В случае развития вазовагальных симптомов диагностируют вазовагальное обморок. Если симптомы не появляются, больному можно дать лекарственные препараты (например, изопротеренол), чтобы спровоцировать их появление. (ПРИМЕЧАНИЕ: изопротеренол не следует применять у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией или тяжелой ишемической болезнью сердца). Чувствительность варьируется от 30 до 80% в зависимости от используемого протокола. Ложноположительные результаты отмечают в 10–15% случаев.

При вазовагальном синкопе обычно регистрируют уменьшение артериального давления (АД) и ЧСС. У некоторых пациентов возможно только уменьшение ЧСС (кардиоингибиторная реакция), у других – только снижение артериального давления (вазодепрессорная реакция). Другие возможные варианты, которые наводят на мысли о дифференциальной диагностике, включают постепенное снижение систолического или диастолического давления с небольшими изменениями ЧСС (дисавтономный вариант), выраженное увеличение ЧСС (> 30 ударов в минуту) с небольшим изменением артериального давления (синдром постуральной ортостатической тахикардии), а также развитие синкопе без гемодинамических изменений (психогенные синкопальные состояния).