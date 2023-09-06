Неотложные состояния

Начните внутривенное введение препаратов короткого действия (например, клевидипин, эсмолол, лабеталол) в отделении неотложной помощи.

Следует госпитализировать в отделение интенсивной терапии

Цель: снижение среднего АД на 20–25% за 1–2 часа

Гипертонические кризы лечат в отделении интенсивной терапии; артериальное давление поступательно (но не резко) снижают, используя титруемые препараты короткого действия для внутривенного введения. Выбор препарата для лечения, а также скорость и степень снижения давления несколько различаются в зависимости от пораженного органа, но обычно целесообразным является снижение САД на 20–25% в течение примерно часа или двух с дальнейшим титрованием в зависимости от симптомов. Достижение нормального артериального давления в кратчайшие сроки не целесообразно. Основные препараты первой линии – нитропруссид, фенолдопам, никардипин и лабеталол (см. таблицу Препараты для парентерального введения при осложненном гипертоническом кризе). Нитроглицерин в монотерапии менее эффективен.

Таблица Парентеральные препараты в терапии осложненного гипертонического криза Таблица

Пероральные препараты не назначаются ввиду вариабельности возникновения кризов и трудности подбора дозы. Несмотря на то, что пероральный нифедипин короткого действия быстро снижает артериальное давление, он может стать причиной острой гипотензии, которая может повлечь за собой сердечно-сосудистые и цереброваскулярные ишемические осложнения (иногда с летальным исходом), поэтому его применение не рекомендовано.

Клевидипин – препарат ультракороткого действия (в пределах 1–2 минут), блокатор кальциевых каналов третьего поколения, который снижает периферическое сосудистое сопротивление, не затрагивая венозный тонус сосудов и давление сердечного наполнения. Клевидипин быстро гидролизуется эстеразами крови и, таким образом, его метаболизм не зависит от функции почек или печени. Он показал себя более эффективным и безопасным при контроле периоперационных гипертензий и гипертонических кризов, его применение по сравнению с нитропруссидом ассоциировалось с более низкой смертностью (1). Клевидипин, таким образом, может быть более предпочтительным, чем нитропруссид для большинства гипертонических кризов, хотя он должен использоваться с осторожностью при острой сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, поскольку его применение может вызвать негативные инотропные эффекты. Если клевидипин не доступен, то фенолдопам, нитроглицерин или никардипин являются хорошей альтернативой.

Фенолдопам является агонистом периферических рецепторов дофамина -1, который приводит к расширению системных и почечных сосудов и натрийурезу. Быстрое начало действия и короткий период полувыведения делают его хорошей альтернативой нитропруссиду. Более того, препарат не проникает через гематоэнцефалический борьер.

Лабеталол – это бета-блокатор с умеренным альфа-1-блокирующим эффектом, что позволяет спровоцировать вазодилатацию без рефлекторной тахикардии. Может назначаться как на постоянную инфузию так и эпизодически болюсно, что не ведет к развитию значимой гипотензии. Лабеталол применяется в период беременности, в случае внутричерепных нарушений для контроля артериального давления и после инфаркта миокарда. Нежелательные эффекты минимальны, однако ввиду бета-блокирующего эффекта лабеталол не следует назначать при гипертоническом кризе больным с бронхиальной астмой. В низких дозах может применяться для лечения левожелудочковой сердечной недостаточности, параллельно с терапией нитратами.

Нитропруссид вызывает расширение вен и артерий, снижая преднагрузку и постнагрузку, поэтому его использование в основном ограничивается пациентами с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью. Он также используется при гипертонической энцефалопатии и, в сочетании с бета-блокаторами, при диссекции аорты. Лекарственное средство быстро распадается на цианид и оксид азота (активную часть). Цианид детоксифицируется в тиоцианат. Однако введение > 2 мкг/кг/минута может привести к накоплению цианидов с токсичностью для центральной нервной системе и сердца. Симптомы включают тревожность, судорожные припадки, нестабильность функции сердца и метаболический ацидоз с анионным промежутком.

Длительное введение нитропруссида (> 1 недели или, у пациентов с почечной недостаточностью, от 3 до 6 дней) приводит к накоплению тиоцианата, что может привести к летаргии, тремору, болям в животе и рвоте. Другие нежелательные эффекты включают преходящий подъем волосяных фолликулов (гусиная кожа), если артериальное давление снижается слишком быстро. Следует ежедневно контролировать уровень тиоцианата после 3 последовательных дней терапии; если уровень тиоцианата в плазме составляет > 12 мг/дл (> 2 ммоль/л), терапию следует прекратить. Поскольку нитропруссид разрушается под действием ультрафиолета, контейнер с препаратом и трубки для внутривенно инфузии должны быть обернуты непрозрачным материалом. Учитывая данные, показывающие повышенную смертность при применении нитропруссида по сравнению с клевидипином, нитроглицерином и никардипином, нитропруссид не следует использовать, если доступны другие альтернативы.

Нитроглицерин – это вазодилататор, который сильнее воздействует на вены, чем на артериолы. Он может быть использован для контроля гипертонии во время и после пластики коронарных артерий, острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и острого отека легких. У пациентов с выраженным поражением коронарного русла внутривенный нитроглицерин более предпочтителен, чем нитропруссид, поскольку нитроглицерин усиливает коронарный кровоток, в то время как при приеме нитропруссида имеется тенденция к ослаблению кровотока в ишемизированные зоны, возможно, из-за феномена коронарного обкрадывания.

Для долгосрочного контроля артериального давления к другим препаратам требуется добавление нитроглицерина. Наиболее распространенным побочным эффектом является головная боль, возникающая у большинства пациентов (2); другие нежелательные проявления включают тахикардию, тошноту, рвоту, опасения, беспокойство, подергивания мышц и сердцебиение.

Никардипин – дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов, который имеет меньший отрицательный инотропный эффект, чем нифедипин, и действует прежде всего как вазодилататор. Наиболее часто применяется для послеоперационного контроля АД и в период беременности. Это может вызвать гиперемию, головную боль и тахикардию; может снижать скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с почечной недостаточностью.