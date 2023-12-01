Обзор методов исследования сердечно-сосудистой системы (Overview of Cardiovascular Tests and Procedures)

Существует большое количество неинвазивных и инвазивных методов исследования структуры и функций сердца (см. таблицу Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца). Во время выполнения некоторых диагностических процедур больному можно одновременно проводить лечебные мероприятия (например, интервенционное лечение венечных артерий во время канюляции сердца, радиочастотная абляция во время электрофизиологического исследования).

Таблица