией, а также могут повысить уровень смертности. Серелаксин, рекомбинантная форма релаксина-2, человеческого гормона беременности, был опробован в крупном международном рандомизированном исследовании, но преимуществ выявлено не было (1). Было показано, что омекамтив мекарбил, пероральный активатор сердечного миозина, снижает заболеваемость и смертность у пациентов, госпитализированных в настоящее время или недавно с декомпенсированной сердечной недостаточностью (2)
После стабилизации состояния пациентов назначают долгосрочное лечение СН.
Справочные материалы по лечению
1. Metra M, Teerlink JR, Cotter G, et al: Effects of serelaxin in patients with acute heart failure. N Engl J Med 381(8):716-726, 2019. doi:10.1056/NEJMoa1801291
2. Teerlink JR, Diaz R, Felker GM, et al: Cardiac myosin activation with omecamtiv mecarbil in systolic heart failure. N Engl J Med 384(2):105-116, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2025797
Основные положения
Острый отек легких может являться следствием острой коронарной ишемии, декомпенсации первичной сердечной недостаточности, аритмии, острому нарушению функции клапанов или острой объемной перегрузке.
У пациентов наблюдается тяжелая одышка, потливость, хрипы и иногда пенистая мокрота, окрашенная кровью.
Для установления диагноза обычно достаточно проведения клинического обследования и рентгенографии грудной клетки; для выявления причины необходимо применение ЭКГ, исследование кардиомаркеров, а в некоторых случаях эхокардиографии.
Следует лечить причину заболевания и назначать кислород и фуросемид и/или нитраты внутривенно при необходимости; следует также первоначально рассмотреть применение неинвазивной дополнительной вентиляции, но при необходимости использовать интубацию трахеи и вспомогательную вентиляцию.