Обзор реваскуляризации при острых коронарных синдромах

Реваскуляризацией называют возобновление кровоснабжения ишемизированного миокарда с целью ограничения его повреждения, уменьшения вероятности развития желудочковых нарушений ритма, улучшения краткосрочного и долгосрочного прогноза у пациентов с острым коронарным синдромом. Методы реваскуляризации включают:
Тромболизис с помощью фибринолитических препаратов
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с установкой или без установки стента
Применение, временные рамки и выбор методик реваскуляризации зависят от того, какой тип острого коронарного синдрома (ОКС) имеет место быть, времени с момента начала заболевания, тяжести и распространенности поражения коронарного русла, а также доступности персонала и необходимого оборудования (см. рисунок Подходы к лечению острого коронарного синдрома—1).
Нестабильная стенокардия и ИМбST
Достижение немедленной реперфузии в инфаркт-связанной артерии не является неотложной задачей у пациентов с неосложненным течением инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбST) (у данной категории пациентов развитие полной окклюзии инфаркт-связанной коронарной артерии встречается редко) или у пациентов с нестабильной стенокардией, у которых прослеживается положительный ответ на медикаментозную терапию. Данная категория пациентов обычно нуждается в выполнении ангиографии в ближайшие 24–48 часа госпитализации для уточнения морфологии изменений коронарного русла и планирования тактики лечения: ЧКВ или АКШ.
Неинвазивный подход и подбор медикаментозного лечения используют для пациентов, у которых по данным ангиографии:
В зоне риска находится лишь небольшой участок миокарда
Морфология поражений не позволяет выполнить ЧКВ
Обнаружено анатомически незначимое заболевание (< 50% – стеноз коронарной артерии)
Существенный стеноз ствола левой коронарной артерии у пациентов, не являющихся кандидатами на проведение АКШ
Кроме того, выполнение ангиографии и ЧКВ должно быть отложено в пользу медикаментозного лечения у больных с высоким риском периоперационных осложнений и смертности.
Напротив, пациенты с сохраняющимися болями в грудной клетке, несмотря на максимальную медикаментозную терапию или развитие осложнений (выраженное повышение уровня сердечных биомаркеров, наличие кардиогенного шока, острой митральной регургитации, дефекта межжелудочковой перегородки, нестабильной аритмии), должны сразу направляться в лабораторию канюляции сердца для идентификации коронарных патологий, требующих ЧКВ или АКШ.
Как и у пациентов со стабильной стенокардией, АКШ исторически было предпочтительнее по сравнению с ЧКВ у пациентов с поражением левой главной коронарной артерии (хотя данные в поддержку этой практики менялись) или эквивалентным заболеванием, а также у пациентов с дисфункцией ЛЖ или сахарным диабетом. Также следует рассмотреть возможность операции АКШ при неуспешной попытке ЧКВ, невозможности ее выполнения (поражения большой протяженности, бифуркационные поражения) или развитии острой диссекции коронарной артерии.
Фибринолитики не рекомендованы к применению у пациентов с нестабильной стенокардией и ИМбST. Риск осложнений в такой ситуации перевешивает возможную пользу.
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
Экстренное ЧКВ является наиболее предпочтительным методом лечения инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМсST) в случае его доступности в необходимый временной интервал (время от поступления в стационар до реканализации инфаркт-связанной артерии менее < 90 минут) и выполнения опытным оператором (1). Показаниями для выполнения ЧКВ в более поздние сроки с момента развития заболевания включают нестабильность гемодинамики, злокачественные нарушения ритма, требующие установки временного кардиостимулятора или выполнения повторных ЭИТ, а также возраст старше 75 лет. Если патология требует проведения АКШ, то существует значительная смертность и более высокий уровень заболеваемости.
В случае невозможности выполнения ЧКВ в ближайшее время, для пациентов с ИМпST необходимо проведение тромболизиса по показаниям (см. таблицу Фибринолитическая терапия при ИМпST). Наибольшая эффективность реперфузионной терапии с использованием тромболитических средств достигается в первые минуты и часы с момента развития инфаркта миокарда. Чем раньше начата терапия тромболитиком, тем лучше для больного. Целевым показателем считается время от 30 до 60 минут с момента поступления больного в стационар. Наибольшая эффективность тромболитической терапии достигается в первые 3 часа, однако положительные эффекты лечения прослеживаются в течение первых 12 часов. При комбинированном использовании с аспирином тромболитические препараты способны снизить госпитальную летальность на 30–50% и улучшить функцию ЛЖ. Догоспитальное введение фибринолитических средств, выполняемое квалифицированными врачами неотложной помощи, способно значительно уменьшить время до начала лечения и должно рассматриваться в ситуациях, когда выполнение ЧКВ в течение 90 минут невозможно, особенно если с момента появления первых симптомов прошло не более 3 часов.
В любом случае у большинства пациентов после тромболитической терапии неизбежно возникает необходимость перевода в лечебное учреждение, в котором выполняются ЧКВ, для проведения плановой ангиографии и ЧКВ при необходимости перед выпиской. Выполнение ЧКВ должно быть рассмотрено в случае сохранения ангинозного синдрома и элевации ST через ≥ 60 минут с момента начала фибринолиза либо в случае развития повторной элевации ST и болей в грудной клетке, но только если ЧКВ может быть начато через < 90 минут после начала рецидива. При невозможности проведения ЧКВ можно повторить прием фибринолитиков.
Характеристики и подбор фибринолитических препаратов описаны в других источниках.
Фибринолитическая терапия ИМсST
Критерии
Детали
ЭКГ-критерии*
Элевация сегмента ST в ≥ 2 смежных отведениях
Типичная клиника и появление картины полной блокады левой ножки пучка Гиса на ЭКГ
Задний инфаркт миокарда (высокие зубцы R в отведении V1 и депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4)
Абсолютные противопоказания
Расслоение аорты
Геморрагический инсульт в анамнезе (любой давности)
Ишемический инсульт в течение года до ИМ
Активное внутреннее кровотечение (не менструальное)
Интракраниальная опухоль
Перикардит
Относительные противопоказания
Артериальное давление > 180/110 мм рт. ст. после начальной антигипертензивной терапии
Травма или большое хирургическое вмешательство в предшествующие 4 недели
Активная пептическая язва
Беременность
Геморрагический диатез
Необходимость выполнения пункции крупных сосудов, кровотечение из которых нельзя остановить методом прижатия
Проведение антикоагулянтной терапии (МНО > 2)
*Пациенты, поступающие в острейшей фазе ИМ с гигантскими зубцами Т, не отвечают современным критериям для проведение тромболитической терапии. Для подтверждения элевации ST необходимо повторно провести ЭКГ через 20-30 минут.
Общие справочные материалы
1. Lawton JS, Tamis-Holland JE, Bangalore S, et al: 2021 ACC/AHA/SCAI guideline for coronary artery revascularization: a report of the ACC/AHA Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 79(2):e21–e129, 2022. doi: 10.1016/j.jacc.2021.09.006