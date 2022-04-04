Интоксикационное психотическое расстройство

Психическое расстройство, вызванное действием вещества или медикамента, характеризуется галлюцинациями и/или бредом, вызванными прямым действием вещества или синдромом его отмены в отсутствии делирия.

Эпизоды интоксикационного психоза часто наблюдаются в отделениях неотложной помощи и службах экстренной помощи в кризисных ситуациях. Существует много провоцирующих веществ, среди прочих: алкоголь, амфетамины, марихуана, кокаин, галлюциногены, опиоиды, фенциклидин (англ. РСР) и успокоительные/снотворные средства. Диагностика интоксикационного психоза требует, чтобы галлюцинации и бред были сильнее тех, которые обычно сопровождают простую интоксикацию или прекращение приема вещества, хотя пациент может быть также в состоянии интоксикации или отмены приема вещества.

Симптомы часто кратковременны и исчезают вскоре после того, как причинный препарат выводится из организма, однако психоз, вызванный приемом амфетаминов, кокаина или фенциклидина, может сохраняться в течение многих недель. Поскольку некоторые молодые люди с продромальной или ранней стадией шизофрении употребляют вещества, которые могут вызвать психоз, важно тщательно собрать анамнез, особенно для поиска доказательств предшествующих психических симптомов, прежде чем делать вывод, что острый психоз вызван исключительно употреблением веществ.

(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).