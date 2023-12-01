Тилт-тест используется для оценки синкопе у
Молодые, относительно здоровые пациенты
У более старших пациентов, в том случае, если кардиологические и другие методы исследования не помогли поставить диагноз
Данный метод исследования предполагает создание условий максимального венозного оттока, что может провоцировать вазовагальный (нейрокардиогенный) вариант синкопе и приводить к появлению симптомов и признаков, сопровождающих его (тошнота, головокружение, бледность, артериальная гипотензия, брадикардия). Тилт-тест также используется при обследовании пациентов с необъяснимыми дурнотой или головокружением и рецидивирующими падениями. Иногда он используется для дифференциальной диагностики физиологических и психогенных обмороков или обмороков и некоторых других видов эпилепсии.
Процедура проведения пассивной ортостатической пробы (тилт-тест)
После ночного отдыха пациента помещают на механизированный стол с подставкой для ног с одной стороны и фиксируют его обычным ремнем; вводится внутривенный катетер. После того как пациент проведет 15 минут в положении лежа на спине, стол поднимается приблизительно на 60 – 80° на 45 минут, на протяжении которых проводится наблюдение за симптомами и жизненными параметрами.
Противопоказания
Относительные противопоказания включают в себя следующее:
Тяжелый стеноз аортального клапана
Ишемическая болезнь сердца тяжелой степени
Тяжелый стеноз митрального клапана
Интерпретация тилт-теста
В случае развития вазовагальных симптомов диагностируют вазовагальное обморок. Если симптомы не появляются, больному можно дать лекарственные препараты (например, изопротеренол), чтобы спровоцировать их появление. (ПРИМЕЧАНИЕ: изопротеренол не следует применять у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией или тяжелой ишемической болезнью сердца). Чувствительность варьируется от 30 до 80% в зависимости от используемого протокола. Ложноположительные результаты отмечают в 10–15% случаев.
При вазовагальном синкопе обычно регистрируют уменьшение артериального давления (АД) и ЧСС. У некоторых пациентов возможно только уменьшение ЧСС (кардиоингибиторная реакция), у других – только снижение артериального давления (вазодепрессорная реакция). Другие возможные варианты, которые наводят на мысли о дифференциальной диагностике, включают постепенное снижение систолического или диастолического давления с небольшими изменениями ЧСС (дисавтономный вариант), выраженное увеличение ЧСС (> 30 ударов в минуту) с небольшим изменением артериального давления (синдром постуральной ортостатической тахикардии), а также развитие синкопе без гемодинамических изменений (психогенные синкопальные состояния).