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Аортиты

Авторы:Mark A. Farber, MD, FACS, University of North Carolina;
Federico E. Parodi, MD, University of North Carolina School of Medicine
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Аортиты -это воспаление аорты, иногда приводящее к формированию аневризмы или окклюзии.

Аортит является редким заболеванием, но потенциально опасным для жизни. Зарегистрированная заболеваемость им составляет 1–3 случая на миллион в год.

Аортит вызывается:

Аортит также является составной частью синдрома Когана (инфекционный кератит, вестибулярная и слуховая дисфункция и аортит).

Воспаление обычно вовлекает все слои аорты (интиму, медиа и адвентицию) и может привести к окклюзии аорты или ее ветвей или ослаблению артериальной стенки, что в итоге приводит к формированию аневризмы аорты.

Патогенез, симптомы и признаки, диагностика и лечение отличаются в зависимости от этиологии заболевания.

Однако общий принцип лечения заключается в лечении основного расстройства.

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