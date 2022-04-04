Другие расстройства шизофренического спектра и психотические расстройства

Некоторые существенные эпизоды психотических симптомов не соответствуют критериям для диагностики других расстройств шизофренического спектра.

Психоз предполагает наличие таких симптомов, как бредовые состояния, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, причудливое и неадекватное моторное поведение (включая кататонию), что свидетельствует о потере контакта с реальностью.

Другие психотические расстройства делятся на:

Другие специфические расстройства шизофренического спектра и другие психотические расстройства

Неспецифические расстройства шизофренического спектра и другие психотические расстройства

В эти категории входят симптомы, характерные для расстройств шизофренического спектра или других психотических расстройств (например, бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, кататоническое поведение), которые вызывают значительное социальное и профессиональное истощение и нарушение, но не отвечают всем критериям какого-либо конкретного расстройства. Эти категории иногда применимы для начального этапа расстройства шизофренического спектра до его полного проявления.

Категория "неуточненное психотическое расстройство" больше не используется.

Расстройство классифицируется как "специфическое", если врач точно указывает, как характеристики симптомов не отвечают критериям конкретного расстройства. К примеру, у пациента может не быть никаких других симптомов, кроме слуховых галлюцинаций, и, таким образом, его расстройство не отвечает критериям шизофрении, которая требует 2-х психотических проявлений.

Неспецифическая категория используется тогда, когда нет достаточной информации, необходимой для определения диагноза (например, в отделении неотложной помощи).

В случае необходимости могут быть назначены антипсихотические препараты и пациента можно направить к психиатру.

(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).