Некомпактная кардиомиопатия

Визуализация сердца (например, эхокардиография, магнитно-резонансная томография с поздним усилением с гадолинием)

Генетические тесты

Скрининг родственников первой степени родства

Диагноз некомпактной кардиомиопатии следует подозревать у пациентов с проявлениями аритмий или нарушений проводимости, у которых при стандартном обследовании (например, эхокардиографии) выявляют аномалии стенок желудочков, включая гипертрофию, формирование отдельных слоев миокарда и выраженных трабекул. Однако часто бывает трудно отличить выявленные признаки некомпактной кардиомиопатии от вариантов нормы, особенно у пациентов с физиологической или патологической гипертрофией левого желудочка, у пациентов с другими кардиомиопатиями и у беременных пациенток. Обычно также проводится МРТ сердца с поздним гадолиниевым усилением, которая является более чувствительным методом исследования.

Каждый метод визуализации использует критерии порога измерения для усиления распознавания. Для облегчения диагностики было разработано несколько различных консенсусных критериев (например, с помощью эхокардиографии [1, 2] или МРТ [3 ]). Пациенты со значительной степенью фиброза миокарда имеют худший прогноз.

ЭКГ и амбулаторный мониторинг сердечного ритма проводят для оценки текущего состояния ритма и повторяют ежегодно для коррекции лечения антиаритмическими препаратами или аппаратной терапии.

Пациенты с признаками, указывающими на заболевание, должны пройти генетическое тестирование.

Члены семьи первой степени родства пациентов должны первоначально пройти клиническое обследование (например, для выявления симптомов, указывающих на аритмию и/или сердечную недостаточность), ЭКГ и эхокардиографию, а затем повторять обследования каждые 1–3 г. Генетическое тестирование проводится, если в первом, привлекшем внимание, случае выявлена мутация. Члены семьи, которые не являются носителями этой мутации, не требуют текущего обследования.