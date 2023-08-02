Различные ветви аорты могут быть окклюзированы вследствие атеросклероза, фибромышечной дисплазии или других причин, вызывая симптомы и клинические проявления ишемии или инфаркта. Диагностируется данное заболевание с помощью визуализирующих методов исследования. Лечение включает в себя эмболэктомию, ангиопластику, иногда шунтирование.
Может возникнуть окклюзия ветвей брюшной аорты
Острая: в результате эмболии, тромбоза артерии или диссекции
Хроническая: в результате атеросклероза, фиброзномышечной дисплазии или внешнего сжатия патологическими образованиями
Наиболее часто окклюзия локализуется:
В верхней брыжеечной артерии
Чревном стволе
Почечной артерии
Бифуркации аорты
По неустановленным причинам хроническая окклюзия чревного ствола чаще встречается у женщин.
Симптоматика окклюзии ветвей брюшной аорты
Клиническая манифестация (например боль, органная недостаточность, некроз) возникает в результате ишемии или инфаркта и варьирует в зависимости от вовлеченной артерии и тяжести состояния.
Острая мезентериальная ишемия вызывает ишемию кишечника и его инфаркт, что служит причиной интенсивных диффузных болей в животе, обычно несоразмерных наблюдаемой клинической картине. Острая окклюзия чревного ствола может привести к инфаркту селезенки или печени.
В случаях, когда верхняя брыжеечная артерия и чревный ствол существенно не сужены или не окклюзированы, хроническая сосудистая мезентериальная недостаточность протекает в основном бессимптомно,что обусловлено наличием обширного коллатерального сообщения между основными висцеральными артериальными стволами. Так как переваривание пищи сопровождается увеличением мезентериального кровотока, клинические проявления хронической мезентериальной недостаточности могут появляться в основном после приема пищи (кишечная стенокардия); обычно болевой синдром начинается через 30 минут – 1 час после приема пищи и носит стойкий интенсивный характер, локализуясь обычно в околопупочной области и уменьшаясь после сублингвального приема нитроглицерина. Пациенты начинают бояться принимать пищу, в результате чего теряют вес вплоть до полного истощения. Иногда развивается мальабсорбция, вносящая свой дополнительный вклад в потерю массы тела. Пациенты могут предъявлять жалобы на урчание в животе, тошноту, рвоту, темный стул, диарею или запор.
Острая эмболия почечной артерии вызывает внезапную боль в боку, сопровождающуюся гематурией; это может быть ошибочно диагностировано как нефролитиаз. Хроническая окклюзия может протекать бессимптомно или приводить к возникновению новой или к трудноконтролируемой артериальной гипертензии и другим последствиям почечной недостаточности.
Острая окклюзия бифуркации аорты или ее ветвей может быть причиной появления внезапного болевого синдрома в покое, бледности кожных покровов и слизистых оболочек, паралича, отсутствия периферического пульса и похолодания конечностей (см. Острая окклюзия периферических артерий). Хроническая окклюзия может сопровождаться перемежающей хромотой нижних конечностей и ягодиц, а также эректильной дисфункцией (синдром Лериша). Пульс на бедренной артерии отсутствует, а лодыжечно-плечевой индекс не соответствует норме. Функция нижней конечности может быть нарушена.
Диагностика окклюзии ветвей брюшной аорты
Методы визуализации
Диагноз основывается главным образом на данных анамнеза и физикального обследования и подтверждается дуплексной ультрасонографией, КТ-ангиографией, магнитно-резонансной ангиографией или традиционной ангиографией.
Лечение окклюзии ветвей брюшной аорты
При острой окклюзии проводится эмболэктомия или чрескожная транслюминарная ангиопластика
При хронической тяжелой форме окклюзии показано хирургическое вмешательство или ангиопластика
Острая окклюзия требует немедленного хирургического вмешательства, проведения эмбол-эктомии или чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) со стентированием или без. В том случае, если эмболэктомия или ЧТА не увенчались успехом, может понадобиться лапаротомия с обводным сосудистым шунтом и резекцией кишечника.
При наличии хронической окклюзии с клиническими проявлениями обсуждается хирургическое лечение или ангиопластика. В этом случае могут помочь модификация факторов риска и прием антритромбоцитарных препаратов.
Острая окклюзия брыжеечной артерии (например, верхней брыжеечной артерии) ассоциирована с высокой смертностью и требует немедленной реваскуляризации. Если в течение 4–6 часов не восстановлено кровоснабжение кишечника, прогноз неблагоприятный.
При хронической окклюзии верхней брыжеечной артерии и чревного ствола соблюдение диеты может временно уменьшить клинические проявления. При выраженных клинических проявлениях показано выполнение хирургической реваскуляризации висцеральных артерий дистальнее места окклюзии. Долгосрочный прогноз проходимости шунтов превышает 90%. У некоторых пациентов (особенно в старшей возрастной группе, где имеется высокий риск интраоперационных осложнений) наиболее успешной считается реваскуляризация методом ЧТА со стентированием или без. В послеоперационном периоде происходит быстрое исчезновение симтоматики и восстановление веса пациента.
Острая оклюзия почечной артерии требует эмболэктомии, иногда выполняется ЧТА. При хронической окклюзии первым этапом назначается адекватная гипотензивная терапия. В случаях невозможности коррекции артериального давления гипотензивными препаратами или при ухудшении функции почек, выполняют ЧТА со стентированием; если ее выполнение невозможно, для восстановления кровотока проводят эндартерэктомию или шунтирование.
Окклюзия бифуркации аорты требует экстренной эмболэктомии, которая обычно выполняется через бедренную артерию. Если хроническая окклюзия бифуркации аорты вызывает перемежающую хромоту, то выполняют аортоподвздошное или аортобедренное шунтирование в обход места окклюзии. ЧТА является альтернативным методом лечения у данной категории пациентов.
Основные положения
Окклюзия брюшной аорты может быть острой или хронической.
Симптомы варьируют в зависимости от тяжести окклюзии и типа пораженной артерии.
Диагноз окклюзии ветвей брюшной аорты основан на анамнезе и данных объективного обследования и подтверждается с помощью методов визуализации.
Острую окклюзию необходимо лечить как неотложное хирургическое состояние путем эмболэктомии, чрескожной транслюминальной ангиопластики или шунтирования. Лечение хронической окклюзии осуществляется с помощью лекарств и изменения образа жизни, в тяжелых случаях применяется хирургическое вмешательство или ангиопластика.