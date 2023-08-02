Аортиты -это воспаление аорты, иногда приводящее к формированию аневризмы или окклюзии.

Аортит является редким заболеванием, но потенциально опасным для жизни. Зарегистрированная заболеваемость им составляет 1–3 случая на миллион в год.

Аортит вызывается:

Ветви восходящей части грудной аорты у пациента с артериитом Такаясу Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Восходящий отдел аорты у пациента с артериитом Такаясу Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Аортит также является составной частью синдрома Когана (инфекционный кератит, вестибулярная и слуховая дисфункция и аортит).

Воспаление обычно вовлекает все слои аорты (интиму, медиа и адвентицию) и может привести к окклюзии аорты или ее ветвей или ослаблению артериальной стенки, что в итоге приводит к формированию аневризмы аорты.

Патогенез, симптомы и признаки, диагностика и лечение отличаются в зависимости от этиологии заболевания.

Однако общий принцип лечения заключается в лечении основного расстройства.