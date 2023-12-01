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Обзор методов исследования сердечно-сосудистой системы (Overview of Cardiovascular Tests and Procedures)

Авторы:Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Существует большое количество неинвазивных и инвазивных методов исследования структуры и функций сердца (см. таблицу Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца). Во время выполнения некоторых диагностических процедур больному можно одновременно проводить лечебные мероприятия (например, интервенционное лечение венечных артерий во время канюляции сердца, радиочастотная абляция во время электрофизиологического исследования).

Таблица

Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца

Приложение

Тесты

Функция левого желудочка

Компьютерная томография (КТ) сердца

Контрастная вентрикулография

Эхокардиография

Синхронизированная магнитно-резонансная томография (МРТ)

Полипозиционная радиоизотопная сцинтиграфия миокарда

Визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)

Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ) перфузионной визуализации миокарда

Диагностика и прогнозирование ИБС

Коронарография

Нагрузочные и фармакологические стресс-тесты с ЭКГ, сцинтиграфией миокарда или эхокардиографией

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование

Магнитно-резонансная ангиография

Многоканальная КТ- коронарография

Жизнеспособность миокарда

Позиционная магнитно-резонансная томография

PET

ОФЭКТ перфузионной визуализации миокарда в состоянии покоя

Стресс-эхокардиография (с использованием малых доз добутамина)

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