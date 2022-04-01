Неатероматозный артериосклероз – возрастной фиброз аорты и ее главных ветвей.

(См. также Атеросклероз (Atherosclerosis).)

Артериосклероз является общим термином для нескольких заболеваний, вызывающих утолщение и потерю эластичности артериальной стенки.

Атеросклероз, наиболее распространенная его форма, также является серьезным и клинически важным заболеванием, поскольку вызывает ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Атероматозная болезнь характеризуется атеросклеротическими бляшками, которые представляют собой сосудистое поражение, состоящее из липидов, воспалительных и гладкомышечных клеток и матрикса соединительной ткани и могут содержать тромбы на разных этапах организации, а также отложения кальция.

Неатероматозные формы атеросклероза включают

Артериолосклероз

Атеросклероз Менкеберга

Неатероматозный артериосклероз вызывает утолщение интимы и ослабляет и разрушает эластические компоненты. Гладкомышечный слой (средняя сосудистая оболочка) атрофируется, и просвет пораженной артерии расширяется (возникает эктазия), приводя к развитию аневризмы или расслоению. Артериальная гипертензия – главный фактор развития аортального артериосклероза и аневризмы. Повреждение интимы, эктазия и изъязвление могут привести к тромбозу, эмболии или завершить окклюзию артерии.

Неатероматозный атеросклероз обычно протекает бессимптомно, пока не разовьются осложнения (например, аневризма). Это может быть случайно обнаружено во время визуализационных исследований, проведенных по другим причинам.

Лечение неатероматозного артериосклероза невозможно без контроля типичных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (например, гипертонии, дислипидемии).

Артериолосклероз Артериолосклероз поражает дистальные артерии у больных сахарным диабетом или артериальной гипертензией. Гиалиновый артериолосклероз затрагивает мелкие артерии и артериолы при сахарном диабете. Обычно происходит гиалиновое утолщение, артериолярная стенка деградирует, и просвет суживается, вызывая диффузную ишемию, особенно в почках. Гиперпластический артериолосклероз развивается чаще у пациентов с АГ; типичным бывает развитие протяженного концентрического утолщения и сужения просвета, иногда с депозитами фибрина и некрозом сосудистой стенки (некротизирующий артериолит). АГ увеличивает эти изменения, и артериосклероз (вследствие увеличения ригидности артериол и повышения периферического сопротивления) может способствовать поддержанию АГ.

Атеросклероз Менкеберга Артериосклероз Менкеберга (кальцифицирующий склероз средней сосудистой оболочки) развивается у пациентов > 50 лет. Возрастная дегенерация средней сосудистой оболочки происходит с фокусами кальцификации и даже формированием костной ткани в пределах артериальной стенки. Участки артерии могут стать твердой кальцифицированной трубкой без сужения просвета. Диагноз обычно очевиден при проведении рентгенографии. Это расстройство является клинически важным только потому, что может значительно снизить способность артерий к сокращению, приводя к выраженному, но не истинному повышению показателей артериального давления. Атеросклероз Менкеберга Изображение © Springer Science+Business Media