Клиническая картина, представленная тяжелой одышкой и легочной крепитацией

Рентгенография грудной клетки

Иногда определение уровня мозгового натрийуретического пептида (ВNP) или N-концевого пропептида мозгового натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) в сыворотке крови

ЭКГ, сердечные маркеры и другие тесты для установления этиологии по необходимости

Обострение ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) может имитировать отек легких из-за недостаточности ЛЖ или обоих желудочков в том случае, если у больного легочное сердце. Отек легких может быть первым клиническим проявлением у больных без заболеваний сердца в анамнезе, в то время как больные ХОБЛ с такими тяжелыми проявлениями обычно имеют длительный анамнез ХОБЛ и могут страдать слишком выраженной одышкой, мешающей распознать данное осложнение.

Рентгеновский снимок пациента с отеком легких. Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Картина интерстициального отека на экстренных рентгенограммах грудной клетки обычно помогает установить диагноз. В случаях, если диагноз неясен, проводят измерение сывороточных уровней BNP/NT-proBNP (повышение при отеке легких и норма при обострении ХОБЛ).

Выполняют также ЭКГ, пульсоксиметрию и анализы крови (исследуют кардиальные маркеры, электролиты,АМК (азот мочевины крови), креатинин, а у тяжело больных пациентов – и газовый состав артериальной крови [ГСАК]).

Эхокардиографическое исследование позволяет установить причину отека легких (например, инфаркт миокарда, дисфункция клапанов, гипертензивное сердце, дилатационная кардиомиопатия) и выбрать тактику лечения.

Гипоксемия может быть тяжелой. Задержка углекислого газа – поздний угрожающий признак вторичной гиповентиляции.