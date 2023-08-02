Окклюзия ветвей брюшной аорты

Клиническая манифестация (например боль, органная недостаточность, некроз) возникает в результате ишемии или инфаркта и варьирует в зависимости от вовлеченной артерии и тяжести состояния.

Острая мезентериальная ишемия вызывает ишемию кишечника и его инфаркт, что служит причиной интенсивных диффузных болей в животе, обычно несоразмерных наблюдаемой клинической картине. Острая окклюзия чревного ствола может привести к инфаркту селезенки или печени.

В случаях, когда верхняя брыжеечная артерия и чревный ствол существенно не сужены или не окклюзированы, хроническая сосудистая мезентериальная недостаточность протекает в основном бессимптомно,что обусловлено наличием обширного коллатерального сообщения между основными висцеральными артериальными стволами. Так как переваривание пищи сопровождается увеличением мезентериального кровотока, клинические проявления хронической мезентериальной недостаточности могут появляться в основном после приема пищи (кишечная стенокардия); обычно болевой синдром начинается через 30 минут – 1 час после приема пищи и носит стойкий интенсивный характер, локализуясь обычно в околопупочной области и уменьшаясь после сублингвального приема нитроглицерина. Пациенты начинают бояться принимать пищу, в результате чего теряют вес вплоть до полного истощения. Иногда развивается мальабсорбция, вносящая свой дополнительный вклад в потерю массы тела. Пациенты могут предъявлять жалобы на урчание в животе, тошноту, рвоту, темный стул, диарею или запор.

Острая эмболия почечной артерии вызывает внезапную боль в боку, сопровождающуюся гематурией; это может быть ошибочно диагностировано как нефролитиаз. Хроническая окклюзия может протекать бессимптомно или приводить к возникновению новой или к трудноконтролируемой артериальной гипертензии и другим последствиям почечной недостаточности.

Острая окклюзия бифуркации аорты или ее ветвей может быть причиной появления внезапного болевого синдрома в покое, бледности кожных покровов и слизистых оболочек, паралича, отсутствия периферического пульса и похолодания конечностей (см. Острая окклюзия периферических артерий). Хроническая окклюзия может сопровождаться перемежающей хромотой нижних конечностей и ягодиц, а также эректильной дисфункцией (синдром Лериша). Пульс на бедренной артерии отсутствует, а лодыжечно-плечевой индекс не соответствует норме. Функция нижней конечности может быть нарушена.