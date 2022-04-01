Атеросклероз

Существует большое количество факторов риска для развития атеросклероза (1—см. таблицу Факторы риска развития атеросклероза). Определенные факторы часто встречаются одновременно при метаболическом синдроме. Этот синдром включает абдоминальное ожирение, атерогенную дислипидемию, артериальную гипертензию, инсулинорезистентность и предрасположенность к тромбообразованию и общим воспалительным реакциям у малоподвижных пациентов. Инсулиновая резистентность не является синонимом метаболического синдрома, но, возможно, играет ключевую роль в его этиологии.

Таблица Факторы риска развития атеросклероза Таблица

Дислипидемия (высокий уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП или низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности), артериальная гипертензия и сахарный диабет способствуют развитию атеросклероза путем увеличения и усугубления эндотелиальной дисфункции и воспалительного процесса в эндотелии сосудов.

При дислипидемии увеличивается субэндотелиальное количество и окисление ЛПНП. Окисленные липиды стимулируют синтез молекул адгезии и воспалительных цитокинов, могут обладать антигенными свойствами, инициируя Т-обусловленный иммунный ответ и воспаление артериальной стенки. Хотя ранее считалось, что ЛПВП защищают от атеросклероза посредством обратного транспорта холестерина и транспорта антиоксидантных ферментов, которые могут расщеплять и нейтрализовать окисленные липиды, данные рандомизированных исследований и генетики указывают на гораздо менее важную роль ЛПВП в атерогенезе. Роль гипертриглицеридемии при атеросклерозе комплексная, хотя, возможно, она имеет небольшой независимый эффект (2). Основным фактором риска развития атерогенных сердечно-сосудистых заболеваний является концентрация атерогенных липопротеинов, которую лучше всего отражает концентрация аполипопротеина B (apoB) (или концентрация не-HDL-C, если apoB недоступен).

Артериальная гипертензия может приводить к сосудистому воспалению через механизмы, связанные с ангиотензином II. Последний стимулирует клетки эндотелия, гладкомышечные клетки сосудов и макрофаги к образованию проатерогенных медиаторов, включая провоспалительные цитокины, супероксидные анионы, протромботические факторы, факторы роста и окисленные лектиноподобные рецепторы ЛПНП.

Сахарный диабет приводит к образованию продуктов гликолиза, которые увеличивают синтез провоспалительных цитокинов в клетках эндотелия. Окислительный стресс и радикалы кислорода, образующиеся при сахарном диабете, непосредственно повреждают эндотелий и способствуют атерогенезу.

Хроническая почечная недостаточность способству­ет развитию атеросклероза по нескольким направлениям, включая утяжеляющуюся АГ и резистентность к инсулину, уменьшение уровня аполипопротеина А-I и повышение уровней липопротеина (а), гомоцистеина, фибриногена и С-реактивного белка.

Протромботические состояния (см. Обзор тромботических заболеваний) увеличивают вероятность атеротромбоза.

Сигаретный дым содержит никотин и другие химикаты, токсичные для сосудистого эндотелия. Курение, включая пассивное, увеличивает реактивность тромбоцитов (возможно, способствуя тромбоцитарному тромбозу) и повышает содержание фибриногена в плазме крови и гематокрит (что увеличивает вязкость крови). Курение повышает количество ЛПНП и уменьшает ЛПВП; оно также приводит к сужению сосудов, что особенно опасно в отношении артерий, уже суженных вследствие атеросклероза. Уровень ЛПВП быстро растет в течение 1 месяца после прекращения курения.

Липопротеин (а) [Lp(a)] является проатерогенным, это независимый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, инсульт и стеноз аортального клапана (3, 4). Он имеет структуру, аналогичную ЛПНП, но также имеет гидрофильный аполипопротеин (а), ковалентно связанный с гидрофобным аполипопротеином В-100 (5). Уровни Lp (a) генетически детерминированны и остаются довольно стабильными на протяжении всей жизни. Уровни Lp (a) выше 50 мг/дл считаются патологическими.

Аполипопротеин (B) (apoB) представляет собой частицу с двумя изоформами: apoB-100, которая синтезируется в печени, и apoB-46, которая синтезируется в кишечнике. ApoB-100 способен связываться с рецептором ЛПНП и отвечает за перенос холестерина. Он также отвечает за транспортировку окисленных фосфолипидов и обладает провоспалительными свойствами. Предполагается, что присутствие частицы apoB в артериальной стенке является инициирующим фактором развития атеросклеротических поражений.

Большое количество ЛПНП, характерное для сахарного диабета, очень атерогенно. Механизм может включить повышенную восприимчивость к окислению и неспецифическое повреждению эндотелия.

Высокое содержание С-реактивного белка (СРБ) достоверно не предсказывает степень атеросклероза, но может свидетельствовать о вероятности развития ишемии. В отсутствие других воспалительных нарушений повышенные уровни могут указывать на увеличенный риск разрыва капсулы атеросклеротической бляшки, продолжающееся изъязвление или тромбоз, а также на увеличенную активность лимфоцитов и макрофагов. Сам по себе CРБ не играет прямой роли в атерогенезе.

Трансплантация сердца часто сопровождается ускоренным коронарным атеросклерозом, который, вероятно, связан с иммунно-опосредованным эндотелиальным повреждением. Прогрессирующий атеросклероз также встречается после лучевой терапии области грудной клетки, что связано с радиационным повреждением эндотелия.

Инфекция C. pneumoniae или другими возбудителями (например, вирусами, Helicobacter pylori) могут привести к дисфункции эндотелия путем непосредственного инфицирования, воздействия эндотоксина или стимуляции системного или субэндотелиального воспаления.

С атеросклерозом и сердечно-сосудистыми осложнениями были уверенно ассоциированы несколько распространенных и редких генетических вариантов (например, участок возле гена 9p21, гены LPA и LDLR). Хотя каждый вариант отдельно обладает небольшим эффектом, показатели генетического риска, суммирующиеся в общее количество вариантов риска, как было показано, в значительной мере ассоциированы с атеросклерозом в более запущенных стадиях, а также как с первичными, так и рецидивирующими сердечно-сосудистыми событиями

Пациенты с гипергомоцистеинемией (например, из-за дефицита фолатов или генетического дефекта метаболизма) имеют повышенный риск развития атеросклероза. Однако в связи с результатами рандомизированных исследований методов терапии по снижению уровня гомоцистеина, которые не показали снижения показателей атеросклеротической болезни, а также в связи с результатами исследований по методу менделевской рандомизации, гипергомоцистеинемия сама по себе более не считается вызывающей атеросклероз. Причина связи между повышенными уровнями гомоцистеина и атеросклерозом неясна.