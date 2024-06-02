Синдромы удлиненного интервала QT

Характерные клинические и электрокардиографические проявления

Иногда проводятся нагрузочные пробы

Иногда проводится амбулаторный мониторинг ЭКГ

Иногда провокационные тесты с внутривенным введением эпинефрина или изопротеренола

Часто генетическое тестирование

Скрининг родственников

Диагноз должен быть заподозрен у пациентов, имеющих в анамнезе остановку сердца или обмороки неясной этиологии или при наличии в семейном анамнезе таких инцидентов, в случае, если у пострадавших нет структурных заболеваний сердца. Следует также обратить внимание на лиц, у которых при проведении ЭКГ по другим причинам был обнаружен короткий интервал QT.

Удлиненный интервал QT диагностируется с помощью ЭКГ, показывающей удлинение корригированного относительно частоты сердечных сокращений интервала QT (QTc). Нормальные значения QTc составляют < 0,43 с для мужчин и < 0,45 с для женщин и считаются удлиненными, если значения составляют > 0,45 сек для мужчин или > 0,47 сек для женщин (1).

Однако, учитывая множество факторов, влияющих на QTc, нормальный интервал QTc не исключает диагноз. Тем не менее в момент пируэтной желудочковой тахикардии интервал QTc практически всегда удлиняется.

Когда у пациента наблюдаются значительно удлиненный интервал QT и задокументированная пируэтная ЖТ при отсутствии других причин удлиненного интервала QT, устанавливается диагноз врожденного синдрома удлиненного интервала QT. Пациенты с пограничными значениями интервалов QT, у которых подозревается СУИQT, должны пройти тестирование с физической нагрузкой, поскольку некоторые отклонения появляются только во время физической нагрузки. Амбулаторное мониторирование ЭКГ может также выявить преходящие нарушения реполяризации желудочков. У пациентов с нормальным интервалом QTc провокационные пробы с внутривенным введением изопротеренола или адреналина могут выявить скрытый удлиненный интервал QTc и должны рассматриваться у пациентов с промежуточной вероятностью врожденного СУИQT.

Поскольку не все пациенты с удлиненным интервалом QT имеют врожденный синдром удлиненного интервала QT, и поскольку не все пациенты с врожденным синдромом удлиненного интервала QT имеют удлиненный интервал QT на любой снятой ЭКГ, то для оценки вероятности наличия врожденного синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT) была разработана шкала Шварца (см. таблицу Шкала Шварца при синдроме удлиненного интервала QT). Вероятность оценивается как низкая, промежуточная или высокая на основании клинических критериев, ЭКГ и критериев нагрузочных тестов при условии, что в настоящее время пациент не подвергается воздействию каких-либо факторов окружающей среды, способствующих удлинению интервала QT. Такая шкала может быть использована, чтобы установить кандидата на генетическое тестирование, которое может быть трудоемким и дорогостоящим из-за множественных вариантов гена, которые должны быть проверены. Пациенты с низкой вероятностью врожденного СУИQT не нуждаются в генетическом тестировании, но у пациентов, у которых эта вероятность промежуточная или высокая, данный анализ провести необходимо. Пациенты с высокой вероятностью без выявленной генетической аномалии могут рассматриваться как представители 15-30% пациентов с неидентифицированной мутацией. Пациенты со средней вероятностью, у которых генная мутация отрицательна, тщательно наблюдаются с повторными электрокардиографическими обследованиями, включая ЭКГ, амбулаторное мониторирование сердечной деятельности и тестирование с физической нагрузкой (2, 3).

Таблица Шкала Шварца для синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT) * Таблица

Члены семьи первой степени родства при индексном случае должны пройти клинические обследования (для того, чтобы выявить симптомы, указывающие на аритмию) и ЭКГ. Впоследствии члены семьи первой степени родства всех вновь выявленных пациентов подвергаются аналогичному обследованию (каскадный скрининг). Генетическое тестирование проводится, когда у нулевого пациента имеется известная мутация. Нагрузочные тесты выполняются, когда результаты могут изменить результат оценки вероятности по шкале Шварца.

Некоторые формы LQTS (синдрома удлинённого интервала QT) в большей степени связаны с определенными триггерами, чем другие.

LQTS1 (синдром удлинённого интервала QT) – физический стресс, особенно плавание или эмоциональный стресс

LQTS2 (синдром удлинённого интервала QT) – внезапные громкие звуки, похожие на будильник

СУИQT (синдром удлиненного интервала QT) 3: сон

Некоторые формы LQTS (синдрома удлинённого интервала QT) также связаны с определенными типами ЭКГ

СУИQT (синдромы удлинения интервала QT) 1: широкие зубцы Т

СУИQT2: низковольтные раздвоенные Т-зубцы

СУИQT3: длинный ST-сегмент с нормальными Т-зубцами

Однако ни триггеры, ни результаты ЭКГ не являются высоко специфичными и не должны использоваться для подтверждения типа или для направления на генетическое обследование.