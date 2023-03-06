Введение в лечение кардиологических пациентов

Тщательный сбор анамнеза имеет первостепенное значение, и его не могут заменить никакие обследования. Анамнез должен включать подробный опрос по органам и системам, т.к. иногда симптомы, характерные для патологии других органов (например, одышка, нарушения пищеварения), могут быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Необходимо собирать и семейный анамнез, т.к. многие сердечно-сосудистые заболевания носят наследственный характер (например, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, двустворчатый аортальный клапан, гипертрофическая кардиомиопатия, пролапс митрального клапана).

К серьезным симптомам со стороны сердца относятся: боль в груди или дискомфорт в груди, одышка, слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение, головокружение, предобморочные состояния, обмороки и отеки. Описанные симптомы часто присутствуют при различных поражениях сердца и при других заболеваниях.