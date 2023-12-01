Профилактика тромбоза глубоких вен (ТГВ)

Фармакологическая профилактика за тромбопредусматривает использование антикоагулянтов.

Роль аспирина при профилактике ТГВ в основном ограничивается пациентами, проходящими операцию по тотальному эндопротезированию тазобедренного или коленного сустава (1).

Низкодозированный нефракционированный гепарин (НФГ) по 5 000 единиц подкожно назначается за 2 часа до операции и каждые 8–12 часов после операции в течение 7–10 дней или до момента выписки пациента на амбулаторное лечение. Больные, находящиеся в лежачем положении и не подвергающиеся хирургическим вмешательствам, должны получать НФГ по 5000 единиц подкожно каждые 12 часов до устранения факторов риска.

НМГ более эффективны для профилактики ТГВ и ТЭЛА, чем назначаемый в небольших дозировках НФГ (2, 3, 4), однако их применение ограничивает цена. Одинаково эффективным является подкожное введение 30 мг эноксапарина каждые 12 часов, 5000 единиц дальтепарина подкожно 1 раз в день и 4 500 единиц тинзапарина подкожно 1 раз в день. Фондапаринукс в дозировке 2,5 мг, вводимый подкожно 1 раз в день, как минимум так же эффективен, как НМГ у больных, которым выполняются хирургические вмешательства неортопедического профиля и, возможно, более эффективен, чем НМГ у пациентов, которым выполняются ортопедические операции (5).

Варфарин, при использовании его для поддержания международного нормализованного отношения (МНО) на целевом уровне от 2,0 до 3,0, доказал свою эффективность в ортопедической хирургии, но используется реже, поскольку альтернативные антикоагулянты, такие как НМГ и пероральные антикоагулянты прямого действия, легче использовать.

Назначаемые для профилактики ТГВ и ТЭЛА при операциях протезирования коленного или тазобедренного суставов пероральные антикоагулянты прямого действия (например, дабигатран, ривароксабан, апиксабан) как минимум так же эффективны и безопасны, как препараты НМГ, однако они намного более дороже варфарина и их экономическая эффективность требует дальнейшего изучения (3).

При профилактике ТГВ всегда существует риск кровотечения при использовании антикоагулянтов.