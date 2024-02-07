Обзор реваскуляризации при острых коронарных синдромах

Достижение немедленной реперфузии в инфаркт-связанной артерии не является неотложной задачей у пациентов с неосложненным течением инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбST) (у данной категории пациентов развитие полной окклюзии инфаркт-связанной коронарной артерии встречается редко) или у пациентов с нестабильной стенокардией, у которых прослеживается положительный ответ на медикаментозную терапию. Данная категория пациентов обычно нуждается в выполнении ангиографии в ближайшие 24–48 часа госпитализации для уточнения морфологии изменений коронарного русла и планирования тактики лечения: ЧКВ или АКШ.

Неинвазивный подход и подбор медикаментозного лечения используют для пациентов, у которых по данным ангиографии:

В зоне риска находится лишь небольшой участок миокарда

Морфология поражений не позволяет выполнить ЧКВ

Обнаружено анатомически незначимое заболевание (< 50% – стеноз коронарной артерии)

Существенный стеноз ствола левой коронарной артерии у пациентов, не являющихся кандидатами на проведение АКШ

Кроме того, выполнение ангиографии и ЧКВ должно быть отложено в пользу медикаментозного лечения у больных с высоким риском периоперационных осложнений и смертности.

Напротив, пациенты с сохраняющимися болями в грудной клетке, несмотря на максимальную медикаментозную терапию или развитие осложнений (выраженное повышение уровня сердечных биомаркеров, наличие кардиогенного шока, острой митральной регургитации, дефекта межжелудочковой перегородки, нестабильной аритмии), должны сразу направляться в лабораторию канюляции сердца для идентификации коронарных патологий, требующих ЧКВ или АКШ.

Как и у пациентов со стабильной стенокардией, АКШ исторически было предпочтительнее по сравнению с ЧКВ у пациентов с поражением левой главной коронарной артерии (хотя данные в поддержку этой практики менялись) или эквивалентным заболеванием, а также у пациентов с дисфункцией ЛЖ или сахарным диабетом. Также следует рассмотреть возможность операции АКШ при неуспешной попытке ЧКВ, невозможности ее выполнения (поражения большой протяженности, бифуркационные поражения) или развитии острой диссекции коронарной артерии.

Фибринолитики не рекомендованы к применению у пациентов с нестабильной стенокардией и ИМбST. Риск осложнений в такой ситуации перевешивает возможную пользу.