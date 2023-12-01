Профилактика тромбоза глубоких вен (ТГВ)

Предотвращение тромбоза глубоких вен (ТГВ) предпочтительнее и безопаснее его лечения, особенно у пациентов из группы высокого риска (см. таблицу Риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии). Профилактика ТГВ начинается с оценки рисков. Оценка риска, наряду с другими факторами, позволяет выбрать правильную превентивную методику. Превентивные меры включают
Профилактика неподвижного положения
Профилактическая антикоагуляция (например, низкомолекулярный гепарин, фондапаринукс, скорректированная доза варфарина, прямой пероральный антикоагулянт)
Кава-фильтры нижней полой вены (НПВ) не предотвращают ТГВ, но иногда устанавливаются в попытке предотвратить тромбоэмболию легочных артерий (ТЭЛА). Кава-фильтр можно использовать для предотвращения ТЭЛА у пациентов с ТГВ нижних конечностей, у которых есть противопоказания к антикоагулянтной терапии, или у пациентов с рецидивом ТГВ (или эмболии), несмотря на адекватную антикоагулянтную терапию. Несмотря на широкое использование кава-фильтров, их эффективность в предотвращении ТЭЛА не изучена и не доказана.
(См. также Тромбоз глубоких вен (Deep Venous Thrombosis)).
Оценка риска при профилактике ТГВ
Пациентам с низким риском ТГВ (например тем, которым выполняются небольшие по объему хирургические вмешательства, но не имеющим клинических факторов риска ТГВ, а также лицам, вынужденным в течение длительного времени находиться в неподвижном положении, например при авиаперелете, который длится > 6 часов) необходимо рекомендовать прогулки пешком либо периодически совершать движения ногами; медикаментозная терапия не требуется. Целесообразным является сгибание и разгибание стоп 10 раз/час.
К пациентам с более высоким риском ТГВ относятся те, кто перенес небольшую операцию, при наличии у них клинических факторов риска ТГВ; те, кто перенес серьезное хирургическое вмешательство, особенно ортопедическое, даже без факторов риска; и лежачие пациенты с серьезными заболеваниями (например, большинство пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, другие пациенты с сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких [ХОБЛ], хроническим заболеванием печени, инсультом). Эти пациенты требуют дополнительного профилактического лечения (см. таблицу Риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии). Большинство этих пациентов могут быть идентифицированы и должны получить профилактику ТГВ. Госпитализация сама по себе не считается фактором риска, а пациенты, которые госпитализированы, но не относятся ни к одной из этих категорий, не требуют рутинной профилактики ТГВ.
Риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у хирургических пациентов
Категория риска
Примеры
Меры профилактики
Риск ТГВ/ТЭЛА (%)
Икроножная мышца
Проксимальная
ТЭЛА
Фатальная ТЭЛА
Низкий
Необширные хирургические вмешательства* у пациентов < 40 лет без клинических факторов риска
Ранняя и агрессивная активизация и перевод на амбулаторное лечение
2
0,4
0,2
0,002
Умеренный
Необширные хирургические операции у пациентов с факторами риска
Малые хирургические вмешательства у пациентов в возрасте 40-60 лет без факторов риска
Обширное хирургическое вмешательство у пациентов < 40 лет без других клинических факторов риска
Иммобилизованные пациенты с тяжелыми заболеваниями
Малые дозы НФГ каждые 12 часов, НМГ, фондапаринукс или ППК, в сочетании с компрессионным трикотажем или без него
10–20
2–4
1–2
0,1–0,4
Высокий
Необширные хирургические вмешательства у пациентов > 60 лет или 40-60 лет с факторами риска
Обширные хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет или с другими клиническими факторами риска
Малые дозы нефракционированного гепарина каждые 8 часов, НМГ, фондапаринукс или ИПК
20–40
4–8
2–4
0,4–1,0
Очень высокий
Большие хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет, имевших в анамнезе венозные тромбоэмболии, злокачественные новообразования или заболевания, сопровождающиеся гиперкоагуляцией
У пациентов любого возраста:
НМГ, пероральные антикоагулянты, ППК или компрессионный трикотаж в сочетании с малыми дозами НФГ каждые 8 часов или НМГ
Фонлапаринукс, если пациенты перенесли ортопедические, абдоминальные или торакальные вмешательства или при наличии у них острого тяжелого заболевания
НМГ или пероральные антикоагулянты прямого действия (DOAC) у некоторых пациентов из группы высокого риска, болеющих раком и проходящих химиотерапию
40–80
10–20
4–10
0,2–5
* Необширные хирургические операции – вмешательства, не требующие общей анестезии или вспомогательной вентиляции легких.
ПАПД = пероральный антикоагулянт прямого действия; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ТЭЛА = тромбоэмболия легочной артерии; НДНФГ = низкие дозы нефракционированного гепарина; НМГ = низкомолекулярный гепарин; ППК = прерывистая пневматическая компрессия.
Adapted with permission from Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al: Prevention of venous thromboembolism. Chest 119:132S–175S, 2001.
Лечение в профилактике ТГВ
Профилактика ТГВ может включать в себя одно или несколько следующих действий:
Механическая терапия (например, приспособление для компрессии или чулки, венозные фильтры)
Медикаментозная терапия (включая низкие дозы нефракционированного гепарина, низкомолекулярный гепарин, варфарин, фондапаринукс, пероральные антикоагулянты прямого действия)
Выбор зависит от уровня риска у конкретного пациента, вида хирургического вмешательства (если применимо), планируемой продолжительности профилактического лечения, противопоказаний, побочных эффектов, относительной стоимости, легкости в применении и опыта лечебного учреждения и врача.
Механическая терапия для профилактики ТГВ
В послеоперационном периоде эффективным является возвышенное положение нижних конечностей и предотвращение длительного неподвижного положения, препятствующего нормальному венозному оттоку из нижних конечностей.
Преимущества чулок с дозированной компрессией сомнительны за исключением пациентов низкого риска, подвергающихся хирургическим вмешательствам и отдельных стационарных больных. Однако комбинация компрессионного трикотажа и других профилактических мер может быть более эффективна, чем любой из этих двух подходов.
При перемежающейся пневматической компрессии (ППК) используется насос, циклически надувающий и сдувающий полые пластиковые гетры, обеспечивая наружное сдавление нижних конечностей. ППК может использоваться как изолированно, так и в комбинации с антикоагулянтами в послеоперационном периоде. ППК рекомендует использовать у пациентов, подвергающихся хирургическим вмешательствам и имеющих высокий риск геморрагических осложнений, у которых терапия антикоагулянтами может быть противопоказана. Возможно, ППК более эффективна для предотвращения ТГВ голеней, чем проксимальных тромбозов. ППК противопоказана некоторым пациентам, которые имеют ожирение и могут быть не в состоянии правильно применять устройства.
Пациентам с очень высоким риском ТГВ и кровотечений (например, после серьезных травм) рекомендуется применять ППК до момента, когда риск кровотечения снизится и можно будет назначить антикоагулянты.
Следует избегать установки кава-фильтров в нижнюю полую вену, если диагноз ТГВ не подтвержден, за исключением строго отобранных пациентов.
Медикаментозная терапия для профилактики ТГВ
Фармакологическая профилактика за тромбопредусматривает использование антикоагулянтов.
Роль аспирина при профилактике ТГВ в основном ограничивается пациентами, проходящими операцию по тотальному эндопротезированию тазобедренного или коленного сустава (1).
Низкодозированный нефракционированный гепарин (НФГ) по 5 000 единиц подкожно назначается за 2 часа до операции и каждые 8–12 часов после операции в течение 7–10 дней или до момента выписки пациента на амбулаторное лечение. Больные, находящиеся в лежачем положении и не подвергающиеся хирургическим вмешательствам, должны получать НФГ по 5000 единиц подкожно каждые 12 часов до устранения факторов риска.
НМГ более эффективны для профилактики ТГВ и ТЭЛА, чем назначаемый в небольших дозировках НФГ (2, 3, 4), однако их применение ограничивает цена. Одинаково эффективным является подкожное введение 30 мг эноксапарина каждые 12 часов, 5000 единиц дальтепарина подкожно 1 раз в день и 4 500 единиц тинзапарина подкожно 1 раз в день. Фондапаринукс в дозировке 2,5 мг, вводимый подкожно 1 раз в день, как минимум так же эффективен, как НМГ у больных, которым выполняются хирургические вмешательства неортопедического профиля и, возможно, более эффективен, чем НМГ у пациентов, которым выполняются ортопедические операции (5).
Варфарин, при использовании его для поддержания международного нормализованного отношения (МНО) на целевом уровне от 2,0 до 3,0, доказал свою эффективность в ортопедической хирургии, но используется реже, поскольку альтернативные антикоагулянты, такие как НМГ и пероральные антикоагулянты прямого действия, легче использовать.
Назначаемые для профилактики ТГВ и ТЭЛА при операциях протезирования коленного или тазобедренного суставов пероральные антикоагулянты прямого действия (например, дабигатран, ривароксабан, апиксабан) как минимум так же эффективны и безопасны, как препараты НМГ, однако они намного более дороже варфарина и их экономическая эффективность требует дальнейшего изучения (3).
При профилактике ТГВ всегда существует риск кровотечения при использовании антикоагулянтов.
Профилактика ТГВ в отдельных популяциях
При ортопедических операциях на тазобедренном суставе и других операциях на нижних конечностях рекомендуются выбранные пероральные антикоагулянты прямого действия (например, ривароксабан, апиксабан), НМГ, фондапаринукс или варфарин в корректированной дозе. ППК также эффективна для пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование коленного сустава и некоторых других пациентов с высоким риском, которым антикоагулянты не могут быть назначены из-за высокого риска возникновения кровотечений. В случае вмешательств ортопедического характера профилактическое лечение должно быть начато до или после операции и продолжаться минимум 14 дней. В ортопедической хирургии фондапаринукс 2,5 мг подкожно 1 раз в день, по-видимому, более эффективный для предотвращения ТГВ, чем НМГ, но его применение может быть связано с повышенным риском кровотечения (5).
При плановом нейрохирургиеском вмешательстве, травме спинного мозга или множественной травме рекомендуются низкие дозы НМГ, в качестве терапии первой линии, или же низкие дозы НФГ.
Для пациентов, проходящих нейрохирургическое вмешательство, были использованы физические методы (ППК, эластичные чулки), из-за беспокойства по поводу внутричерепного кровотечения; однако НМГ, кажется, являются приемлемой альтернативой. Относительно применения комбинации ППК, эластичных чулок и НМГ у пациентов с повреждением спинного мозга или политравмой имеется мало данных.
Также назначение профилактического лечения показано больным, имеющим тяжелые соматические заболевания, требующие постельного режима (например, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сердечная недостаточность). Низкая доза НФГ или НМГ эффективна у пациентов, которые уже не получают внутривенный гепарин или тромболитики; ППК, компресионные чулки или их сочетание могут использоваться в случае наличия противопоказаний к антикоагулятам. Для некоторых онкологических пациентов из группы высокого риска (например, с раком поджелудочной железы на поздних стадиях), которые получают химиотерапию, можно рассмотреть возможность первичной профилактики с помощью НМГ или определенных пероральных антикоагулянтов прямого действия (апиксабан или ривароксабан) (6, 7, 8, 9).
Профилактика посттромботического синдрома
Пациентам с симптоматическим ТГВ, у которых развиваются симптомы посттромботического синдрома (например, отек ног, боль, ноющее чувство), рекомендуется носить компрессионные чулки до колен, обеспечивающие давление 30–40 мм рт. ст., хотя чулки, обеспечивающие более низкое давление (20–30 мм рт. ст.) можно рассмотреть, если пациенты не могут носить чулки с более высоким давлением. Однако рутинное использование чулок у всех пациентов с ТГВ было поставлено под сомнение данными метаанализа рандомизированных исследований, в которых использование компрессионных чулок по сравнению с плацебо (отсутствие компрессионных чулок или чулки с ложной компрессией) не выявило статистически значимого снижения частоты развития посттромботического синдрома) (10).
Справочные материалы по лечению
1. Ludwick L, Shohat N, Van Nest D, Paladino J, Ledesma J, Parvizi J: Aspirin May Be a Suitable Prophylaxis for Patients with a History of Venous Thromboembolism Undergoing Total Joint Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 104(16):1438–1446, 2022. doi:10.2106/JBJS.21.00601
2. McGarry LJ, Stokes ME, Thompson D: Outcomes of thromboprophylaxis with enoxaparin vs. unfractionated heparin in medical inpatients. Thromb J 4:17, 2006. doi:10.1186/1477-9560-4-17
3. Laporte S, Liotier J, Bertoletti L, et al: Individual patient data meta-analysis of enoxaparin vs. unfractionated heparin for venous thromboembolism prevention in medical patients. J Thromb Haemost 9(3):464–472, 2011. doi:10.1111/j.1538-7836.2011.04182.x
4. Neumann I, Rada G, Claro JC, et al: Oral direct Factor Xa inhibitors versus low-molecular-weight heparin to prevent venous thromboembolism in patients undergoing total hip or knee replacement: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 156(10):710–719, 2012. doi:10.7326/0003-4819-156-10-201205150-00421
5. Dong K, Song Y, Li X, et al: Pentasaccharides for the prevention of venous thromboembolism. Cochrane Database Syst Rev 10(10):CD005134, 2016. doi:10.1002/14651858.CD005134.pub3
6. Carrier M, Abou-Nassar K, Mallick R, et al: Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 380:711–719, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1814468
7. Farge D, Frere C, Connors JM, et al: 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol 20 (10): e566–e581, 2019. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30336-5
8. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM, et al: Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 38:496–520, 2020. doi: 10.1200/JCO.19.01461
9. Khorana AA, Soff GA, Kakkar AK, et al: Rivaroxaban for thromboprophylaxis in high-risk ambulatory patients with cancer. N Engl J Med 380:720–728, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1814630
10. Subbiah R, Aggarwal V, Zhao H, Kolluri R, Chatterjee S, Bashir R: Effect of compression stockings on post thrombotic syndrome in patients with deep vein thrombosis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Haematol 3(6):e293–e300, 2016. doi:10.1016/S2352-3026(16)30017-5
Основные положения
Лечение для предотвращения тромбоза глубоких вен обязательно для пациентов, прикованным к постели из-за тяжелого заболевания и/или тем, кто перенес определенные хирургические вмешательства.
В качестве профилактических мер рекомендуются ранняя активизация, возвышенное положение нижних конечностей и прием антикоагулянтов; у больных, которым противопоказаны антикоагулянты, эффективными могут быть устройства прерывистой пневматической компрессии или компрессионный трикотаж.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Farge D, Frere C, Connors JM, et al: 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol 20 (10): e566–e581, 2019. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30336-5