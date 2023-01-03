Электрокардиостимуляторы

Типы кардиостимуляторов обозначаются 3-5 буквами (см. таблицу Коды кардиостимулятора), которые указывают на следующее: стимуляция какой полости сердца проводится, в какой полости регистрируется собственная активность, тип ответа кардиостимулятора на собственный сигнал сердца (ингибитор или триггер ритма), может ли он увеличить частоту сердечных сокращений во время тренировки (скорости модуляции) и является ли стимуляция мультилокальной (оба предсердия, оба желудочка или более чем одна стимуляция в одной полости). Например, VVIR-кардиостимулятор стимулирует только желудочек сердца (V), детектирует события только в желудочке (V), ингибируется при распознавании собственных электрических событий (I) и может увеличивать ЧСС во время физической нагрузки (R).

VVI- и DDD-кардиостимуляторы используются чаще всего. Они позволяют значительно повысить выживаемость. По сравнению с VVI-кардиостимуляторами, физиологичные кардиостимуляторы (AAI, DDD, VDD) снижают риск развития фибрилляции предсердий (ФП) и сердечной недостаточности и повышают качество жизни.

К преимуществам дизайна современных кардиостимуляторов относятся экономичность батареи, специальные кортикостероидные покрытия на электродах, позволяющие снизить пороги стимуляции, что значительно повышает срок службы кардиостимулятора. Функция переключения (Mode switching) позволяет автоматически переключать режим кардиостимуляции в ответ на детектируемые события (переключение режима DDDR в режим VVIR во время фибрилляции предсердий). В последнее время внедрены безэлектродные желудочковые кардиостимуляторы, состоящие из комбинированного генератора импульсов и электрода, полностью расположенные в правом желудочке. Их устанавливают трансвенозно с помощью специально разработанных систем доставки и закрепляют в правом желудочке с помощью винтов или зубцов. Используемые в настоящее время безэлектродные кардиостимуляторы составляют около 1 мл в размере, весят 2 грамма и имеют режимы VVI или VVIR.