Существуют 3 техники проведения эхокардиографии:

Трансторакальная

Чреспищеводная

Внутрисердечная

Трансторакальная эхокардиография – наиболее распространённая техника эхокардиографии. При ТТЭ датчик устанавливают вдоль левого или правого края грудины, на верхушке сердца, в яремной вырезке (с целью визуализации аортального клапана, выходного отдела ЛЖ, нисходящей аорты), либо в подгрудинной области. ТТЭ – наиболее распространенная методика, позволяющая получить двухмерные изображения крупных структур сердца. TTЭ является относительно недорогой и неинвазивной техникой визуализации для диагностики функций правого и левого желудочка, и движения их стенок, размера и анатомии полостей сердца, функционирования клапанной системы, строения корня аорты и внутрисердечного давления.

Портативная ультрасонография (POCUS) - ограниченная трансторакальная эхокардиография (направленная на обнаружение выраженного перикардиального выпота или дисфункции желудочков), которая иногда выполняется у постели тяжелобольных пациентов в палате интенсивной терапии (ПИТ) или в отделении экстренной медицинской помощи. Многие реаниматологи и врачи скорой обучены выполнению этой процедуры на переносных ручных аппаратах, в случаях когда опытные радиологи или кардиологи недоступны. Переносные ручные аппараты являются хорошим инструментом скрининга для определения того, каким пациентам может потребоваться проведение более детального исследования. В связи с более широким их использованием менее опытными специалистами, основным ограничением применения являются пропущенные диагнозы. В результате национальные общества разрабатывают рекомендации по обучению проведения сердечно-сосудистого УЗИ у постели пациента, чтобы способствовать наилучшему использованию этого диагностического теста. Медицинские учреждения, использующие метод кардиоваскулярного исследования POCUS, должны разработать соответствующие стандарты для применения его в своей практике.

При проведении чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) датчик на конце эндоскопа, пропущенного через пищевод и желудок, позволяет визуализировать сердце. ЧПЭ применяют для визуализации структур сердца, когда ТТЭ технически трудновыполнима, как, например, у пациентов с ожирением и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). При ЧПЭ лучше визуализируются малые патологические структуры (например, вегетации при эндокардите или открытое овальное окно) и структуры, расположенные кзади (например, левое предсердие, ушко левого предсердия, межпредсердная перегородка, анатомия легочных вен), поскольку они располагаются ближе к пищеводу, чем к передней грудной стенке. С помощью ТТЭ можно получить также изображение восходящего отдела аорты, который начинается за третьим реберным хрящом; мелких образований, размеры которых меньше 3 мм (таких как тромбы, вегетации); искусственных клапанов.

При внутрисердечной эхокардиографии (ВС ЭхоКГ), датчик на кончике катетера (введенного через бедренную вену и проведенного в сердце) позволяет визуализировать анатомию сердца. ВС ЭхоКГ можно проводить во время сложных структурных кардиальных манипуляций (например, чрескожное закрытие дефектов межпредсердной перегородки или открытого овального отверстия) или электрофизиологических манипуляций. При проведении таких манипуляций ВСЭ обеспечивает лучшее качество изображения и меньшую длительность манипуляции по сравнению с TТЭ. Однако ВСЭ обычно дороже.