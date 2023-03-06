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Введение в лечение кардиологических пациентов

Авторы:Jessica I. Gupta, MD, University of Michigan Health;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Симптомы или результаты физикального обследования могут указать на наличие сердечно-сосудистого заболевания. Для подтверждения обычно проводят определенные неинвазивные и инвазивные обследования сердца.

Анамнез

Тщательный сбор анамнеза имеет первостепенное значение, и его не могут заменить никакие обследования. Анамнез должен включать подробный опрос по органам и системам, т.к. иногда симптомы, характерные для патологии других органов (например, одышка, нарушения пищеварения), могут быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Необходимо собирать и семейный анамнез, т.к. многие сердечно-сосудистые заболевания носят наследственный характер (например, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, двустворчатый аортальный клапан, гипертрофическая кардиомиопатия, пролапс митрального клапана).

К серьезным симптомам со стороны сердца относятся: боль в груди или дискомфорт в груди, одышка, слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение, головокружение, предобморочные состояния, обмороки и отеки. Описанные симптомы часто присутствуют при различных поражениях сердца и при других заболеваниях.

Объективное обследование

Общее обследование сердечно-сосудистой системы и аускультация сердца обсуждаются в других разделах. Несмотря на возрастающую популярность методов визуализации сердца, обследование у постели больного по-прежнему информативно, так как оно всегда доступно и может проводится повторно без затрат на протокольные визуализирующие исследования. Использование клиницистами специальных переносных устройств, таких как сфигмоманометр и стетоскоп, уже давно является частью объективного обследования. УЗИ в местах оказания медицинской помощи сделанное врачом у постели больного становится продолжением объективного обследования.

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