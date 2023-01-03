Обзор аритмий

При брадиаритмиях наблюдается медленная частота сокращения желудочков (< 60 уд./мин. у взрослых). ЭКГ-диагностика брадиаритмий зависит от наличия или отсутствия P-волн, морфологии P-волн и отношения между P-волнами и QRS-комплексами.

Атриовентрикулярная (АВ) блокада – это частичное или полное прерывание проведения импульса от предсердий к желудочкам. Выделяют 3 степени АВ блокады: первую, вторую и третью.

При АВ блокада первой степени, за каждым зубцом Р следует комплекс QRS, но PR-интервал составляет > 0,2 с. АВ-блокада первой степени сама по себе не вызывает брадикардию, но часто сочетается с другими состояниями, которые ее вызывают.

При АВ блокаде II степени некоторые нормальные Р-волны сопровождаются комплексами QRS, а некоторые нет. Брадикардия может иметь место или нет.

На АВ-блокаду третьей степени указывает брадиаритмия с отсутствием связи между Р-волнами и комплексами QRS и большим количеством Р-волн, чем комплексов QRS; замещающий ритм может быть

узловым с нормальной АВ-проводимостью (узкий комплекс QRS)

узловым с отклонившейся АВ-проводимостью (широкий комплекс QRS)

желудочковым (широкий комплекс QRS)

На отсутствии АВ-блокады второй или третьей степени указывает регулярная брадиаритмия QRS с соотношением 1:1 между Р-волнами и комплексами QRS. P-зубцы, предшествующие комплексу QRS, указывают на синусовую брадикардию (если P-зубцы нормальные даже если имеется АВ-блокада 1 степени) или остановка синусового узла с замещающей предсердной брадикардией (если P-зубец отклоняется от нормы).

P-зубцы после QRS комплексов указывают на прекращение активности синусового узла с замещением на узловой или желудочковый ритм и ретроградную предсердную активацию. Желудочковый выскальзывающий импульс приводит к широкому комплексу QRS; при узловом выскальзывающем комплексе обычно присутствует узкий QRS (или широкий QRS с блокадой ножки пучка Гиса или предварительным возбуждением).

Когда QRS ритм нерегулярен, P-зубцов, как правило, больше, чем комплексов QRS; часть P-зубцов производят QRS комплексы, а часть - нет (2-я степени АВ блокады). Нерегулярный QRS ритм с соотношением 1:1 между Р-зубцами и последующими QRS комплексами, как правило, указывает на синусовую аритмию с постепенным ускорением и замедлением синусового ритма (если P-зубцы нормальны).

Паузы в случае нормального QRS ритма могут быть вызваны блоком P-зубцов (ненормальный Р-зубец обычно заметен только после предшествующего T-зубца или искажения предшествующего Т-зубца), синоаурикулярной блокадой или блоком синусового выхода, а также АВ-блокадой 2-й степени.