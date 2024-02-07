Аортокоронарное шунтирование (АКШ)

Традиционное аортокоронарное шунтирование включает торакотомию с применением срединной стернотомии. Аппарат искусственного кровообращения (АИК) используется для обеспечения кардиопульмонарного шунтирования, которое позволяет остановить сердце и отвести из него кровь. Это дает возможность располагать большим временем во время проведения оперативного вмешательства и облегчает применение сосудистых анастомозов; остановка сердца также заметно снижает потребность миокарда в кислороде.

Перед началом выполнения АКШ пациент получает очень высокую дозу гепарина для предотвращения тромбообразования в обходном кровотоке. Затем аорта пережимается, а сердце останавливается инъекцией кардиоплегического раствора (кристаллоидного или, более часто, созданного на основе крови), который также содержит вещества, помогающие клеткам миокарда переносить ишемию и реперфузию. Кардиоплегический раствор и сердце иногда подвергают легкому охлаждению, для увеличения переносимости ишемии; тело пациента также охлаждают аппаратом искусственного кровообращения с той же целью.

В типичных случаях в качестве трансплантата для левой передней нисходящей артерии используют левую внутреннюю грудную артерию. В других ситуациях можно применить трансплантат, состоящий из сегментов большой подкожной вены. В редких случаях можно использовать правую внутреннюю грудную артерию или лучевую артерию, взятую с недоминирующей руки.

После завершения создания сосудистого анастомоза с аорты снимают зажим, начинают перфузию коронарных артерий оксигенированной кровью, что обычно приводит к восстановлению активности сердца. Гемостаз, подавленный гепарином, нормализуют протамином.

Несмотря на все меры предосторожности, остановка сердца не проходит без последствий. В течение периода реперфузиичасто возникает дисфункция миокарда, которая может вести к брадикардии, аритмий (например, фибрилляции желудочков), и низкого сердечного выброса. При данных осложнениях применяются стандартные меры, такие как стимуляция, дефибрилляция и инотропные препараты.

Обычно длительность госпитализации составляет 4–5 дней, однако при развитии осложнений или сопутствующих заболеваниях длительность стационарного лечения увеличивается.

Осложнения аортокоронарного шунтирования Осложнения и недостатки традиционной техники шунтирования коронарных артерий преимущественно связаны с: Стернотомией

Экстракорпоральное кровообращение Срединная стернотомия обычно хорошо переносится пациентами, однако период восстановления занимает от 4 до 6 недель. Кроме того, раневые инфекции иногда вызывают медиастинит или остеомиелит грудины, которые трудно поддаются лечению. Искусственное кровообращение (ИК) является причиной некоторых серьезных осложнений, среди которых: Кровотечение

Органная дисфункция, включая нейропсихиатрические эффекты

Инсульт Кровотечение, связанное с искусственным кровообращением, является частой проблемой, обусловленной различными факторами, включая гемодилюцию, применение гепарина, дисфункцию тромбоцитов из-за прохождения через насос АИК, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и индуцированную гипотермию. Дисфункция органа может возникать вследствие системной воспалительной реакции в ответ на использование аппарата ИК (вероятно, вследствие контакта крови с чужеродными материалами системы), что может вызвать нарушение функции любого органа (например, легких, почек, мозга, желудочно-кишечного тракта). Канюляция аорты, ее пережатие и освобождение могут спровоцировать выброс эмболов, что приводит к инсульту. Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутсвием дополнительных факторов риска, риск развития инсульта составляет 1-2%. Психоневрологические эффекты после применения аппарата искусственного кровообращения могут развиваться, вероятно, вторично по отношению к микроэмболам, примерно в 25–30% случаев (1). Когнитивные и поведенческие расстройства превалируют у пожилых пациентов. Это указывает на вероятность того, что причиной этих изменений является уменьшение "нейронного резерва", которое обуславливает у пожилых пациентов повышенную чувствительность к незначительным травмам, возникшим во время процедуры экстракорпорального кровообращения. Данные когнитивные нарушения сильно варьируются по степени тяжести и могут сохраняться от недель до нескольких лет. Неясно, насколько использование метода АКШ на работающем сердце (АКШ без искусственного кровообращения) снижает долгосрочные риски развития нейропсихических осложнений. Другие распространённые осложнения АКШ включают: Аритмии

Очаговая ишемия миокарда

Тотальная ишемия миокарда Периоперационный инфаркт миокарда встречается у 1% пациентов. Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутствием дополнительных факторов риска, риск развития ИМ в периоперационном периоде составляет < 5%. Фибрилляция предсердий – в 15–40% случаев, как правило на 2–4-й день после операции. Бета-блокаторы (включая соталол) и амиодарон способны уменьшать вероятность развития предсердных аритмий после операции на сердце. Неустойчивая ЖТ возникает почти у 50% больных. Смертность преимущественно зависит от состояния пациентов перед оперативным вмешательством; также важен опыт хирургов и специализация лечебного учреждения (т.е., количество операций, выполняемых за год). В специализированных центрах периоперационная летальность среди пациентов с неотягощенным анамнезом по заболеваниям других систем и органов обычно составляет < 1–3% (2). Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутствием дополнительных факторов риска, риск смертности составляет ≤ 1%. Риски инсульта, инфаркта миокарда в периоперационном периоде и смертности увеличиваются с возрастом, снижением функции ЛЖ и наличием основного предрасполагающего заболевания. С помощью простого калькулятора можно разделить риски, связанные с АКШ, на три группы (низкий, средний, высокий). Общество торакальных хирургов (STS) публикует более усовершенствованный калькулятор Short-Term/Operative Risk Calculator, используемый для оценки риска операционной смертности, основной заболеваемости и осложнений после большинства категорий кардиологических процедур в Adult Cardiac Surgery Database (ACSD) (например, инсульт, почечная недостаточность). Клинический калькулятор Европейская система оценки риска кардиологических операций - (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) для оценки рисков кардиохирургической хирургии (аддитивная версия)