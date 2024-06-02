Обзор каналопатий

Каналопатии – это группа генетических, аутоиммунных или воспалительных состояний, которые изменяют функцию ионных каналов кардиомиоцитов таким образом, что предрасполагает к брадиаритмиям или тахиаритмиям при отсутствии структурных заболеваний сердца. Может наступить внезапная сердечная смерть.

Поражаются те ионные каналы, которые отвечают за входящие потоки натрия или кальция, а также те, которые отвечают за выходящий поток калия. Либо усиление или ослабление функции этих ионных каналов, особенно когда аномальные каналы распределены неравномерно, способствует возникновению аномальной электрофизиологической среды. Аномальная электрофизиология может быть благоприятной для одного или обоих из следующих процессов:

Нарушение формирования или проведения импульса, которое может привести к брадиаритмиям

Повторный вход и механизмы нарушения автоматизма, приводящие к тахиаритмиям

Наиболее распространенными генетическими каналопатиями являются синдром Бругада (СБ), катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ), синдром ранней реполяризации (СРР), идиопатическая фибрилляция желудочков (ИФЖ), изолированное прогрессирующее нарушение проводимости сердца (изолированное ПНПС)), синдром удлиненного интервала QT (СУИQT) и синдром короткого интервала QT (СКИQT). В совокупности зарегистрированные случаи этих генетических каналопатий являются причиной около 40% внезапных сердечных смертей у не спортсменов в возрасте до 35 лет (1), при этом незарегистрированные генетические каналопатии, как правило, считаются причиной внезапной смерти у 35% таких пациентов без идентифицированной структурной болезни сердца при аутопсии (1).

Системные ревматические заболевания, включая синдром Шегрена, системную красную волчанку и воспалительные заболевания, вызывающие выработку цитокининов, которые влияют на функцию ионных каналов кардиомиоцитов, все чаще признаются в качестве причин развития каналопатий. Анти-Ro/SSA антитела могут вызывать синдром удлиненного интервала QT, ингибируя наружный калиевый канал, связанный с человеческим геном ether-a-go-go (hERG). Кроме того, трансплацентарное воздействие антител к SSA/Ro внутриутробно является причиной некоторых случаев иммуноопосредованной врожденной АВ-блокады. Аутоиммунная продукция антител и воспалительные цитокины также могут быть причиной временной изменчивости предрасположенности к аритмии, как, например, побочные эффекты лихорадки у пациентов с синдромом Бругада.

Диагностическая оценка генетических каналопатий обычно включает ЭКГ, амбулаторный кардиомониторинг и иногда нагрузочные тесты. Часто проводится генетическое тестирование, но оно не может быть рекомендовано, если его чувствительность к данному конкретному заболеванию низкая. Пациентам с диагнозом каналопатии необходимо проводить регулярное наблюдение с ЭКГ и амбулаторным мониторингом сердца для выявления скрытых аритмий.

Члены семьи находятся в группе риска по заболеванию и должны для идентификации заболевания до того, как оно проявится внезапной смертью, пройти клиническое обследование (для выявления симптомов, указывающих на аритмию), ЭКГ, амбулаторное наблюдение и иногда нагрузочные тесты. Генетическое тестирование членов семьи проводится, когда в первом случае заболевания имеется известная мутация. Как правило, сначала тестируются родители, братья и сестры, а затем другие родственники на основании результатов тестирования родителей и способа наследования (каскадное генетическое тестирование). Члены семьи также нуждаются в постоянном клиническом наблюдении (например, каждые 1-3 года) на предмет развития аритмий, за исключением тех случаев, когда генетическая мутация отсутствует.

Лечение зависит от проявлений заболевания, но всем пациентам следует избегать известных триггеров (например, физические упражнения, определенные препараты). Пациентам с клиническими или ЭКГ признаками значительных желудочковых аритмий обычно требуется имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ICD) часто с функцией кардиостимулятора. Для некоторых заболеваний может быть полезна бета-блокада и/или другие антиаритмические препараты.