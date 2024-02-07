Аортокоронарное шунтирование (АКШ) представляет собой создание обходного кровотока в венечной артерии, имеющей выраженный стеноз или окклюзию, при которой невозможно выполнение ангиопластики со стентированием. Показания к операции изменяются, поскольку все шире используют интервенционные чрескожные методы лечения.
Традиционная процедура АКШ
Традиционное аортокоронарное шунтирование включает торакотомию с применением срединной стернотомии. Аппарат искусственного кровообращения (АИК) используется для обеспечения кардиопульмонарного шунтирования, которое позволяет остановить сердце и отвести из него кровь. Это дает возможность располагать большим временем во время проведения оперативного вмешательства и облегчает применение сосудистых анастомозов; остановка сердца также заметно снижает потребность миокарда в кислороде.
Перед началом выполнения АКШ пациент получает очень высокую дозу гепарина для предотвращения тромбообразования в обходном кровотоке. Затем аорта пережимается, а сердце останавливается инъекцией кардиоплегического раствора (кристаллоидного или, более часто, созданного на основе крови), который также содержит вещества, помогающие клеткам миокарда переносить ишемию и реперфузию. Кардиоплегический раствор и сердце иногда подвергают легкому охлаждению, для увеличения переносимости ишемии; тело пациента также охлаждают аппаратом искусственного кровообращения с той же целью.
В типичных случаях в качестве трансплантата для левой передней нисходящей артерии используют левую внутреннюю грудную артерию. В других ситуациях можно применить трансплантат, состоящий из сегментов большой подкожной вены. В редких случаях можно использовать правую внутреннюю грудную артерию или лучевую артерию, взятую с недоминирующей руки.
После завершения создания сосудистого анастомоза с аорты снимают зажим, начинают перфузию коронарных артерий оксигенированной кровью, что обычно приводит к восстановлению активности сердца. Гемостаз, подавленный гепарином, нормализуют протамином.
Несмотря на все меры предосторожности, остановка сердца не проходит без последствий. В течение периода реперфузиичасто возникает дисфункция миокарда, которая может вести к брадикардии, аритмий (например, фибрилляции желудочков), и низкого сердечного выброса. При данных осложнениях применяются стандартные меры, такие как стимуляция, дефибрилляция и инотропные препараты.
Обычно длительность госпитализации составляет 4–5 дней, однако при развитии осложнений или сопутствующих заболеваниях длительность стационарного лечения увеличивается.
Осложнения аортокоронарного шунтирования
Осложнения и недостатки традиционной техники шунтирования коронарных артерий преимущественно связаны с:
Стернотомией
Экстракорпоральное кровообращение
Срединная стернотомия обычно хорошо переносится пациентами, однако период восстановления занимает от 4 до 6 недель. Кроме того, раневые инфекции иногда вызывают медиастинит или остеомиелит грудины, которые трудно поддаются лечению.
Искусственное кровообращение (ИК) является причиной некоторых серьезных осложнений, среди которых:
Кровотечение
Органная дисфункция, включая нейропсихиатрические эффекты
Инсульт
Кровотечение, связанное с искусственным кровообращением, является частой проблемой, обусловленной различными факторами, включая гемодилюцию, применение гепарина, дисфункцию тромбоцитов из-за прохождения через насос АИК, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и индуцированную гипотермию.
Дисфункция органа может возникать вследствие системной воспалительной реакции в ответ на использование аппарата ИК (вероятно, вследствие контакта крови с чужеродными материалами системы), что может вызвать нарушение функции любого органа (например, легких, почек, мозга, желудочно-кишечного тракта). Канюляция аорты, ее пережатие и освобождение могут спровоцировать выброс эмболов, что приводит к инсульту. Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутсвием дополнительных факторов риска, риск развития инсульта составляет 1-2%.
Психоневрологические эффекты после применения аппарата искусственного кровообращения могут развиваться, вероятно, вторично по отношению к микроэмболам, примерно в 25–30% случаев (1). Когнитивные и поведенческие расстройства превалируют у пожилых пациентов. Это указывает на вероятность того, что причиной этих изменений является уменьшение "нейронного резерва", которое обуславливает у пожилых пациентов повышенную чувствительность к незначительным травмам, возникшим во время процедуры экстракорпорального кровообращения. Данные когнитивные нарушения сильно варьируются по степени тяжести и могут сохраняться от недель до нескольких лет. Неясно, насколько использование метода АКШ на работающем сердце (АКШ без искусственного кровообращения) снижает долгосрочные риски развития нейропсихических осложнений.
Другие распространённые осложнения АКШ включают:
Аритмии
Очаговая ишемия миокарда
Тотальная ишемия миокарда
Периоперационный инфаркт миокарда встречается у 1% пациентов. Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутствием дополнительных факторов риска, риск развития ИМ в периоперационном периоде составляет < 5%. Фибрилляция предсердий – в 15–40% случаев, как правило на 2–4-й день после операции. Бета-блокаторы (включая соталол) и амиодарон способны уменьшать вероятность развития предсердных аритмий после операции на сердце. Неустойчивая ЖТ возникает почти у 50% больных.
Смертность преимущественно зависит от состояния пациентов перед оперативным вмешательством; также важен опыт хирургов и специализация лечебного учреждения (т.е., количество операций, выполняемых за год). В специализированных центрах периоперационная летальность среди пациентов с неотягощенным анамнезом по заболеваниям других систем и органов обычно составляет < 1–3% (2). Для пациентов с нормальным размером сердца, отсутствием ИМ в анамнезе, хорошей функцией желудочков и отсутствием дополнительных факторов риска, риск смертности составляет ≤ 1%.
Риски инсульта, инфаркта миокарда в периоперационном периоде и смертности увеличиваются с возрастом, снижением функции ЛЖ и наличием основного предрасполагающего заболевания.
С помощью простого калькулятора можно разделить риски, связанные с АКШ, на три группы (низкий, средний, высокий). Общество торакальных хирургов (STS) публикует более усовершенствованный калькулятор Short-Term/Operative Risk Calculator, используемый для оценки риска операционной смертности, основной заболеваемости и осложнений после большинства категорий кардиологических процедур в Adult Cardiac Surgery Database (ACSD) (например, инсульт, почечная недостаточность).
Справочные материалы по традиционной процедуре АКШ
1. Kulik A, Ruel M, Jneid H, et al: Secondary prevention after coronary artery bypass graft surgery: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 131(10):927–964, 2015. doi:10.1161/CIR.0000000000000182
2. Peterson ED, Coombs LP, DeLong ER, Haan CK, Ferguson TB: Procedural volume as a marker of quality for CABG surgery. JAMA 291(2):195–201, 2004. doi:10.1001/jama.291.2.195
Альтернативные техники коронарного шунтирования
Альтернативные техники направлены на ограничение осложнений традиционного аортокоронарного шунтирования путём:
Избегания сердечно-легочного шунтирования (шунтирование коронарных артерий без использования аппарата искусственного кровообращения)
Избегания срединной стернотомии (минимально инвазивное коронарное шунтирование)
Комбинирования обеих техник
АКШ на работающем сердце
Избежать сердечно-легочного шунтирования в случае некоторых пациентов позволяет техника операции, позволяющая хирургу реваскуляризировать сокращающееся сердце. Специальные инструменты и методы удерживают часть миокарда, обеспечивая относительную неподвижность операционного поля.
АКШ на работающем сердце чаще проводят путём парастернального или межреберного доступа (малоинвазивное АКШ), иногда с использованием эндоскопической аппаратуры и даже роботизированной поддержки, однако оно также выполняется в сочетании с традиционной срединной стернотомией, которая обеспечивает лучший операционный доступ.
Биение сердца во время операции означает, что миокард требует больше кислорода, чем при использовании АИК. Таким образом, сердце оказывается чувствительным к прекращению коронарного кровотока, устраиваемому во время наложения сосудистого анастомоза; это прекращение может вызвать ишемию или инфаркт зоны миокарда, снабжаемой оперируемым сосудом. Некоторые хирурги накладывают временный коронарный шунт для обеспечения перфузии дистальных сегментов.
АКШ на работающем сердце технически более сложное, но может оказаться целесообразным у пациентов с выраженной кальцификацией аорты, что приводит к более высокому риску манипуляций на аорте. По сравнению с перфузионным шунтированием, бесперфузионное АКШ (без насоса) ассоциировано с повышенной потребностью в реваскуляризации в течение одного г.
Малоинвазивное АКШ
Малоинвазивная техника АКШ более сложна в исполнении, а также неудобна при наложении нескольких шунтов, особенно на задней поверхности сердца. Объем переливаемой крови, продолжительность асистолии и стоимость вмешательства при выполнении АКШ на работающем сердце обычно меньше, чем при шунтировании с использованием АИК, а также несколько клинических исследований показали, что частота развития серьезных осложнений, таких как смерть, инфаркт миокарда и инсульт, сопоставима при обеих техниках. Таким образом, представляется, что теоретические преимущества избежания искусственного кровообращения на практике полностью не реализуются.
Минимально инвазивное коронарное шунтирование обычно сочетается с off-pump-техникой, однако также может проводиться с использованием АИК. В этих случаях искусственное кровообращение налаживается эндоваскулярно с использованием специальных катетеров, вставляемых в артериальное и венозное русло. Просвет аорты чаще перекрывается баллоном, расположенным на конце аортального катетера, чем наружным зажимом. Несмотря на избежание осложнений, связанных со срединной стернотомией, эта техника ассоциирована с таким же риском смерти и развития больших операционных осложнений, как и стандартные подходы (1).
Справочные материалы по альтернативным процедурам АКШ
1. Teman NR, Hawkins RB, Charles EJ, et al. Minimally Invasive vs Open Coronary Surgery: A Multi-Institutional Analysis of Cost and Outcomes. Ann Thorac Surg 2021;111(5):1478-1484. doi:10.1016/j.athoracsur.2020.06.136