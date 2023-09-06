Первичная диагностика с помощью УЗИ, магнитно-резонансной ангиографии или КТ-ангиографии.

Подтверждение по данным ангиографии (с возможной последующей ангиопластикой)

При подозрении на реноваскулярную гипертензию первичными неинвазивными тестами, проведение которых является обоснованным, являются УЗИ, магнитно-резонансная ангиография или КТ-ангиография. Неинвазивное тестирование менее надежно для выявления фибромускулярной дисплазии из-за локализации стенотического поражения (которое обычно затрагивает внутрипочечную часть почечной артерии).

Почечная ангиография является тестом для окончательного подтверждения диагноза, который может быть проведен, когда неинвазивное тестирование не дает результатов и клинические подозрения высоки.

Ультразвуковая допплерография является достаточно точным неинвазивным методом выявления значимых стенозов (> 60%) в основной почечной артерии. Чувствительность и специфичность составляют 85–90% при проведении теста опытными специалистами (1). Точность исследования снижается в случае стволового поражения.

Магнитно-резонансная ангиография является более точным и специфичным неинвазивным тестом для оценки почечных артерий (2). Однако опасения по поводу осложнений, связанных с гадолинием, включая нефрогенный системный фиброз, ограничивают его использование, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.

Реноваскулярная гипертензия (магнитно-резонансная ангиография) Изображение Image provided by Jan N. Basile, MD.

КТ-ангиография является еще одним неинвазивным тестом с чувствительностью и специфичностью в диапазоне 95% (3). Его применение также ограничено воздействием радиоконтрастного вещества у пациентов с почечной недостаточностью.

Почечная ангиография проводится, если неинвазивные методы визуализации указывают на поражение, поддающееся ангиопластике или стентированию, или если результаты других скрининговых тестов неубедительны. Цифровая субтракционная ангиография с селективным контрастированием почечных артерий может быть использована для уточнения дагноза, однако не позволяет выполнить одномоментную ангиопластику со стентированием артерии.

Радионуклидная визуализация редко используется в диагностических целях и иногда используется в качестве функционального теста для сравнения кровотока и фильтрации между двумя почками. Перед и после визуализации используют пероральный каптоприл. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) вызывают сужение пораженной артерии и снижение перфузии на сцинтиграфии. Сужение также ведет к увеличению уровня ренина в сыворотке, что может быть выявлено до и после введения каптоприла. Этот тест может быть менее надежным у пациентов со сниженной функцией почек.

Стеноз почечной артерии (цифровая субтракционная ангиография) Изображение Image provided by Jan N. Basile, MD.

Исследование уровня активности ренина в почечной вене нецелесообразно, если не планируется оперативное лечение. Однако, в случае одностороннего поражения, отношение уровня активности ренина > 1,5 (между венами пораженной и интактной сторон) часто прогнозирует хороший эффект реваскуляризации. Тест выполняется после снижения у пациента уровня натрия, стимулирующего высвобождение ренина.