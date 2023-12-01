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Электрофизиологическое исследование (ЭФИ)

Авторы:Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено дек. 2023

При выполнении электрофизиологических исследований (ЭФИ) записывающий и стимулирующий электроды вводят во все 4 камеры сердца через право- или левостороннюю катетеризацию сердца. Предсердия стимулируют из правого или левого предсердия, желудочки – из верхушки ПЖ или выносящего тракта ПЖ, при этом оценивают сердечную проводимость. В настояще время доступны различные варианты картирования. Методику программированной стимуляции можно применять для провоцирования и прекращения артимий, развивающихся по механизму риентри.

Электрофизиологические исследования назначают прежде всего для выявления и лечения аритмий, которые

  • Значительны

  • Устойчивы

  • Трудно уловимы

Эти исследования могут использоваться для постановки первичного диагноза, оценки эффективности антиаритмических препаратов или для картирования очагов аритмии перед катетерной абляцией аритмогенных очагов у пациентов с суправентрикулярной тахикардией, фибрилляцией предсердий и желудочковой тахикардией, особенно при рефрактерности к фармакологической терапии.

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