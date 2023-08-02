Аортиты -это воспаление аорты, иногда приводящее к формированию аневризмы или окклюзии.
Аортит является редким заболеванием, но потенциально опасным для жизни. Зарегистрированная заболеваемость им составляет 1–3 случая на миллион в год.
Аортит вызывается:
Системные ревматические заболевания (например, артериит Такаясу, гигантоклеточный артериит, анкилозирующий спондилит, болезнь Бехчета, иммуноглобулин G4-ассоциированное заболевание, рецидивирующий полихондрит)
Инфекциями (например, бактериальным эндокардитом, сифилисом, лихорадкой Скалистых гор, грибковыми инфекциями)
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Аортит также является составной частью синдрома Когана (инфекционный кератит, вестибулярная и слуховая дисфункция и аортит).
Воспаление обычно вовлекает все слои аорты (интиму, медиа и адвентицию) и может привести к окклюзии аорты или ее ветвей или ослаблению артериальной стенки, что в итоге приводит к формированию аневризмы аорты.
Патогенез, симптомы и признаки, диагностика и лечение отличаются в зависимости от этиологии заболевания.
Однако общий принцип лечения заключается в лечении основного расстройства.