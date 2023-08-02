Аневризмы брюшного отдела аорты (АБОА)

Медикаментозное лечение, в частности, отказ от курения и контроль артериального давления

Общепринятыми методами является хирургическое лечение или эндоваскулярная имплантация стент-графта

Некоторые аневризмы брюшной аорты увеличиваются со скоростью 10% в год. Увеличение часто происходит поэтапно с периодами отсутствия роста. Другие аневризмы увеличиваются экспоненциально.

Кроме того, у данной группы пациентов необходимо контролировать основные факторы риска прогрессирования атеросклероза, особенно курение, и регулировать прием антигипертензивных препаратов. Если аневризма небольшого (< 4 см) или среднего размера (от 4 до 5 см) увеличивается до размера > 5,0–5,5 см и если риск периоперационных осложнений ниже предполагаемого риска разрыва, показана хирургическая коррекция АБА. Необходимо откровенно обсудить с пациентом риски разрыва в сравнении с периоперационными осложнениями.

Необходимость хирургического лечения связана с размером аневризмы, что связано с риском ее разрыва (см. таблицу Размер аневризмы брюшного отдела аорты и риск разрыва).

Таблица Размер аневризмы брюшного отдела аорты и риск разрыва* Таблица

Разрыв аневризм брюшного отдела аорты является показанием к незамедлительному открытому хирургическому вмешательству или эндоваскулярной имплантации стент-графта. Без лечения летальность приближается к 100%. Четкой разницы в смертности при открытом хирургическом лечении по сравнению с эндоваскулярной постановкой стента нет (1). Причинами высокой смертности служит сопутствующий коронарный, цереброваскулярный и периферический атеросклероз.

Пациентам, которые поступают в состоянии геморрагического шока необходимо проведение жидкостной ресусцитации и переливание крови, но среднее артериальное давление не должно превышать > 70–80 мм рт. ст. (пермиссивная гипотензия), в связи с риском усиления кровотечения. Важное значение имеет предоперационный контроль артериального давления и предотвращение артериальной гипертензии.

Здравый смысл и предостережения

Плановая хирургическая реконструкция рекомендована при

Аневризмах > 5 см у женщин и > 5,5 см у мужчин (когда риск разрыва увеличивается до > 5–10% в год), кроме наличия сопутствующих заболеваний, которые являются противопоказанием для хирургического вмешательства

Дополнительные показания для планового хирургического вмешательства включают

Увеличение размера аневризмы на > 0,5 см на протяжении 6 месяцев независимо от размера

Хроническая боль в животе

Тромбоэмболические осложнения

Аневризмы подвздошной или бедренной артерий, вызывающие ишемию нижних конечностей

Аневризмы > 4,5 см у пациентов с синдромом Марфана

Перед плановым оперативным лечением часто необходимо клиническое рассмотрение вероятности ишемической болезни сердца (ИБС) и необходимости дальнейшего обследования (см. таблицу Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца), потому что некоторые пациенты с АБА имеют значительные риски сердечно-сосудистых осложнений. Существенными являются агрессивная консервативная терапия и контроль факторов риска. Было показано, что рутинная предоперационная коронарная ангиопластика или шунтирование не являются необходимыми для большинства пациентов, которых можно подготовить с помощью хорошего медикаментозного лечения перед пластикой аневризмы; коронарную реваскуляризацию следует рассматривать только у пациентов с нестабильной ИБС (например, при остром коронарном синдроме, включая нестабильную стенокардию) или при множественных факторах риска ИБС.

Хирургическое лечение состоит в замене аневризматической части брюшной аорты на синтетический графт. Если вовлечены подвздошные артерии графт должен быть установлен и в них. При аорто-бифеморальной реконструкции важно обеспечить поток по крайней мере по одной внутренней подвздошной артерии (гипогастральной артерии), чтобы избежать васкулогенной эректильной дисфункции и ишемии органов таза. Если аневризма располагается над почечными артериями, они должны быть имплантированы в графт либо должны быть созданы анастамозы.

Эндоваскулярная имплантация стент-графта в просвет аневризмы через бедренную артерию является альтернативным и менее инвазивным методом лечения, который имеет меньшую частоту возникновения заболеваний и смертей, чем при открытой операции. Эта процедура исключает аневризму из системного кровотока и уменьшает риск разрыва. С течением времени аневризма тромбируется, а 50% из них в последующем уменьшается в размерах. Краткосрочные результаты данного метода хорошие, а долгосрочные результаты благоприятные. Возможны осложнения после установки стент-графта, среди которых поворот стента, его сгибание или миграция, тромбоз и истечение крови (постоянный ток крови в аневризматический мешок после установки протеза). Поэтому контрольные посещения после установки стент-графта должны быть более частыми, чем после хирургического восстановления. При отсутствии осложнений контрольные осмотры, включающие любой визуализирующий метод, рекомендуются через 1, 6 и 12 месяцев, а затем ежегодно. Анатомически особенности (например, короткая шейка аневризмы ниже почечных артерий, выраженная извитость артерий) затрудняет рутинную эндоваскулярную имплантацию стента у этих пациентов; однако были разработаны устройства для решения подобных проблем. В целом для успешной эндоваскулярной реконструкции хирургам следует выбрать конкретное устройство, которое будет соответствовать анатомическим особенностям пациента.

В большинстве случаев протезирование аневризм < 5 см не повышает выживаемость. Поскольку пациенты различаются по комплекции, более точным будет предлагать реконструкцию, когда у данного пациента аневризма по своим размерам становится в два раза больше диаметра его нормальной аорты. Аневризмы следует контролировать с помощью УЗИ или КТ брюшной полости каждые 6–12 месяцев на предмет расширения, требующего лечения.

Лечение микотических аневризм основано на применении интенсивной противомикробной терапии с учетом возбудителя с последующим устранением аневризмы. Ранние диагностика и лечение улучшают прогноз.

Хирургические осложнения Инфаркт миокарда является основной причиной ранней послеоперационной смерти. Осложнения после реконструкции аневризмы брюшной аорты включают Тяжелое повреждение вен вследствие проксимального пережатия

Эректильную дисфункцию (в результате повреждения нервов или снижения кровотока)

Инфекцию трансплантата

Псевдоаневризма

Атеросклеротическую окклюзию трансплантата